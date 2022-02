Puolimas buvo surengtas praėjus kelioms valandoms po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio perspėjimo, kad Maskva gali mėginti paryčiais šturmuoti Kijevą.

Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ketvirtadienį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, per kurią, kaip praneša oficialūs šaltiniai, jau žuvo dešimtys žmonių. Per dvi paras iš Ukrainos pasitraukė daugiau kaip 50 tūkst. pabėgėlių ir iškilo naujo šaltojo karo Europoje grėsmė.

Kariuomenė taip pat paskelbė, kad šeštadienį apie vidurnaktį numušė Rusijos sraigtasparnį ir lėktuvą SU-25 ir kad buvo sunaikintas karinis transporto lėktuvas IL-76. Pareiškime nenurodyta, kiek žmonių buvo lėktuve.

Rusijos gynybos ministerija nuostolių nepatvirtino.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Zelenskis tviteryje pareiškė, kad būtina priimti sprendimą dėl Ukrainos narystės ES „Atėjo lemiamas momentas galutinai užbaigti ilgalaikę diskusiją ir apsispręsti dėl Ukrainos narystės ES. Su Europos Vadovų Tarybos vadovu Charlesu Micheliu aptariau tolesnę veiksmingą pagalbą ir didvyrišką ukrainiečių kovą už laisvą ateitį“, - rašė Ukrainos prezidentas.

Rusijos medicinos darbuotojai parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui „Mes, Rusijos gydytojai, medicinos seserys ir sanitarai, griežtai nepritariame Rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomiems kariniams veiksmams Ukrainos teritorijoje. Karas nusineš daug gyvybių, suluošins tiek likimų, kad neturėsime laiko padėti visomis įmanomomis pastangomis. Užpultose teritorijose yra mūsų artimieji, draugai, pacientai, kolegos. Tarp jų nėra nei vieno žmogaus, kuriam būtų naudingas vykstantis kraujo praliejimas. Negalime atsiriboti nuo kiekvieną minutę stiprėjančio skausmo ir kančios. Kaip rašo Meduza.io, atvirą laišką jau pasirašė daugiau nei 300 žmonių.

V. Zelenskio biuras pranešė, kad Kijevo Lobanovskio prospekte, kur rusų raketos pataikė į gyvenamąjį namą, karinių objektų nėra. Ukrainos prezidento atstovas sakė, kad šalia daugiaaukščio yra įsikūrusios ligoninės, tarp jų ir gimdymo namai, rašo Meduza.io. Tiesa, netoli namo yra vienas svarbiausių Ukrainos tarptautinių oro uostų. Ukrainos žiniasklaida anksčiau užsiminė, kad Rusijos kariuomenė bandė smogti būtent šiam Žuljanų oro uostui, tačiau pataikė į daugiabutį. Rusijos atstovai šios informacijos nekomentavo.

