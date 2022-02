Kaip rašo „Newsweek“, socialinės žiniasklaidos naudotojai penktadienį ėmė dalintis vaizdo įrašais, kuriuose matomas virš kelių Ukrainos miestų skrendantis naikintuvas „Mig-29“.

Vis daugiau žmonių mįslingąjį pilotą jau vadina herojumi ir „pirmuoju Europos asu nuo Antrojo pasaulinio karo“.

Tačiau yra tik menka tikimybė, jog „Kijevo vaiduoklis“ iš tikrųjų egzistuoja – greičiausiai tai įsivaizduojamas herojus, skirtas pakelti ukrainiečių ūpą Rusijos invazijos akivaizdoje, rašo „Newsweek“.

Skraidantis asas – terminas, kurio nusipelno karo pilotas, ore numušęs penkis ar daugiau priešo lėktuvų.

Įrodymų, kad „Kijevo vaiduoklis“ iš tikrųjų egzistuoja, nėra, jo egzistavimo nepatvirtina ir Ukrainos pareigūnai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas ketvirtadienį feisbuke pranešė, kad per pirmąją mūšių dieną buvo numušti mažiausiai šeši rusų lėktuvai ir du sraigtasparniai.



„Meldžiu, kad „Kijevo vaiduoklis“ iš tikrųjų egzistuotų“, – rašo tviterio naudotojas Jasonas Calacanisas, dalindamasis devynių sekundžių klipu, kuriame užfiksuota, kaip „MiG-29“ praskrenda virš, kaip atrodo, vieno Ukrainos miesto gyvenamojo rajono.

„Labai prašau didžiųjų žiniasklaidos priemonių išsiaiškinti, ar „Kijevo vaiduoklis“ iš tikrųjų egzistuoja. Jeigu tiesa, kad tas didvyris Ukrainos naikintuvo pilotas vienas pats numušė šešis rusų lėktuvus, tada šis skraidantis asas taps vienu iš gražiausių Ukrainos pasipriešinimo Rusijos karo žaidimams simboliu“, – tviteryje teigia rašytojas ir advokatas Sethas Abramsonas.

Jis pasidalino nuotrauka, kurioje, esą, įamžintas „MiG-29“ pilotuojantis „Kijevo vaiduoklis“ – ji daryta sustabdžius vieną iš internete tarsi virusas plintančių įrašų. „Vėlgi – tikrai nežinome, ar tai tikra“, – patikslino.

