Gyvenamieji namai bombarduojami sovietinėmis 500 kg svorios bombomis.

Pietų Ukrainos Mariupolio miesto meras Vadimas Boičenka niūrų gyvenimo mieste vaizdą – Rusijos pajėgos suintensyvino Ukrainos miesto apšaudymą. Mieste tvyro chaosas, rusų kariai, nesudarydami sąlygų humanitariniam koridoriui, nesuteikia galimybės pasiimti žuvusiųjų kūnų. Be to, miestas liko be šildymo, vandens ir mobiliojo ryšio.

Anot mero, uostamiestis yra labai, labai sunkioje apgulties stadijoje. „Vyksta nepaliaujamas gyvenamųjų kvartalų apšaudymas, lėktuvai mėto bombas ant gyvenamųjų rajonų“, – merą cituoja naujienų agentūra AP. Be to, civiliai, net miestą paliekančios moterys ir vaikai, buvo apšaudomi. Rusijos agresorių pajėgos imasi kraupiausių naikinimo primonių, norėdamos atkirsti Ukrainą nuo šios strategiškai svarbios jūros jungties, praneša BBC. Apšaudymas vyko net ir susitarus dėl paliaubų, kad būtų galima masiškai evakuoti gyventojus, tačiau tai sukėlė tik didžiulį chaosą. Susiję straipsniai Putinas grasina Vakarams: sankcijų įvedimas panašu į karo paskelbimą Borrellis: Kinija turi tarpininkauti, kad Rusijos ir Ukrainos karas būtų užbaigtas Mieste – lavonai ir chaosas „Padėtis labai sudėtinga“, – sakė V. Boičenka šeštadienį „YouTube“ kanale paskelbtame interviu, kurį skelbia news.sky.com. Anot A. Boičenkos, Mariupolyje, kuriame gyvena beveik 400 tūkst. gyventojų, jau penkias dienas nėra elektros. „Visos mūsų šiluminės pastotės priklauso nuo šios elektros energijos tiekimo, todėl atitinkamai esame be šildymo“, – sakė jis. Be to, dėl rusų atakų nebeliko mobiliojo ryšio tinklų, prarastas rezervinis vandens tiekimą, todėl dabar visiškai neturime vandens. „Rusijos armija stengiasi apgulti miestą ir nustatyti blokadą“, – sakė jis. – „Jie nori atkirsti mus nuo humanitarinio koridoriaus, nutraukti būtiniausių prekių, medicinos priemonių ir net kūdikių maisto tiekimą. Jų tikslas – uždusinti miestą ir sukelti jam nepakeliamą įtampą.“ Pasak Mariupolio mero, sužeistųjų ir žuvusiųjų – tūkstančiai. „Tačiau tai jau šešta diena iš eilės, kai vykdomi oro antskrydžiai, o mes negalime išvykti atgauti žuvusiųjų. Jie sako, kad nori išgelbėti ukrainiečius nuo Ukrainos „genocido“, bet žudo jie patys. O tuo metu mūsų gydytojai čia gelbsti gyvybes jau 10 dienų iš eilės. Jie gyvena ir miega mūsų ligoninėse su savo šeimomis“, – sakė A. Boičenko. Strategiškai svarbios jungtys Mariupolio uostamiestis jau kelias dienas intensyviai apšaudomas, nes Rusijos pajėgos bando atkirsti Ukrainą nuo šios strategiškai svarbios jūros jungties. Rusijos pajėgos toliau apšaudė Mariupolį, nors susitarė dėl paliaubų, o bandymas masiškai evakuoti civilius gyventojus sukėlė chaosą. A. Boičenko sakė, kad apie miesto išgelbėjimą negali būti nė kalbos: „Vienintelė užduotis dabar – bet kokia kaina atverti humanitarinį koridorių į Mariupolį“. Anot gyvenamųjų namų rusų kariai mėto 500 kg sovietines bombas Rusija bombarduoja ne tik Mariupolį, bet gyvenamuosius rajonus Černigove – iš dangaus krinta sovietinės 500 kg bombos. Kaip pranešė Černigovo regiono vadova V. Čausas, Rusija numetė galingas bombas ant Černigovo miesto gyvenamųjų rajonų. Viačeslavas Čausas paskelbė nuotrauką, kurioje, jo teigimu, matoma nesprogusi FAB-500 – sovietų sukurta 500 kg bomba. „Įprastai šis ginklas naudojamas prieš karinės pramonės objektus ir įtvirtintus statinius. Tačiau Černigovo mieste jomis bombarduojami gyvenamieji rajonai“, – sakė Černigovo regiono vadovas V. Čausas. Charkove pragaras: po bombardavimo iš oro daugiabučiai namai skendi liepsnose

Apie 5 val. ryto pranešta, kad Charkove po bombardavimų mieste dega daugiabučiai namai. „Telegram“ kanalai pranešė, kad mieste neramu, pranešama, kad praskrido lėktuvas, praneša naujienų agentūra UNIAN.

„Lėktuvas virš Charkovo. Sprogimas. Daugiau sprogimų. Likite slėptuvėse“, – rašė „Suspilne.Charkov“.

Be to, „Telegram“ kanalas „Trukha“ paskelbė naktinio Charkovo bombardavimo padarinių vaizdo įrašą: „Šiaurės gatvė, Charkovas po naktinio bombardavimo“. Vaizdo siužetuose matyti liepsnose paskendę daugiabučiai namai.