V. Zelenskis: Vakarų partnerės siunčia ginklų Ukrainai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį sakė, kad šalys partnerės siunčia ginklų, turinčių padėti Kijevui kovoti su Rusijos pajėgomis, ir pridūrė pasikalbėjęs telefonu su Prancūzijos vadovu Emmanueliu, praneša BNS. „Nauja diena diplomatiniame fronte prasidėjo pokalbiu su Emmanueliu Macronu“, – per „Twitter“ parašė V. Zelenskis. „Ginklai ir įranga iš mūsų partnerių jau pakeliui į Ukrainą. Antikarinė koalicija veikia!“ – pridūrė jis. Penktadienį vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas pranešė, kad Lenkijos vyriausybė nutarė pasiųsti karinės įrangos bei ginkluotės Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis. V. Zelenskio administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius per „Facebook“ parašė, kad Lenkija pirmojoje amunicijos siuntoje bus minosvaidžių, bepiločių skraidyklių, šaudmenų ir šalmų. Anot pareigūno, Varšuva taip pat ketina perduoti Ukrainai valdomų prieštankinių raketų „Javelin“ ir automatų „Grot“. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksti ketvirtadienį pradėjo puolimą, per televiziją netikėtai paskelbęs, kad pradeda karinę operaciją Ukrainoje jos separatistams ginti ir provakarietiškai savo kaimynei „demilitarizuoti ir denacifikuoti“. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas per spaudos konferenciją po NATO viršūnių virtualaus susitikimo sakė, kad Aljanso narės yra pasiruošusios suteikti Ukrainai tolesnę paramą, įskaitant priešlėktuvinės gynybos priemones. „NATO sąjungininkės per šiandienos susitikimą pareiškė toliau teiksiančios paramą Ukrainai. Jos pasiruošusios toliau teikti paramą Ukrainai – karinę, finansinę, humanitarinę paramą. Manau, turime spręsti pagal besivystančią padėtį. Tačiau NATO lyderių, taip pat Suomijos, Švedijos, Europos Sąjungos žinia – kad esame pasiruošę palaikyti Ukrainą“, – kalbėjo jis. „Per šiandienos susitikimą... sąjungininkai paskelbė, kokių tipų ginklų [bus siunčiama Ukrainai], kokia bus parama. Ir tai taip pat apima oro erdvės gynybos sistemas. Taigi, NATO sąjungininkės rėmė ir toliau remia Ukrainą kariniu atžvilgiu, bet taip pat įvairių tipų įranga“, – pridūrė jis.

Rusijos geležinkeliai praneša apie reguliarias programišių atakas savo svetainėje ir įspėja apie galimus jos veikimo sutrikimus, rašo Meduza.io.

Chersono meras Igoris Kolychajevas pranešė, kad miestas tebėra Kijevo valdžioje, situacija kontroliuojama. Anksčiau buvo pranešta, kad buvo pralaužta miesto gynyba, rašo Meduza.io. https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4986916898068371&show_text=true&width=500

Pranešama apie į gyvenamąjį namą Lobanovskio prospekte Kijeve pataikiusią raketą, rašo Meduza.io. Šią informaciją patvirtino Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba. Kijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad į įvykio vietą išskubėjo pagalbos tarnybos, Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba pranešė, kad, pirminiais duomenimis, yra sužeistų. Šiuo metu vyksta evakuacija, rašo Meduza.io.. https://twitter.com/shake_itout/status/1497458530005225472?ref_src=twsrc%5Etfw

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriais dalijasi Meduza.io, rodo, kad Rusijos Sviedinys pataikė į gyvenamąjį pastatą Lobanovskio prospekte Kijeve. Šią informaciją patvirtino Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba. Kijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad pagalbos tarnybos išvyko į namąRusijos gynybos ministerija teigia, jog naktį kariškiai raketomis atakavo Ukrainos karinę infrastruktūrą; kariuomenė perėmė Melitopolio miesto kontrolę, rašo Meduza.io.Pasak jų, operacijoje dalyvavo karinis jūrų laivynas, buvo sunaikinti aštuoni ukrainiečių kateriai.Taip pat pranešime teigiama, jog nuo operacijos pradžios Rusijos kariuomenė smogė 821 Ukrainos karinės infrastruktūros objektui, įskaitant 14 karinių aerodromų, 19 valdymo bei ryšių centrų, 24 priešlėktuvinių raketų sistemoms S-300 ir Osa, atakavo 48 radarų stotis.Rusijos gynybos ministerijos teigimu, jų kariai numušė 7 Ukrainos lėktuvus, 7 sraigtasparnius, 9 bepiločius orlaivius, sunaikino 87 tankus ir šarvuočius, 28 salvines raketų sistemas, 118 specialiųjų karinių mašinų.Nepriklausomi šaltiniai tokios informacijos kol kas nepatvirtino.

