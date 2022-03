Po absurdiškų Maskvos pareiškimų – NATO vadovo įspėjimas: pasaulis liko šokiruotas

NATO nurodė nerimaujanti, kad Rusija gali inicijuoti nuo savęs dėmesį nukreipiančią operaciją, o iš tikrųjų panaudoti cheminius ginklus, antradienį pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Absurdiški Maskvos pareiškimai apie biologines laboratorijas ir cheminius ginklus tėra dar vienas melas tarp galybės pramanų, verčiančių baimintis tokios atakos, įspėjo NATO vadovas.

„Jie tvirtino, kad neplanuoja pulti Ukrainos, tačiau užpuolė.

Jie tvirtino, kad atitraukinėja savo pajėgas, bet tiktai atsiuntė daugiau karių. Jei tvirtina, kad gina civilius, tačiau juos žudo“, – vardijo NATO vadovas, kalbėdamas Briuselyje surengtoje spaudos konferencijoje, ir pridūrė, kad brutali Rusijos prezidento Vladimiro Putino invazija į Ukrainą kiekvieną dieną sėja mirtį ir didina destrukciją.

„Pasaulis liko šokiruotas, o tarptautinė tvarka – sutrikdyta“, – konstatavo jis.

Trečiadienį Briuselyje turėtų įvykti NATO gynybos ministrų pasitarimas.Po Rusijos pradėto karo Ukrainoje NATO svarsto reikšmingai stiprinti savo rytinį flangą. Gynybos ministrų susitikime trečiadienį bus pradėta diskusija dėl ilgalaikio saugumo stiprinimo visose srityse, antradienį Briuselyje sakė Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Tai, anot jo, gali apimti gerokai didesnio ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės skaičiaus dislokavimą rytinėje Aljanso dalyje. Be to, bus svarstoma galimybė vykdyti daug daugiau oro ir karinio laivyno misijų, stiprinti priešlėktuvinę ir priešraketinę gynybą bei rengti papildomas ir didesnio masto pratybas.

„Aš tikiuosi, kad mes NATO kariniams vadams pavesime parengti variantus mūsų viršūnių susitikimui Madride birželį“, - kalbėjo J. Stoltenbergas apie būsimas gynybos ministrų konsultacijas.

NATO šalių lyderiai Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino „didžiausia grėsme euroatlantiniam saugumui per dešimtmečius“. Netrukus po karo pradžios jie pažymėjo: „Atsižvelgdami į Rusijos veiksmus, padarysime visas būtinas išvadas dėl NATO atgrasymo ir gynybos priemonių“.

NATO šalys jau nusiuntė tūkstančius papildomų karių, be kita ko, į Baltijos valstybes ir Rumuniją. Be to, rytinėje Aljanso teritorijoje buvo smarkiai išplėsta oro erdvės stebėsena.

Rusijos užsienio reikalų ministerija antradienį paskelbė, kad JAV prezidentui Joe Bidenui ir dar keliolikai aukšto rango amerikiečių pareigūnų buvo uždrausta atvykti į šalį, Maskvai reaguojant į Vašingtono jai įvestas sankcijas.

Ši priemonė, kuri taip pat bus taikoma JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui ir gynybos sekretoriui Lloydui Austinui ), „yra itin rusofobiškos politikos, vykdomos dabartinės JAV administracijos, pasekmė“, sakoma Rusijos URM pranešime.