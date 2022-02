Tuo tarpu policija sulaikė daugiau kaip 2 000 žmonių, dalyvavusių šiandien 48 Rusijos miestuose vykusiuose antikariniuose protestuose, pranešė protestų stebėsenos grupė, nes žmonės, nepaisydami valdžios institucijų reikalavimų, demonstravo savo pyktį dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Berlin, Germany - Over 100,000 people turn out to stand with Ukraine and protest the Russian invasion.😱