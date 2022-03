Tai antradienį žurnalistams pranešė Janis Bordanas, Latvijos teisingumo ministras, taip pat Naujosios konservatorių partijos, kuriai priklauso J. Jurašas, lyderis.

„Galiu patvirtinti, kad jis savo noru pasisiūlė ginti Ukrainos teritoriją ir kovoti su viso laisvojo pasaulio okupantais“, – sakė ministras.

Kol kas nežinoma, ar J. Jurašas atsisakys deputato mandato. Antradienį jis nuotoliniu būdu vadovavo Teisės komisijos posėdžiui.

Juris Jurašs, the current Chairman of the Legal Committee of the Seimas and the leader of the ruling faction of the Conservative Party of Latvia, came to Ukraine to join the Foreign Legion and defend Ukraine from the occupier. pic.twitter.com/uVhRVXcsFG