Žulianuose, kur yra vienas svarbiausių oro uostų nugriaudėjo sprogimas

Zelenskis: „Antikarinė koalicija veikia!“ Šeštadienį ryte Ukainos prezidentas Zelenskis tviteryje paskelbė, kad į Ukrainą atkeliauja Vakarų partnerių parama. „Nauja diena diplomatinėje fronto linijoje prasidėjo pokalbiu su E. Macronu. Į Ukrainą keliauja mūsų partnerių ginklai ir įranga. Antikarinė koalicija veikia!“, – rašė V. Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497456125431717888?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve vykstant kautynėms gyventojai raginami slėptisKijevo pareigūnai šeštadienį perspėjo gyventojus, kad Ukrainos sostinės gatvėse vyksta kautynės su Rusijos pajėgomis ir ragino žmones slėptis, praneša BNS.Gyventojai buvo paraginti likti saugiose vietose, nesiartinti prie langų ir nebūti balkonuose, taip pat saugotis krintančių nuolaužų ir kulkų.Ukrainos kariuomenė nurodė, kad kautynės vyksta netoli vienų kareivinių į vakarus nuo miesto centro.Kijevo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad naujų sprogimų driokstelėjo teritorijoje netoli didelės jėgainės, kurą Rusijos pajėgos mėgino šturmuoti.

Kijevo centre po sudėtingos nakties pasirodęs Ukrainos prezidentas V. Zelenskis ragina netikėti gandais, esą jis paliko miestą. Pasidalinęs trumpu vaizdo įrašu jis siunčia žinią, kad neketina palikti už laisvę kovojančių ukrainiečių. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497450853380280320?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos Generalinis štabas: sunaikinta jau daugiau nei 100 rusų tankų Ukrainos generalinis štabas paskelbė naują pranešimą, kuris apibendrina iki šeštos valandos ryto nutikusius įvykius. Pasak ukrainiečių, Rusijos pajėgos pradėjo perkelti prie sienos esančius rezervinius dalinius ir toliau aviacijos smūgiais atakuoja oro uostus Rytų ir Šiaurės Ukrainoje, apie aviacijos smūgius pranešama ir Sumuose, Poltavoje bei Mariupolyje. Iš Juodojoje jūroje esančių laivų ir toliau atakuojama sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, šie smūgiai apima visą Ukrainos teritoriją. „Priešais nuolat naudojo operacinę taktinę aviaciją Pietiniuose rajonuose ir aplink Odesą, Ozerno oro uoste, prieš civilinės infrastruktūros taikinius Kijevo regione“, – skelbia Generalinis štabas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/259492119697207&show_text=true&width=500

Rusijos ir Ukrainos pajėgos kaunasi dėl KijevoUkrainos kariai atrėmė Rusijos pajėgų ataką prieš sostinę Kijevą, anksti šeštadienį pranešė kariškiai, skelbia naujienų agentūra BNS.Puolimas buvo surengtas praėjus kelioms valandoms po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio perspėjimo, kad Maskva gali mėginti paryčiais šturmuoti Kijevą.Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ketvirtadienį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, per kurią, kaip praneša oficialūs šaltiniai, jau žuvo dešimtys žmonių. Per dvi paras iš Ukrainos pasitraukė daugiau kaip 50 tūkst. pabėgėlių ir iškilo naujo šaltojo karo Europoje grėsmė.Vakarų šalys paskelbė asmenines sankcijas V. Putinui, kai jo pajėgos penktadienį judėjo Kijevo link, o V. Zelensky ragino tautą gintis.„Ši naktis bus dar sunkesnė negu diena. Daug mūsų valstybės miestų yra puolami“, – sakė V. Zelenskis.„Ypatingas dėmesys Kijevui – negalime prarasti sostinės“, – jis pabrėžė per ankstesnį kreipimąsi.„Kreipiuosi į mūsų gynėjus ir gynėjas, visuose frontuose: šiąnakt priešas panaudos visas savo pajėgas, kad klastingai, žiauriai ir nežmoniškai sutriuškintų mūsų gynybą“, – pridūrė V. Zelenskis.V. Zelenskis anksčiau ragino Vakarus užtikrinti tvirtą atsaką į Rusijos agresiją. Jis nurodė pasikalbėjęs su užsienio lyderiais, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą ir JAV prezidentą Joe Bideną.„Susitarėme dėl didesnės pagalbos, didesnės paramos, reikšmingos paramos mūsų valstybei“, – kalbėjo prezidentas.

