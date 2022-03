Rusija reikalauja, kad Ukraina „nutrauktų karinius veiksmus“, pakeistų savo šalies konstituciją taip, kad būtų garantuotas neutralumas, Krymą pripažintų Rusijos teritorija, o separatistines Donecko ir Luhansko „respublikas“ pripažintų nepriklausomomis, išdėstė Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas.

Agentūrai „Reuters“ D. Peskovas taip pat nurodė, kad Rusija Ukrainai pranešė esanti pasirengusi kuriam laikui sustabdyti karinius veiksmus, jei Kyjivas sutiks su pateiktomis sąlygomis.

Šis pareiškimas buvo kol kas aiškiausias Rusijos pranešimas apie sąlygas, kurias, jos manymu, Ukraina turi patenkinti, kad būtų nutrauktas jau 12-ą dieną tebesitęsiantis karas, kurį ji pati vadina specialiąja karine operacija, rašo „Reuters“.

Pasak D. Peskovo, Ukrainai sąlygos buvo žinomos.

„Buvo pasakyta, kad viską galima sustabdyti akimirksniu“, – patikino jis.

Paprašytas pakomentuoti neutralumo elementą, D. Peskovas paaiškino: „[Ukraina] turi įtraukti į konstituciją tokias pataisas, kurios prilygtų jos atsisakymui įstoti į bet kokį bloką. Šitai įmanoma tik pakeičiant konstituciją.“

Kremliaus atstovas spaudai patvirtino, kad jokių kitų su teritorija susijusių pretenzijų Ukrainos atžvilgiu Rusija neturi.

„Ukrainos demilitarizaciją tikrai jau baigiame. Ir baigsime. Svarbiausia – kad Ukraina nutrauktų karinius veiksmus. Ji turi nutraukti karinius veiksmus ir tada niekas nebešaudys“, – kalbėjo jis.

„Konstitucija turi būti pakeista taip, kad Ukraina nebegalėtų siekti įstoti į bet kokį bloką. Taip pat nurodyta, kad Krymas turi būti pripažintas Rusijos teritorija, o Doneckas ir Luhanskas – nepriklausomomis valstybėmis. Štai ir viskas. [Karas] tada baigsis akimirksniu“, – sakė D. Peskovas agentūrai „Reuters“.

Šaltinis: Zelenskio atsakymas – kategoriškas

Vykstant deryboms Rusija pareikalavo, kad Ukraina pripažintų vadinamųjų DLR ir LLR nepriklausomybę, okupuotą Krymą – Rusijos teritorija, o ministru pirmininkų skirtų prorusiškos partijos „Opozicinė platforma – Už gyvenimą“ pirmininką Jurijų Boiko.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.