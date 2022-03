Remiantis šaltiniais iš politinių sluoksnių, Ukrainos saugumo tarnyba nušovė Denisą Kirejevą, neturėjo aiškių įrodymų apie jo išdavystę, praneša „Ukrayinska Pravda“.

Kaip praneša dw.com, D. Kijerevą teigia, kad Ukrainos saugumo tarnyba nužudė Ukrainos delegacijos derybose su Rusija narį Denisą Kirejevą.

Pasak Ukrainos žiniasklaidos, SBU gavo informacijos apie Deniso Kirejevo valstybės išdavystę. Saugumo tarnybos pareigūnai sulaikymo metu jį nušovė. Kol kas ši informacija oficialiai nepatvirtinta.

Apie tai praneša ir NEXTA.

