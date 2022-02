ES taip pat planuoja uždrausti RT ir „Sputnik“, rašo BBC.

„Russia Today“, „Sputnik“ ir jų antrinės įmonės nebegalės skleisti savo melo, kad pateisintų Putino karą, sako Ursula von der Leyen.

„Kuriame priemones, kad Europoje uždraustume jų nuodingą ir žalingą dezinformaciją“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen skelbdama šias priemones taip pat sakė, kad ES imasi beprecedenčio žingsnio finansuodama Ukrainos ginkluotės įsigijimus, rašo BNS.

Be to, bus įvesta suvaržymų Rusijos sąjungininkei Baltarusijai, padėjusiai Kremliui surengti invaziją į Ukrainą.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.