Ukrainos teritorinės gynybos savanoris chirurgas Danylo Šapovalovas sakė, kad vienas iš amerikiečių mirė iš karto ir kad kitą jis gydė.

AFP žurnalistai Irpinėje matė aukos kūną.

Trečioji auka, ukrainietis, važiavęs tame pačiame automobilyje kaip ir amerikiečiai, taip pat buvo sužeistas.

Ukrainos pareigūnai dėl šaudymo apkaltino Rusijos pajėgas, tačiau tikslios įvykio aplinkybės neaiškios. AFP žurnalistai girdėjo apylinkėse šaulių ginklų ir artilerijos ugnį.

„Į automobilį buvo šaudoma. Jame buvo du žurnalistai ir vienas mūsiškis (ukrainietis)", – AFP sakė D. Šapovalovas.

„Mūsiškis vaikinas ir žurnalistas sužeisti, suteikiau jiems pirmąją pagalbą, kitam vaikinui buvo sužeistas kaklas, jis iš karto mirė“, – nurodė jis.

Pas žuvusį amerikiečių žurnalistą rasti dokumentai rodo, kad jis yra 50-metis vaizdo dokumentikos kūrėjas Brentas Renaudas (Brentas Renodas) iš Niujorko.

Tarp dokumentų buvo ir „The New York Times“ kortelė, todėl pasirodė pranešimų, kad jis dirbo šiam laikraščiui. Vis dėlto šis JAV leidinys teigė, kad tuo metu, kai žuvo, B. Renaudas jam nedirbo.

„Brentas buvo talentingas fotografas ir kino kūrėjas, daugelį metų bendradarbiavęs su „The New York Times“, – sakoma vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Cliffo Levy (Klifo Levio) tviteryje paskelbtame pareiškime.

„Nors jis anksčiau ir bendradarbiavo su „The [New York] Times“ (pastarąjį kartą – 2015 metais), Ukrainoje jis neatliko kokios užduoties jokiai „The [New York] Times“ redakcijai“, – priduriama jame.

Kitas sužeistas amerikietis žurnalistas šiuo metu operuojamas Kyjive, jo trumpas komentaras apie incidentą pateikiamas šiame vaizdo įraše:

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58