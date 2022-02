„Twitter“ įrašuose, kuriuose pranešama apie jų atsistatydinimą, buvo cituojami „pastarieji įvykiai“.

„Atsižvelgdamas į naujausius įvykius, šiandien iš karto atsistatydinau iš RT“, – „Twitter“ rašė buvęs RT žurnalistas Jonny Tickle.

Panašiai socialiniame tinkle rašė ir žurnalistas Danny Armstrong: „Asmeninės naujienos: aš atsistatydinau iš RT iš karto dėl pastarųjų įvykių“.



Shadia Edwards-Dashti irgi parašė: „Deja turiu pranešti, kad išėjau iš RT.

Noriu padėkoti visiems kanalo darbuotojams už suteiktą galimybę pasauliniu mastu transliuoti man svarbiomis temomis. Sėkmės visiems buvusiems kolegoms“.

