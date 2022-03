Rusijos karo simboliu tapęs Z ženklas – jau ne tik ant rusų tankų

Naujas Rusijos karo Ukrainoje simbolis – balta „Z“ raidė. Ji jau atsirado ant prorusiškų ultradešiniųjų protestuotojų plakatų ir marškinėlių bei kitaip naudojama rodant paramą Rusijos invazijai, skelbia „Insider“.

Per pastarąsias kelias savaites „Z“ iš karinio ženklo tapo Rusijos invazijos į Ukrainą palaikymo simboliu. Yra požymių, kad rusų nacionalistų grupės taip pat naudoja šį ženklą.

Simbolis „Z“ pirmą kartą pastebėtas vasario 22 d. ant Rusijos karinės technikos vienetų, judančių į Ukrainos Donecko regioną.

Socialinio tinklo „Twitter“ komentuotojai spėliojo, kad ant tankų nupiešti simboliai „Z“, apibrėžti kvadratais, trikampiais ir kitomis formomis, gali būti naudojami rusų pajėgoms atpažinti.

Mokslinė bendradarbė Rusijos ir Eurazijos RUSI institute Emily Ferris sako, kad „Z“ simbolis yra lengvai atpažįstamas, skelbia BBC.

„Skleidžiant propagandą, paprasčiausi dalykai dažnai suveikia greičiausiai. Atrodo bauginančiai ir aiškiai. Žvelgiant iš estetinės perspektyvos, tai labai galingas simbolis“, – sako ji.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean?

Prireikė mažiau nei dviejų savaičių, kad „Z“ pasklistų tarp palaikančiųjų Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą prieš Ukrainą.

Praėjusią savaitę Rusijos valdomo „Pirmojo kanalo“ žinių eteryje buvo paskelbta, kad „Z“ yra įprastas Rusijos karinės įrangos ženklas. Krikščionių ortodoksų proputiniškame interneto puslapyje „Tsargrad“ rašoma, kad paprastas žymėjimas gali padėti „išvengti draugiško apšaudymo“ ir negali būti „maišomas su niekuo kitu“.

Rusų specialiųjų pajėgų veteranas Sergejus Kuvykinas rusų žurnalui „Life“ sakė, kad skirtingi simboliai reiškia skirtingus karinius dalinius.

„Naudojami tokie simboliai: „Z“ kvadrate, „Z“ apskritime, „Z“ su žvaigžde ar tiesiog „Z“. Jis sakė, kad žymėjimas padėjo kariams, kurie neturi ryšio su kitais, būti ten, kur jie privalo būti.

Wilson centro analitikas Kamilas Galeevas paskelbė, kad kai kurie simbolį „Z“ laiko „za pobedu“ sutrumpinimu – tai rusiškai reiškia „už pergalę“ . Kiti mano, kad „Z“ yra „zapad“ (vakarai) sutrumpinimas.

Business owners put "Z" - showing their support of invasion on their trucks. Here you see a funeral service fully endorsing Z message

Platus kontekstas

Nors raidės „Z“ nėra rusų kalbos kirilicoje, raidė įsimaišė į platesnį karo laiko kontekstą.

Rusijoje pastebimi automobiliai su ženklu „Z“, simbolį pradėjo naudoti ir verslai.

Kovo 4-ą prorusiškų dešiniųjų serbų protestuotojų minia žygiavo Belgrade, mojuodama plakatais, ant kurių nupiešta „Z“.

Be to, Rusijoje buvo nufilmuota rusų nacionalistų protestuotojų grupė, dėvinti megztinius su balta „Z“ raide ir žodžiais „We don’t give up our own“ (Mes savų nepaliekame). Neaišku, kada įrašas nufilmuotas, bet socialiniuose tinkluose pasirodė pirmą kovo savaitę.

Šūkis reiškia klaidingus rusų propagandistų tvirtinimus, esą, invazija siekiama „išlaisvinti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą – nepriklausomą demokratiją, kurią valdo žydų kilmės prezidentas.

Dohoje vykusiame pasaulio gimnastikos čempionate Rusijos gimnastas Ivanas Kuliakas medalio atsiimti atėjo ant sportinės uniformos užsiklijavęs „Z“ simbolį. Jis užėmė trečiąją vietą, o pirmąją – ukrainietis Ilja Kovtunas.

For the record. It is not just Putin.

Photo: Russian gymnast Ivan Kuliak at World Cup in Doha shows his support for Russian aggression in Ukraine by wearing a T-shirt with the letter Z on it - the same symbol, Russians mark their armor in Ukraine.

S Unian pic.twitter.com/WYiLH4Lo8I

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 6, 2022

Tarptautinė gimnastikos federacija kreipėsi į Gimnastikos etikos komisiją, kad ši išnagrinėtų I. Kuliako veiksmus.

