Chersono gyventojai į demonstraciją Ukrainos teritoriniam vientisumui palaikyti susirinko apie 10 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, nešdami geltonos ir mėlynos spalvos nacionalines vėliavas ir skanduodami „Šlovė Ukrainai“, pranešė naujienų agentūra „Unian“.

Prieš mitingą aktyvistai ragino dalyvius ateiti su „karštomis širdimis“, bet „šaltomis galvomis“ ir neprovokuoti okupacinių pajėgų.

Rusijos kariai paleido perspėjamųjų šūvių, bet demonstrantai nesitraukė.

Chersonas, turintis per 280 tūkst. gyventojų, buvo užimtas Rusijos pajėgų kovo 2 dieną po įnirtingų susirėmimų su Ukrainos kariuomene.

Kaip praneša „Unian“, penktadienį Rusija pasiuntė į Chersoną „humanitarinės pagalbos“ koloną – į miesto centrą atvažiavo keli sunkvežimiai, prikrauti maisto produktų, tačiau gyventojai juos imti atsisakė.

Tą pačią dieną mieste buvo išjungtas mobilusis ryšys, taip pat stringa interneto ryšys.

