TATENA prarado Černobylio ir Zaporožės AE branduolinių medžiagų kontrolę

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) nustojo gauti duomenis iš saugumo priemonių sistemų, įdiegtų Černobylio ir Zaporožės atominėse elektrinėse (AE) branduolinėms medžiagoms stebėti.

Apie tai „Twitter“ tinkle pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra, rašo „Ukrinform“.

„TATENA nustojo gauti duomenis iš saugumo priemonių sistemų, sukurtų branduolinėms medžiagoms stebėti Černobylio AE ir Zaporožės AE“, – nurodoma pranešime.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi išreiškė susirūpinimą dėl staigaus tokių duomenų iš šių dviejų objektų, kuriuose yra daug branduolinės medžiagos panaudoto ar šviežio branduolinio kuro ir kitų rūšių branduolinių medžiagų pavidalu, nutrūkimo į TATENA būstinę Vienoje.

„Nuotolinis duomenų perdavimas iš TATENA saugos priemonių, esančių branduoliniuose objektuose visame pasaulyje, yra svarbi saugumo priemonių įgyvendinimo dalis tiek Ukrainoje, tiek kitose šalyse. Tokios sistemos įrengtos keliuose Ukrainos objektuose, tarp jų ir visose atominėse elektrinėse. Jos leidžia stebėti branduolines medžiagas ir veiklą šiuose objektuose, net ir kai nėra mūsų inspektorių“, – pažymėjo generalinis direktorius.

Pasak jo, nepaisant techninių priemonių, užtikrinančių vietinį duomenų saugojimą, yra neaiškumų dėl saugojimo pajėgumų ir stebėjimo sistemų veikimo būklės.

Taikydama technines apsaugos priemones, TATENA patikrina, ar šalys laikosi savo tarptautinių teisinių įsipareigojimų naudoti branduolines medžiagas ir technologijas tik taikiems tikslams.

Kaip pažymėta, nepavyko greitai nustatyti saugumo duomenų perdavimo sutrikimų priežasties. Tiesa, tokie duomenys ir toliau gaunami iš kitų Ukrainos branduolinių objektų, įskaitant dar tris atomines elektrines.

Kalbant apie Ukrainoje veikiančių atominių elektrinių statusą, reguliuotojas pranešė, kad iš 15 šalyje esančių jėgainių 8 toliau veikia, tarp jų 2 yra Zaporožės atominėje elektrinėje. Radiacijos lygis vietose išlieka normalus, teigė R. M. Grossi.

Operatorius informavo TATENA, kad Zaporožės AE pažeistos dvi perdavimo linijos. Šiuo metu stotyje liko dvi perdavimo linijos ir viena rezerve. Operatorius taip pat pranešė, kad AE išorinio maitinimo poreikius galima patenkinti, naudojant vieną perdavimo liniją. Be to, dyzeliniai generatoriai veikia ir yra pasirengę teikti atsarginę galią.

„Vis dėlto tai dar vienas pavyzdys, kaip buvo pažeistas vienas iš saugos komponentų, susijusių su patikimu išoriniu energijos tiekimu visiems branduoliniams objektams iš elektros tinklo“, – sakė R. M. Grossi.

Be to, reguliuotojas pranešė, kad 6-ojo bloko transformatorius buvo išjungtas ir skubiai remontuojamas po to, kai nustatyta, kad jo aušinimo sistema buvo pažeista dėl kovo 4 dienos įvykių.

„Šie pastarojo meto įvykiai sustiprino didėjantį TATENA susirūpinimą dėl konflikto Ukrainoje saugumo ir apsaugos priemonių poveikio šalies branduoliniams objektams“, – nurodė TATENA.

Pažymima, kad R. M. Grossi Turkijos užsienio reikalų ministro Mevluto Cavusoglu kvietimu kovo 10 dieną vyksta į Antaliją.

„Susitikimuose tikiuosi padaryti pažangą sprendžiant skubų Ukrainos branduolinių objektų saugos užtikrinimo klausimą. Turime veikti nedelsiant“, – sakė jis.

Kaip pranešama, Zaporožės AE nuo kovo 4 dienos kontroliuojama Rusijos kariuomenės. Černobylio atominę elektrinę rusai užgrobė vasario 24 d., nuo to laiko atominėje elektrinėje nebuvo galimybės keisti personalo.

Dėl Rusijos karių veiksmų Černobylio atominė elektrinė visiškai išjungta. Kovos tęsiasi. Dėl to dar negalima atlikti remonto darbų ir atnaujinti elektros tiekimą.

TATENA teigimu, Černobylio atominės elektrinės išjungimas neturi „kritinio poveikio saugai“.