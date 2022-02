Britų leidinys „The Independent“ skelbia, jog to imtasi po Ukrainos vicepremjero Mykolos Fiodorovo pagalbos kreipimosi į E. Muską suteikti alternatyvą Rusijos naikinamoms interneto paslaugoms.

"@elonmusk, kol jūs bandote kolonizuoti Marsą, Rusija bando okupuoti Ukrainą! Kol jūsų raketos sėkmingai leidžiasi iš kosmoso, Rusijos raketos skrieja į Ukrainos civilius! Prašome jūsų aprūpinti Ukrainą „Starlink“ stotimis ir kreiptis į sveiko proto rusus“, – tviteryje parašė M. Fiodorovas.

Atsakydamas į tai vienas turtingiausių pasaulyje verslininkų pareiškė, jog „Starlink“ palydovai virš Ukrainos jau aktyvuojami, pranešė Jungtinės Karalystės leidinys.

„Starlink“ paslauga jau veikia Ukrainoje. Prieinamumas bus plečiamas“, – tviteryje parašė E. Muskas.

Nuo 2018 metų E. Musko „SpaceX“ į orbitą iškėlė daugiau kaip 2 tūkst. „Starlink“ palydovų ir planuoja, kad galiausiai jų bus 12 tūkst. kaip sparčiojo interneto tinklo dalis.