Kaip rašo Meduza.io, Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas tvirtina, kad nuo puolimų pradžios žuvo daugiau nei 3500 Rusijos karių, o apie 200 pateko į nelaisvę. Rusijos Federacijos gynybos ministerija per visas šias dienas nė karto nepranešė apie nuostolius.

Mūšiai vyksta mažiausiai keturiuose Ukrainos miestuoseKaip praneša „Sky news“, mūšiai vyksta mažiausiai keturiuose Ukrainos miestuose.Ukrainos prezidento biuro patarėjas pranešė, kad Chersono, Nikolajaus ir Odesos miestuose vyksta mūšiai.Tai vyksta tuo metu, kai Kijevo žmonėms buvo liepta ieškoti prieglobsčio dėl sostinėje vykstančių mūšių.

Rusijos kariai bando perimti Vasilkivo oro uosto kontrolęRusijos kariai per oro desanto operaciją bando perimti karinio oro uosto Vasilkive, esančio į pietus nuo Ukrainos sostinės Kijevo, kontrolę.Vasilkivo merė Natalija Balasinovič Ukrainos žiniasklaidai naktį sakė, kad per sunkius mūšius žuvo ukrainiečių karių.Ji sakė, kad nusileido daug rusų desantininkų.„Turime aukų, turime daug sužeistųjų – deja, 200“, – sakė ji.Aviacijos bazė yra maždaug už 40 km nuo Kijevo centro.Ketvirtadienį per oro operaciją panašiai bandyta atakuoti į šiaurės vakarus nuo Kijevo esančią Hostomelio oro pajėgų bazę, tačiau Ukrainos kariuomenė ataką atrėmė.Ukrainos kariuomenė pranešė, kad per kovas Vasilkive buvo numuštas Rusijos transporto lėktuvas.

Mūšis dėl Vasilkovo baigėsi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergaleMiesto merė Natalija Balasinovič sakė, kad visą naktį trukęs Rusijos kariuomenės puolimas prieš Vasilkovą, esntį Kijevo srityje, baigėsi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergale, rašo Unian.net.„Dabar kovos baigiasi. Galima sakyti, kad Vasilkovo mieste jau tylu, o mūsų baisi naktis baigėsi“, – sakė miesto vadovė.Anot jos, nuo vakar mieste buvo apšaudomi kariniai daliniai, aerodromas, yra tiek aukų, tiek sužeistųjų, kol kas apie tikslius skaičius nepranešama.

„Reuters“ praneša apie Rusijos pajėgų atakas visoje šalyje. Ukrainos pareigūnai teigia, kad sparnuotosios raketos buvo paleistos į Ukrainą iš Juodosios jūros. Atskirai nuo oro antskrydžių nukentėjo rajonai netoli Sumų, Poltavos ir Mariupolio.

Palydovinės nuotraukos rodo: Baltarusijoje prie Ukrainos sienos išsirikiavo 150 sraigtasparnių Kaip rašo Unian.net, sraigtasparniai stovi apie 32 km nuo Ukrainos sienos. Apie tai pranešė „Reuters“, remdamasi „Maxar“ palydovinėmis nuotraukomis. Jose taip pat matyti didelis sausumos pajėgų dislokavimas.

Rusijos bepilotis orlaivis užpuolė Ukrainos laivą, tačiau buvo nukautasRusijos bepilotis orlaivis naktį atakavo Ukrainos pasieniečių laivą, tačiau artėjant prie Černomorsko buvo numuštas, rašo Unian.net. Apie tai pranešė Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos spaudos tarnyba.Dabar laivas toliau vykdo pareigas Juodojoje jūroje.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad per pastarąsias valandas buvo numušti du Rusijos lėktuvai Su-25, vienas sraigtasparnis ir transporto lėktuvas Il-76.Rusijos gynybos ministerija apie nuostolius informacijos kol kas nepatvirtino. Šiuo metu įnirtingi mūšiai vyksta Kijevo srities Vasilkovo mieste, kur Rusijos kariai puola iš oro. Kijevo gatvėse taip pat vyksta aktyvūs koviniai veiksmai.

