Skelbiama, kad tai nutiko Charkive.

Lifte susigrūdę kariai buvo užfiksuoti stebėjimo kamera. Sprendžiant iš jų veidų, jie ką tik suvokė padarę klaidą.

Kariai veikiausiai bandė pakilti iki stogo ir užimti snaiperių pozicijas.

„Rusų karių komanda nutarė liftu pakilti iki biurų pastato stogo. Pastato administracijoje dirbantys ukrainiečiai išjungė elektrą, kad liftas sustotų. Jie nufotografavo ir šią įsimintiną nuotrauką“, – rašoma „Visegrad 24“ tviterio paskyroje.

