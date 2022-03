„Reuters“ cituoja vokiečių leidinį „Welt am Sonntag“, kur J. Stoltenbergas kalba, jog Kremlius imasi melagingo preteksto, kad pateisintų galima cheminio ginklo panaudojimą.

„Per paskutines dienas mes girdėjome absurdiškus kaltinimus, kad Ukrainoje veikia cheminio ir biologinio ginklo laboratorijos. Po tokių kaltinimų turime būti budrūs, nes pati Rusija gali planuoti tokį ginklą panaudoti remdamasi šiuo melu. Tai būtų karo nusikaltimas“, – sakė NATO vadovas.

J. Stoltenbergas teigia, kad Ukrainos žmonės ginasi nuo Rusijos invazijos su nepaprasta drąsa, tačiau ateinančios dienos gali būti itin sunkios.

