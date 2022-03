JAV karo ekspertas: Rusijos invazija į Ukrainą – ištisa serija gėdingų klaidų

Rusijos invazija į Ukrainą neapsiėjo be galybės daug ką nulėmusių absurdiškų klaidų, kurias iš dalies galima sieti su Kremliui netikėtu aršiu Ukrainos pasipriešinimu. Pasvarstymais šia tema pirmadienį su agentūra „Reuters“ pasidalijo JAV aukščiausio rango karo reikalų ekspertas, veteranas Johnas Spenceris.

Pirmadienį, kalboms dėl konflikto nutraukimo neduodant norimo rezultato ir Maskvai patiriant vis didesnę tarptautinę izoliaciją, rusų artilerijos taikiniu tapo antro pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo gyvenamasis rajonas.

Remiantis iš Ukrainos gauta informacija, per Charkivo ataką žuvo civilių, įskaitant ir vaikus.

Visgi kaip sakė J. Spenceris, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nepakankamai įvertino pasipriešinimą, su kuriuo teks susidurti į Ukrainą besiveržiantiems jo kariams. „Reuters“ kalbintas ekspertas yra Šiuolaikinio karo instituto Vest Pointe Karinių veiksmų miesto teritorijoje studijų vadovas.

Jis, be kita ko, prognozuoja, kad jeigu (arba kai) rusai bandys užimti sostinę Kijevą, reikia tikėtis sudėtingesnio veiksmų scenarijaus.

„Didžiausia klaida laikyčiau nesugebėjimą tinkamai įvertinti rusų laukiančio pasipriešinimo, prieš bandant užimti pagrindines vietas Ukrainoje. Buvo puolama iš trijų pusių. Tai buvo klaida. Paprastai veržiantis į šalį puolimas koncentruojamas vienoje pagrindinėje vietoje ir galbūt dar surengiama klaidinamoji ataka. Kitu atveju reikia turėti didžiulį pranašumą. Tačiau atrodo, kad rusų pajėgos buvo padalytos į tris dalis. Tai buvo klaida. Taip pat buvo klaidingai apskaičiuotas laikas. Laiko ir atstumo analizė – ypač svarbus aspektas. Iš vieno Ukrainos krašto pasiekti kitą pavyksta per 13 valandų, vadinasi, ne taip ir greitai. Tačiau, kaip jau sakiau, pajėgas buvo bandyta permesti į tris pagrindines „priešo“, kuris šiuo atveju yra Ukraina, vietas. Tai tiesiog absurdiški liapsusai karinių veiksmų strategijoje, kuriuos, kaip suprantu, lėmė klaidinga informacija apie pasipriešinimą, su kuriuo teks susidurti. Siekis atlikti viską greitai, kurio realizavimas labai rizikingas, yra susijęs su greitu visko užbaigimu, bet Rusija šito nesugebėjo ir, tikiuosi, nesugebės. Greitis yra būtinas ir dėl karių, ir dėl politinių dalykų, kadangi ir tuo lygmeniu reikalai ima klostytis taip pat nesėkmingai kaip ir kariniai veiksmai“, – „Reuters“ kalbėjo J. Spenceris.

Rusija priversta nusiteikti ekonominei suirutei, nes Vakarai, vieningai pasmerkę įvykdytą užpuolimą, smogė griežtomis plataus masto sankcijomis, neišvengiamai paliesiančiomis ir V. Putiną, ir jo bendražygius.

Europos Sąjunga paskalbė sankcijas Rusijos oligarchams ir oficialiems pareigūnams, o kai kurios valstybės narės paragino pradėti kalbas dėl galimos Ukrainos narystės.

„Rusų pranašumas tas, kad gali rinktis, kurioje vietoje atakuoti. Jie turi rasti sau paprasčiausią veikimo būdą. Turi apsunkinti visus galimus patekimo kanalus ir ypač atkakliai kovoti, kad pasislinktų bent per colį. Turi užblokuoti visus kelius, visas gatves, pasiruošti kautis iš pastatų, užuot stovėję gatvėse. Veikiausiai ruošiamasi galingam smūgiui, nes pradedama eksploatuoti nemažai raketų paleidimo sistemų. Daugės artilerijos, daugės bombardavimo epizodų. Kariai ir civiliai turi užimti gynybines pozicijas. Todėl reikia planuoti, pavyzdžiui, kuriais pastatais pasinaudoti, kuriuos kelius palikti atvirus, o kuriuos visiškai uždaryti. Reikia padaryti didžiulį darbą. Dar intensyviau dirbti reikia tuo atveju, jei tenka gintis – tada ruoštis turi be paliovos – ištisas 24 valandas per parą“, – kalbėjo Šiuolaikinio karo instituto Vest Pointe Karinių veiksmų miesto teritorijoje studijų vadovas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė paraišką, kuria formaliai kreipėsi dėl narystės Europos Sąjungoje. Tai ypač svarbus žingsnis, tolygus pasiryžimui pripažinti Vakarų vertybes.

„Rusai padvigubins jėgas. Juk jie dar neišnaudojo 100 proc. to, kas išrikiuota, o kur dar palaikymas, pavyzdžiui, iš Baltarusijos, kaip dabar tenka spėti. Jie dar neįtraukė visų pajėgų, kurios buvo numatytos šiai operacijai. Jie pamėgino panaudoti lengvojo puolimo variantą, leidžiantį tikėtis greičio ir mobilumo. Tačiau dabar teks pamatyti sunkiau apginkluotas pajėgas ir stambesnius darinius“, – sakė J. Spenceris.