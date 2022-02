Lenkijos teigimu, Budapeštas jau palaiko Rusijos atjungimą nuo SWIFT

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį paskelbė, kad Kipras Europos Sąjungos formatuose nebeblokuos siūlymo, kad Rusija būtų atjungta nuo tarptautinės mokėjimų sistemos SWIFT. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Italiją jau taip pat palaiko Rusijos atjungimą nuo SWIFT.

We did it. Cyprus confirmed it will not block the decision to ban Russia from SWIFT. Ukrainian diplomacy keeps working 24/7 to achieve important decisions and protect Ukraine from Russian invaders. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Primename, kad Vakarai delsia priimti ryžtingą sprendimą imtis, kaip manoma, vienos griežčiausių priemonių – Rusijos atjungimo nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT.

Lietuvos ekspertai nėra vieningos nuomonės, kad tai būtų pati efektyviausia priemonė. Delfi paaiškina, kas yra SWIFT, kuo jis reikšmingas ir kokį iš tikrųjų poveikį turėtų ši Vakarų paskelbta sankcija Rusijai, Europai ir Lietuvai.

Naujajame sankcijų pakete nėra įtrauktos priemonės atriboti Rusiją nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT. Pasak penktadienio naktį pasibaigusioje Europos Vadovų Taryboje dalyvavusio Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos, atjungimas nuo SWIFT yra savalaikis sprendimas, tačiau dėl Rusijos atribojimo nuo šios sistemos kol kas nėra sutarimo tarp ES narių.

Neoficialiais duomenimis, tam pasipriešino kelios valstybės, tarp jų ir Kipras, Italija bei Vengrija.

Jo teigimu, didesnė dalis Europos Sąjungos (ES) lyderių palaiko idėją atriboti Rusiją nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT, pats prezidentas taip pat tikino palaikantis šią priemonę.

„Aš pasisakiau už Rusijos atjungimą nuo SWIFT sistemos kadangi manau, kad tai yra viena iš ganėtinai riboto rato sankcijų, kurios padarytų tikrai rimtą įspūdį ir rimtą poveikį Rusijai. Galiu pastebėti, kad didesnė dalis valstybių, kurios sėdėjo prie stalo, jų vadovai pasisakė taip pat už SWIFT priemonės taikymą“, – penktadienio rytą teigė G. Nausėda.

Skelbiama, kad Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, Baltijos ir kai kurių kitų šalių prašymas atjungti Rusiją nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT kol kas buvo atmestas, nes tam nepritarė Vokietija ir Italija.

Vilniuje surengtas protestas prie Vokietijos ambasados: ragino Rusiją atjungti nuo SWIFT

Šeštadienį prie Vokietijos ambasados Vilniuje įvyko akcija, raginanti Vokietiją blokuoti Rusiją nuo tarptautinių tarpbankinių pavedimų sistemos SWIFT. Į akciją susirinkę žmonės laikė plakatus „Cut Russia from SWIFT“, „Ukraine you are not alone“, „Cut Russia out and do it swiftly!“, „Germany just do it“ ir kitais. Akcijoje dalyvauja apie 100 žmonių.

Šio įvykio rengėjai socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad akcijos tikslas – pareikšti paramą Ukrainai su intencija, kad Vokietija nedelsiant blokuotų Rusiją nuo SWIFT ir būtų griežtesnė šios valstybės atžvilgiu.





„Net pati Rusija sako, kad sankcijos jai rodo ES impotenciją“, – rašoma renginio aprašyme.

ELTA primena, kad ES lyderiai ketvirtadienį vykusiame nepaprastajame viršūnių susitikime susitarė dėl „didžiulių ir sunkių padarinių“ Rusijai už jos invaziją į Ukrainą, nusitaikydami į pagrindinius jos ekonomikos sektorius.

Sankcijos apima finansų, energetikos ir transporto sektorius, dvejopo naudojimo prekes, taip pat eksporto kontrolę ir eksporto finansavimą, vizų politiką, papildomų Rusijos asmenų įtraukimą į sąrašą ir naujus tokio įtraukimo kriterijus.

Tačiau naujajame sankcijų pakete nėra įtraukta priemonė atriboti Rusiją nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino Vakarus panaudoti šį svertą. Ši sankcija buvo panaudota Irano bankų sektoriui 2012 –2016 m. bei pakartota 2018 m. ir turėjo reikšmingą poveikį Irako ekonomikai.

Tačiau Vokietijos kancleris Olafas Scholzas jau anksčiau siūlė neįtraukti SWIFT į naują sankcijų etapą, bet galbūt dar palikti rezerve. Paklaustas konkrečiai apie SWIFT įtraukimą į sankcijas, jis sakė: „Labai svarbu imtis priemonių, kurios buvo parengtos pastarosiomis savaitėmis, o likusias palikti situacijai, kai to gali prireikti dėl kitų dalykų“.

Vokietija šiuo metu apie pusę gamtinių dujų ir anglies bei trečdalį naftos gauna iš Rusijos.

Kas yra SWIFT?

Kad suprastume, kokį poveikį gali turėti ši priemonė Rusijai, svarbu išsiaiškinti, kas apskritai yra SWIFT ir kuo jis reikšmingas.

SWIFT yra itin aukšto saugumo lygio pasaulinė pinigų pervedimo sistema, jungianti tūkstančius finansų institucijų visame pasaulyje. Šia sistema tarptautiniams mokėjimams šiuo metu naudojasi daugiau nei 11 tūkst. bankų ir finansų įstaigų. Ji neturi visuotinai pripažintos pasaulinės alternatyvos, todėl yra labai svarbi pasaulinių finansų srityje.

„SWIFT leidžia finansų įstaigoms apsikeisti pinigais tarptautinėje rinkoje. Tai reiškia, kad jeigu vyksta tarptautinė prekyba, tokiu būdu pinigai per tą sistemą nukeliauja iš vieno banko ar kitos finansų įstaigos į kitą šalį“, – trumpai paaiškina finansų analitikas Marius Dubnikovas.

Elektroninių pinigų įstaigos „Uplata EU“, valdančios „Paylar“ prekės ženklą, vadovas Jonas Udris priduria, kad SWIFT – saugus „messengeris“, skirtas bankų bendravimui tarpusavyje, kad šie galėtų vieni kitiems siųsti patikimus pranešimus.

„Jei naudojate „Messengerį“, tai kaip jūs sužinote, kad ta žinutė siųsta tikrai iš to žmogaus, kuris jums rašo: jūs jį pažįstate, jis turi krūvą požymių, kuriais pasitikite. Tai SWIFT buvo sukurtas kaip saugi patikima informacijos apsikeitimo priemonė tarp bankų. Kitaip tariant, tai toks uždaras internetas, kad bankai vieni kitiems galėtų siuntinėti pranešimus. Tai – įvairių saugumo priemonių sistema: ryšio kanalų šifravimas, vartotojų autorizavimas ir kt.

Jei bankas gavo pranešimą iš kito SWIFT nario, kad reikia padaryti pavedimą, kokią nors operaciją, tai jie ir įvykdo. Nereikia pildyti popierinių formų, pasirašinėti, dėti antspaudų ir pan. Tai pakankamai sena sistema, periodiškai modernizuojama, jai turbūt jau per 40 metų“, – paaiškina jis.

Pašnekovas priduria, kad kiekvienas bankas ar kita finansų įstaiga turi savo BIC kodą, pagal kurį jis identifikuojamas SWIFT tinkle.