Rusai užgrobė greitkelį Sumų regione Rusai užgrobė greitkelį Sumų regione ir jį užtvėrė, praneša Unian.net. Šiuo metu nėra galimybės keliauti tarp Kopti ir Bačevsko regiono miestų nei keliais, nei geležinkeliais. Teigiama, jog greitkelis rusų karių užtvertas vasario 26 d., apie 3 val. ryto vietos laiku. Šis kelias Kijevo kryptimi jungia Bačevsko kontrolės punktą pasienyje su Rusija su Kopti kaimu, Černigovo srityje.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos teigia, kad prie Beresteiska metro stoties Kijeve buvo sunaikinta Rusijos karinės technikos kolona – du sunkvežimiai, du automobiliai ir tankas, skelbia meduza.io.

Šeštadienio, vasario 26 d., rytą, apie 5.35 val., Vinicoje buvo paskelbtas oro antskrydžio perspėjimas. Portalas unian.net informuoja, jog kaip Charkovo atveju, detalių nebuvo pranešama. Žmonės raginami nedelsiant išvykti į saugią vietą. Charkove oro antskrydžio perspėjimas buvo paskelbtas 5.20 val.

Įspėjo amerikiečiusJungtinių Valstijų ambasada Ukrainoje šeštadienį tviteryje perspėjo JAV piliečius, kad „sąlygos gali pablogėti be įspėjimo“, ir patarė amerikiečiams šalyje susirasti artimiausią prieglobstį, kur galėtų saugiai pasislėpti.„Saugumo padėtis visoje Ukrainoje išlieka labai nepastovi, o sąlygos gali pablogėti be įspėjimo. JAV piliečiai turėtų išlikti budrūs“, – sakoma tviteryje.

Charkove paskelbtas oro antskrydžio pavojaus signalas Įvykius Ukrainoje sekantis unian.net praneša, kad visų smulkmenų nežinoma, kad vyksta Charkove, tačiau vasario 26-osios rytą, apie 5.20 val., buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojaus signalas. Daugiau detalių apie įvykius neskelbiama. Anksčiau Charkove buvo apšaudytas Kraujo centras ir mokymo įstaiga, yra aukų tarp civilių gyventojų.

Palydovinės nuotraukos rodo iš Ukrainos į Rumuniją įvažiuojančias transporto priemones Palydovinė nuotrauka rodo ilgą transporto spūstį iš Ukrainos į Rumuniją, netoli Rumunijos Sireto miesto.

„Dabar Dekabristovo gatvėje (kur yra oro bazė) tikrai labai karšta. Tai pagrindinė mūsų miesto gatvė. Vyksta nuolatinės raketų atakos. Nusileido visa bendruomenė laukuose, daug desantų, kurie dabar dalyvauja atkakliose kovose su mūsų 40-osios brigados kovotojais“, – meduza.io cituoja Vasilkovo, kuris yra vos už 25 kilometrų nuo Kijevo, miesto merę Nataliją Balasinovič.Civiliai gyventojai nusileido į slėptuves, visi nerimauja. „Turime nuostolių. Turime daug sužeistųjų. Deja, skaičiuojame apie du šimtus sužeistųjų“, – skelbia unian.net merės pateiktą informaciją.

„Reuters“, remdamasi „Maxar“ palydovinėmis nuotraukomis, skelbia, kad apie 150 transportinių sraigtasparnių ir kitokios karinės technikos stovi pasirengusi maždaug už 32 kilometrų nuo Ukrainos sienos Baltarusijoje. Daugiau nei 90 sraigtasparnių ir sausumos pajėgų yra netoli Baltarusijos Choinikų miesto, esančio šalia sienos su Ukraina. Karinių pajėgų virtinės ilgis yra daugiau nei 8 km.

