„Pirma išvykau, bijojau, kad taip paprastai nepaleis, o tada parašiau prašymą atleisti“, – pasakoja laidų vedėja.

L. Gildejeva NTV kanale vedė laidą „Sevodnia“. Iki 2013 metų ji vedę laidą su Aleksejumi Pivovarovu. Žurnalistė du kartus buvo apdovanota Rusijos prezidento už „nuopelnus vystant masinio informavimo priemones ir ilgametį kokybišką darbą“ „informuojant visuomenę ir aktyvią veiklą ugdant Rusijos Federacijos pilietinę visuomenę“.

Rusijos televizijos eteryje pasirodė protestuotoja su plakatu prieš karą Ukrainoje

Vienos iš pagrindinių Rusijos valstybinių televizijų darbuotoja pirmadienį įsiveržė į studiją per žiūrimiausią vakaro žinių laidą, laikydama plakatą su užrašu „Karui – ne“, mėgindama pasmerkti Maskvos kariuomenės veiksmus Ukrainoje.

Šis itin neįprastas incidentas įvyko vyriausybės griežtai kontroliuojamoje televizijoje „Pervyj kanal“. Jos pagrindinė vakaro žinių laida „Vremia“, prasidedanti 21 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku, yra žiūrima milijonų žmonių visoje šalyje, ypač vyresnių.

Sulaikymus per opozicijos protestus stebinti grupė „OVD-Info“ nurodė, kad ši protestuotoja yra Marina Ovsianikova. Nurodoma, kad dirba viena iš „Pervyj kanal“ redaktorių ir kad dabar ji policijos nuovadoje.

Incidentas įvyko laidos vedėjai Jekaterinai Andrejevai perėjus prie reportažo apie santykius su Baltarusija. M. Ovsianikova, vilkėjusi tamsų darbo kostiumėlį, užbėgo jai už nugaros, laikydama savadarbį plakatą.

Po anglišku užrašu „No War“ („Karui – ne“) rusiškai buvo parašyta: „Sustabdykite karą. Netikėkit propaganda. Čia jie jums meluoja.“

Plakato apačioje buvo angliškas užrašas „Russians against war“ („Rusai prieš karą).

A girl with an antiwar poster showed when Russian propaganda TV broadcast aired pic.twitter.com/3yDGwAlKha