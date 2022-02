Pasieniečiai: per parą iš Ukrainos per vakarines sienas pasitraukė per 120 tūkst. žmonių

BNS

Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos Foto: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Per praėjusią parą Ukrainos sieną vakarinėse jos atkarpose kirto daugiau kaip 120 tūkst. žmonių, pranešė Ukrainos valstybinė sienos apsaugos tarnyba.

„Pasieniečiai dėl išvykimo iš Ukrainos sutvarkė [dokumentus] 120 tūkst. piliečių, įskaitant maždaug 90 tūkst. ukrainiečių. Didžiausias keleivių srautas yra Lenkijos ruože, per praėjusią parą – 68 tūkst. žmonių“, – sakoma socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime. Pažymima, kad Ukrainos ir gretimų šalių pasieniečiai daro visa, ką gali, kad greičiau sutvarkytų išvykstančiųjų dokumentus. Maksimaliai supaprastinta sienos kirtimo tvarka, pirmiausia moterims ir vaikams. Be kitų dalykų, iki minimumo sumažintas dokumentų, kuriuos reikia turėti išvykstant iš Ukrainos, kiekis. Be to, praktiškai visose perėjose sieną gali kirsti pėstieji. Prie sienos su Vengrija papildomai visą parą pradėjo dirbti dvi perėjos. „Tuo pačiu priminsime apie Ukrainos piliečių vyrų nuo 18 iki 60 metų išvykimo ribojimą, kol galioja karo padėties teisinis režimas“, – sakoma pasieniečių pranešime. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vasario 24 dieną pasiuntė pajėgas į provakarietišką kaimynę, teigdamas, kad siekia „demilitarizuoti ir denacifikuoti“. Tačiau tarptautinė bendruomenė invaziją griežtai pasmerkė kaip akivaizdų tarptautinės teisės pažeidimą, o daugelis ukrainiečių civilių savo noru stojo ginti savo šalį. Virtinė šalių paskelbė Rusijai itin skaudžių ekonominių sankcijų ir teikia Ukrainai ekonominę, humanitarinę ir karinę pagalbą.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0