Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES

Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas ir ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje.

Apie tai pranešė „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba.

„Ukrainiečiai seniai įrodė, kad mes – neatsiejama Europos bendrijos dalis. Ukraina teikia paraišką stojimui į ES pagal ypatingąją procedūrą. Dėkojame partneriams už palaikymą ir greitus sprendimus“, – „Unian“ cituoja D. Šmyhalio pranešimą.

Vėliau „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip V. Zelenskis pasirašo šį dokumentą.

Zelensky signs formal application for Ukraine to join EU based on its support of European values pic.twitter.com/80eBm4tqDD