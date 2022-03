Rusijoje nebeveikia socialinis tinklas „Instagram“

Pirmadienį Rusijoje nebeveikia socialinis tinklas „Instagram“. Prieš tai jį valdanti bendrovė „Meta“ savo platformose leido skelbti raginimus imtis smurto prieš Rusijos piliečius.

Kaip praneša naujienų agentūros AFP žurnalistai, pirmadienį „Instagram“ programėlės nebuvo įmanoma atnaujinti be virtualaus privataus tinklo (VPN). Be to, šis socialinis tinklas atsidūrė Rusijos ryšių priežiūros tarnybos „Roskomnadzor“ „ribotos prieigos“ interneto išteklių sąraše.