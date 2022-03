Kovo 14-osios vakarą Rusijos pagrindinio kanalo darbuotoja, redaktorė Marina Ovsyannikova bandė nutraukti laidos transliaciją. Ji įsiveržė į studiją, kai laidos vedėja Jekaterina Andreeva prabilo apie sankcijas.

Moteris laikė plakatą su užrašu „Ne karui. Sustabdykite karą! Netitėkite propaganda! Čia jums meluoja“. Ji kelis kartus kartojo: „Sustabdykite karą! Jokio karo!“.

Po incidento vaizdo režisieriai suskubo nutraukti prieš Kremlių pasisakančios moters išstojimą ir paleido vaizdo reportažą apie sankcijas. Po incidento kanalas pradėjo vidinį tyrimą, o M. Ovsiannikova sulaikyta, jai ketinama surašyti administracinį protokolą.



„OVD-Info“ (Rusijoje pripažinta užsienio agentu) išplatino kreipimąsi, kurį „Rusijos 1-ojo“ kanalo redaktorė M. Ovchinnikova įrašė prieš pasirodydama laidoje su antikariniu plakatu. Štai ką ji pasakė:

„Tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, yra nusikaltimas. O Rusija – šalis agresorė. O atsakomybė už šį nusikaltimą gula tik ant vieno žmogaus sąžinės. Ir tas asmuo yra Vladimiras Putinas. Mano tėvas – ukrainietis, mama – rusė. Ir jie niekada nebuvo priešai. O šie karoliai ant mano kaklo (Rusijos ir Ukrainos vėliavų spalvų) yra simbolis to, kad Rusija turi nedelsdama nutraukti brolžudišką karą ir mūsų broliškos tautos dar sugebės susitaikyti. Deja, pastaraisiais metais aš dirbu „Pirmajame kanale“, ruošiu Kremliaus propagandą ir dabar man dėl to labai gėda.

Gaila, kad leidžiu meluoti televizoriaus ekranuose. Man gėda, kad leidau zombinti rusų žmones. Tylėjome 2014 m., kai visa tai tik prasidėjo. Neišėjome į mitingus, kai Kremlius nuodijo Navalną. Mes tiesiog tylėdami stebėjome šį antižmogišką režimą. O dabar visas pasaulis atsuko mums nugarą. Ir dar dešimt mūsų palikuonių kartų nebus nuplauti nuo šio brolžudiško karo gėdos“.

Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY