Slovėnijos premjeras Janezas Jansa Ukrainos žmonėms sakė: „Jūs nesate vieni. Jūsų kova yra mūsų kova, kartu mes atsilaikysime“.

Čekijos vyriausybės vadovas Petras Fiala pridūrė: „Jūs kaunatės už savo gyvybę, už savo laisvę. Bet mes suprantate, kad kaunatės ir už mūsų gyvybę, už mūsų laisvę. Žavimės jūsų drąsa, ir toliau stengsimės padėti“.

Čekijos premjeras patikino, kad „visa Europa palaiko“ Ukrainos žmones. Abu lyderiai ukrainietiškai pareiškė: „Šlovė Ukrainai“. Tai pirmasis toks užsienio vadovų vizitas po vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos.

„Čia, karo nuniokotame Kijeve, kuriama istorija, – rašė M. Morawieckis socialiniame tinkle „Twitter“, paskelbęs nuotraukas, kuriose jis kartu su savo pavaduotoju Jaroslawu Kaczynskiu, taip pat Čekijos ministru pirmininku P. Fiala ir Slovėnijos premjeru J. Janša sėdi prie stalo, ant kurio guli Ukrainos žemėlapis.

„ES remia Ukrainą ir ji gali tikėtis draugų pagalbos – tokią žinią šiandien atvežėme į Kijevą“, – tęsė jis.

Kalbėdamas kartu su savo kolegomis, P. Fiala galimybę asmeniškai pasikalbėti su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu pavadino „kažkuo tikrai ypatingo“.

„Pagrindinis mūsų vizito tikslas ir pagrindinė mūsų misijos žinia yra pasakyti mūsų Ukrainos draugams, kad jie nėra vieni. Kad Europa yra su jumis“, – spaudos konferencijoje sakė P. Fiala, skelbia CNN.

Jis sakė norintis užtikrinti ukrainiečius, kad mes „priimame jūsų žmonas ir vaikus“ ir suteikiame jiems „prieglobstį“ Čekijoje.

Pasak ministro pirmininko, Čekija jau priėmė 250 000 pabėgėlių.

„Žavimės jūsų drąsa ir toliau teiksime daugiau pagalbos ir paramos“, – sakė jis.

Keturi politikai į Kijevą atvyko traukiniu.

