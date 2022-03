Kremlius: sąlygų valstybės bankrotui nėra

Rusija nemato pavojaus, kad dėl užsienio paskelbtų sankcijų gali bankrutuoti.

Finansų institucijos patikino, kad lėšų užsienio skoloms apmokėti rubliais yra, penktadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra TASS.

Vadinasi, anot jo, sąlygų valstybės bankrotui nėra – nebent jos būtų „dirbtinai sukurtos“.

Vis dėl to ekspertai pavojų įžvelgia. Šalis dėl sankcijų, kurios įvestos Rusijai dėl invazijos į Ukrainą, yra praktiškai atkirsta nuo tarptautinių finansų rinkų. Be to, didžiosios reitingų agentūros dar labiau sumažino Rusijos valstybės skolos reitingą.

Rusijos centrinis bankas ėmėsi virtinės priemonių, kad amortizuotų sankcijų poveikį finansų rinkai.