Turkijoje vykusios Rusijos ir Ukrainos derybos – be rezultatų

Turkijoje vykęs pirmasis Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų derybų raundas nedavė jokių reikšmingų rezultatų ir neprivedė prie paliaubų, skelbia BBC.

Kaip po susitikimo pažymėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, Rusijos pusė iš esmės sumažino savo reikalavimus pasiduoti, o jo kolega iš Rusijos Sergejus Lavrovas pareiškė, kad karinė operacija, kaip Rusija vadina šį karą, vyksta pagal planą.

Ukraina kaltina Rusiją karo nusikaltimais, nurodydama tokius faktus kaip daugiau nei dviejų milijonų pabėgėlių masinis išvykimas iš šalies per dvi konflikto savaites ir miestų apšaudymai.

Ypač keblioje padėtyje atsidūrė Mariupolis, kuriame vyksta humanitarinė katastrofa, o Rusijos kariai atsisako atidaryti koridorių be vandens, elektros ir šildymo likusiems civiliams išvežti.

„Noriu pakartoti, kad Ukraina nepasidavė, nepasiduoda ir neketina pasiduoti“, – pabrėžė D. Kuleba ir pridūrė, kad yra pasirengęs tęsti derybas Ukrainos gyventojų interesais.

Savo ruožtu S. Lavrovas nesiūlė jokių nuolaidų ir tik kartojo ankstesnius Ukrainos nusiginklavimo ir neutralios galios statuso pripažinimo reikalavimus, pabrėždamas, kad Maskva laukia atsakymo iš Kyjivo.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos vadovas taip pat apkaltino Vakarus konflikto kurstymu tiekiant ginklus Kyjivui.

Be to, S. Lavrovas teigė, kad Rusija puikiai susidoros su visomis Vakarų sankcijomis ir nuo to tik sustiprės.

„Užtikrinu, mes susitvarkysime ir padarysime viską, kad niekada, jokioje mūsų gyvenimo sferoje, nepriklausytume nuo Vakarų“, – pabrėžė jis.