Pats I. Kuliakas vėliau sakė nesigailintis, kad šeštadienį po pasaulio taurės varžybų Dohoje ant pakylos demonstravo invaziją į Ukrainą palaikantį simbolį.

„Jei turėčiau antrą progą ir galėčiau pasirinkti, ar išeiti su Z raide ant krūtinės, ar ne, pasielgčiau taip pat“, – pareiškė jis propagandiniam Rusijos kanalui „Russia Today“.

„Z“ paplito Rusijoje ne tik per socialinius tinklus. „Šį ženklą platina ir režimas“, – taip perspėja UCL mokyklos Slavų ir Rytų europiečių tyrimų tarptautinės politikos dėstytoja Aglaja Snetkova.

Rusijos politikė Marija Butina pasidalino vaizdo įrašu, kuriame aiškinama, kaip užrašyti „Z“ ženklą ant darbo drabužių.

„Galite eiti į darbą ir rodyti visiems apie tai garsiai nešaukdami“, – aiškina ji.

Just another day in the life of Maria Butina:

Drawing a white "Z" marking on your lapel to show solidarity with the invasion of Ukraine pic.twitter.com/raYG3kRznT

— Francis Scarr (@francska1) March 3, 2022

Pasitelkiami ir vaikai

Kaip rašo „The Guardian“, praėjus vos trims dienoms nuo Rusijos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą, Kremliaus finansuojamas propagandinis RT kanalas savo socialinių tinklų paskyrose paskelbė parduodantis įvairią „Z“ ženklu pažymėtą atributiką, įskaitant marškinėlius ar džemperius.

Nuo to laiko valdžios skatinami rusai surengė ne vieną vadinamąjį flashmobą Rusijos vykdomam karui paremti.

Putin took a decision to start this war. But he got a wide support of the Russian people. Nobody's forcing them to participate in these shows of support, they could totally skip it. But they cheer. They cheer, because they feel good, they feel proud. Russia became great again



„Z“ raidė Rusijoje taip pat pastebėta ant didžiulių sovietinių daugiabučių ar atspausdinta kaip gatvės reklama.

Kelios mokyklos paviešino iš savo mokinių taip pat suformavusios „Z“ raidę. Centrinės Rusijos mieste, Kazanėje, maždaug 60 sunkiai sergančių vaikų ir personalo darbuotojų buvo nufotografuoti prie slaugos namų formuojantys milžinišką „Z“.

Valdininkai, norintys išreikšti savo paramą Rusijos karui Ukrainoje, netgi pasižadėjo įtraukti raidę į savo sričių vietovardžius. Kemerovo srities vadovas Sergejus Civilevas paskelbė nusprendęs pervadinti regioną, įtraukdamas į pavadinimą „Z“ raidę. Dabar jis vadinasi KuZbasas.

Už Rusijos ribų simbolis kai kur taip pat populiarus. Praeitą penktadienį tūkstančiai serbų, mojuojančių Rusijos vėliavomis ir nešini „Z“ raidėmis, Belgrade žygiavo iki Rusijos ambasados, kur demonstravo visuomenės pritarimą Rusijos invazijai į Ukrainą.

Today a "Z" convoy was organized in #Russia to support the troops involved in the military operations in #Ukraine



Vaikštinėjant po Maskvą, galima išvysti ir automobilių su „Z“ simboliu, tačiau labai plačiai simbolis Rusijoje nėra paplitęs.

Rusijoje jau ne pirmą kartą išpopuliarėja tam tikri ženklai ir simboliai, demonstruojantys paramą šalies kariuomenei. Kai buvo aneksuotas Ukrainai priklausantis Krymas, Rusijoje tapo itin populiarios Georgijaus juostos. Ir po šiai dienai jos reiškia visuomenės paramą Rusijos valdžiai ir kariuomenei.

Žinoma, atsiranda rusų, kurie pelnytai iš „Z“ simbolikos tyčiojasi. Praėjusią savaitę, kai Rusijoje vyko negausūs protestai prieš šalies karą Ukrainoje, kai kurie aktyvistai laikė plakatus su užrašu „Začem?“ (Kodėl?). Internete taip pat apstu „Z“ pašiepiančių memų. Viename iš jų Harris Potteris Roniui rodo savo žaibo formos randą, kuris pakeistas taip, kad atrodytų kaip raidė „Z“.

„Z“ simbolis naudojamas ir kaip bauginimo taktika prieš karui nepritariančius. Opozicinio meninio judėjimo „Pussy Riot“ narės ir prieš karą pasisakančios nevyriausybinės organizacijos „Memorial“ nariai sako, kad „Z“ raidę kažkas išpiešė ant jų namų durų.