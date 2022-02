Skelbiama, kad vaizdo įrašas darytas Berdianske – uostamiestyje prie Azovo jūros.

Vis daugiau įrašų plinta apie tai, kaip beginkliai ukrainiečiai priešinasi Rusijos pajėgoms.

Savaitgalį skelbta, kad Ukrainos gyventojai sustabdė važiuojančius tankus. Tokį vaizdo įrašą tviteryje paskelbė Jungtinės Karalystės naujienų kanalas „Sky News“.

Naujienų tarnyba patikrino, kad vaizdo įrašas yra autentiškas ir jis fiksuotas Bachmačo mieste, esančiame Šiaurės Ukrainoje Černihivo srityje. Važiuojantys tankai turi tuos pačius simoblius ir kitus žymėjimo ženklus, kurie fiksuoti ant kitos Rusijos karinės technikos.

People try to stop Russian tanks from advancing in Ukraine.