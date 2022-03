IS patvirtino savo lyderio žūtį, paskyrė jo įpėdinį

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) ketvirtadienį paskelbė pareiškimą, kuriame patvirtino savo lyderio Abu Ibrahimo al Qurashi žūtį ir paskyrė Abu Hasaną al Hashemi al Qurashi jo įpėdiniu.

IS džihadistai „prisiekė ištikimybę Abu Hasanui al Hashemi al Qurashi kaip tikinčiųjų emyrui ir musulmonų kalifui“, sakė grupuotės atstovas garso įraše, kuriame patvirtinta buvusio IS vadovo ir buvusio atstovo žūtis.

„Abu Ibrahimas al Qurashi ir oficialus grupuotės „Islamo valstybė“ atstovas... Abu Hamza al Qurashi... buvo nužudyti pastarosiomis dienomis“, – pranešė naujasis atstovas.

Buvęs lyderis susisprogdino vasario pradžioje per JAV reidą Sirijos šiaurės vakaruose, konkuruojančių džihadistų kontroliuojamoje teritorijoje.

Abu Ibrahimas al Qurashi, vadovavęs IS nuo 2019 metų, buvo etninis turkmėnas iš Irako Tal Afaro miesto. Jis pakeitė IS vadeivą Abu Bakrą al Baghdadi, kuris buvo nukautas per JAV reidą tų pačių metų spalį.

Apie naująjį lyderį, kuris bus trečiasis grupuotės vadeiva nuo jos įkūrimo, žinoma nedaug.

Jis perima vadovybę tuo metu, kai grupuotę susilpnino JAV remiamos operacijos Irake ir Sirijoje, skirtomis užkirsti kelią džihadistų atsigavimui.

Nuo 2014 metų gyvavusio IS „kalifato“ teritorija kadaise apėmė didžiulę Sirijos ir Irako dalį, kur gyvena keli milijonai žmonių.

Ilga ir daug aukų pareikalavusi karinė kampanija, kuriai vadovavo kurdų ir Sirijos bei Irako pajėgos, remiamos Jungtinių Valstijų ir kitų galingųjų valstybių, 2019 metų kovą galiausiai nugalėjo džihadistų protovalstybę.

Dauguma likusių IS kovotojų Sirijoje daugiausia pasitraukė į savo slėptuves dykumose, iš kur jie tebepuldinėja kurdų vadovaujamas pajėgas ir sirų vyriausybei ištikimus karius.

Pernai paskelbtoje Jungtinių Tautų ataskaitoje nurodyta, kad Irake ir Sirijoje tebeveikia apie 10 tūkst. „Islamo valstybės“ kovotojų.