Savo poziciją tiesiai šviesiai socialiniuose tinkluose išdėstė Lenkijos politologas ir ekonomistas Danielis Szeligowskis. Lenkijos tarptautinių santykių institute Rytų Europos programai vadovaujančio ir ryšiuose su Ukraina besispecializuojančio D. Szeligowskio viešas komentaras sulaukė didelio atgarsio didžiuosiuose Vakarų Europos naujienų puslapiuose.

Let me make it clear: Russian missile attack on Yavoriv is a middle finger shown to the US, which led Multinational Training Group-Ukraine there. Hope the Biden admin finally get the message. Stop telling Putin what you will not do, tell him what you will do