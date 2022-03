Anoniminiame pranešime, kurį, kaip manoma, parašė FSB analitikas, teigiama, kad saugumo agentūra nebuvo įspėta apie invaziją Ukrainoje ir buvo nepasirengusi žlugdančių sankcijų padariniams, rašo „The Times“.

2000 žodžių dokumentą paskelbė Rusijos žmogaus teisių aktyvistas Vladimiras Osečkinas, kuris vadovauja antikorupcinei internetinei svetainei „Gulagu.net“.

Pranešimą-ataskaitą, manoma, parengė KGB įpėdinės FSB agentūros analitikas. Anot jo, jau dabar žuvusiųjų rusų skaičius gali siekti 10 000. Rusijos gynybos ministerija pripažino tik 498 savo karių žūtį Ukrainoje.

Kaip teigiama pranešime, dėl nesėkmingos invazijos yra kaltinama FSB, tačiau ši nebuvo įspėta apie puolimą ir buvo nepasirengusi paralyžiuojančių sankcijų padariniams.

Informatorius pridūrė, kad nė vienas vyriausybės narys nežino tikslaus žuvusiųjų skaičiaus, nes „mes praradome ryšį su pagrindiniais padaliniais“.

FSB pareigūnams, anot jų pačių, buvo nurodyta įvertinti Vakarų sankcijų poveikį, tačiau kartu paaiškinta, kad tai hipotetinė užduotis „varnelei“ pažymėti.

„Turite parašyti analizę taip, kad būtų aišku, jog Rusija yra nugalėtoja... priešingu atveju, kils abejonių, ar dirbate netinkamai, – rašė jie. – Staiga viskas pakrypsta taip, kad analizė tampa visiškai nepagrįsta.“

„[Mes] veikiame intuityviai, remdamiesi emocijomis... mūsų statymai turės būti vis didesni, tikintis, kad staiga kažkas mums aiškiai pasimatys. Tačiau vertinant apskritai, Rusija neturi išeities. Galimos pergalės variantų nėra, tik pralaimėjimas“, – teigiama ataskaitoje.

Taip pat rašoma, kad Ramzanas Kadyrovas, čečėnų lyderis ir Vladimiro Putino sąjungininkas, atsidūrė ties atviro konflikto su rusais riba, po to, kai jo smogiamąjį būrį, pasiųstą nužudyti prezidento Volodymyro Zelenskio, sunaikino Ukrainos pajėgos.

Net jeigu V. Zelenskis būtų nužudytas, teigiama pranešime, Rusija neturėtų jokių vilčių okupuoti Ukrainą.

„Net su minimaliu ukrainiečių pusės pasipriešinimu, mums prireiktų per 500 000 žmonių, neįskaitant tiekimo ir logistikos srityse dirbančių žmonių“, – rašoma laiške.

Pasak analitiko, SVR, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba, mėgino surinkti „kompromato“, kad galėtų tvirtinti, neva Ukraina pasigamino branduolinį ginklą, idant būtų pretekstas prevenciniam smūgiui.

Christas Grozevas, Rusijos saugumo tarnybų ekspertas, teigė parodęs laišką dviem FSB pareigūnams. Pasak eksperto, jie abu „neturėjo jokių abejonių, jog jį parašė kolega“.

I showed the letter to two actual (current or former) FSB contacts, and they had no doubt it was written by a colleague. They didn't agree with all of his conclusions, but that's a different story.

Here's the text, worth reading: https://t.co/KyRDX4VuDV