Kovos vyksta Kijevo rytuose, pietuose ir šiaurėjeKaip raportuoja CNN korespondentė Clarissa Ward, visos šios kovos vyksta miesto ribose. Tačiau kautynės bent jau kol kas dar nepasiekė miesto centro.Anot korespondentės, kol kas nėra ženklų, kad rusai taikytųsi į gyvenamuosius rajonus. „Tačiau mes girdėjome daug sprogimų iš skirtingų pusių“, – sakė C. Ward.

Netoli metro stoties Bereysteyskaya susprogdintas tiltasPortalas unian.net praneša, kad rusų kariai pateko į Kijevo Pergalės prospektą, netoli Beresteyskaya metro stoties, kur buvo susprogdintas tiltas. Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Vgorode“. Leidinio teigimu, Rusijos kariai juda Šuliavkos link. Anksčiau buvo pranešta, kad vasario 26-osios naktį įsibrovėliai smogė kariniam daliniui Beresteyskaya metro zonoje. Tačiau netrukus čia esantis karinys dalinys buvo atkovotas.

Prasidėjus karo veiksmas Kijeve, žmonės masiškai palieka sostinę, greitkeliuose yra kamščių, skelbia portalas unian.net. Prie įvažiavimo į Lvovo regioną Kijevo-Chopo kryptimi susidarė didžiulės spūstys. Automobiliai per 3 valandas pajudėjo apie 15 km, praneša "Ukrainska Pravda".

Vasario 26-osios naktį Ukrainos sostinėje nugriaudėjo sprogimai, kai kuriose vietovėse kilo susirėmimai gatvėse. Kaip savo „Telegram“ kanale praneša žurnalistas Andrejus Tsaplienka, rusų kariai dabar smogė kariniam daliniui netoli Beresteyskaya metro stoties. 04:08 karinys dalinys buvo atkovotas, praneša Ukrainos sausumos pajėgų spaudos tarnyba.

Ukrainos muzikantas per susirėmimus trimitu atlieka nacionalinį himną„SkyNews“ korespondentė Maskvoje Diana Magnay pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame nežinomas asmuo atlieka Ukrainos himną per susirėmimus Sumuose, šiaurės rytų Ukrainoje.Gatvės tuščios, o ant kelio yra ledo. Skamba himnas.https://twitter.com/IntelCrab/status/1497320380968669199?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV pasirengusios evakuoti ZelenskįAmerikiečiai siūlo tai padaryti taip, kad Ukrainos prezidentas nebūtų nužudytas ar paimtas į nelaisvę Rusijos karių, rašo laikraštis „The Washington Post“.V. Zelenskis kol kas atsisako tai daryti.Anksčiau V. Zelenskis sakė, kad Rusija jį įvardijo kaip "tikslą nr. 1" ir nori "politiškai sunaikinti Ukrainą, sunaikindama valstybės vadovą". V. Zelenskio šeima, pasak prezidento, įvardijama kaip "antrasis tikslas".

"Times New Roman",serif">Kazachstanas atmetė Putino prašymą padėti kariauti"Times New Roman",serif">Kazachstanas, kuris yra vienas artimiausių Rusijos sąjungininkų, atmetė šios agresoriaus šalies prezidento prašymą prisidėti prie karo prieš Ukrainą."Times New Roman",serif">Tai rašo NBC su nuoroda į pareigūnus."Times New Roman",serif">Kazachstanas yra sakęs, kad nepripažįsta Rusijos kontroliuojamų teroristų pseudo respublikų, kurių pripažinimu V. Putinas naudojosi kaip pretekstu įsiveržti į Ukrainą, skelbia unian.net."Times New Roman",serif">„Mes sveikiname Kazachstano pareiškimą, kad jie nepripažįsta „LLR“ ir „DLR“. Taip pat sveikiname Kazachstano atsisakymą siųsti savo pajėgas dalyvauti Putino kare Ukrainoje“, – sakoma JAV Saugumo Tarybos pranešime."Times New Roman",serif">Kaip anksčiau pranešė unian.net, Rusijos kontroliuojamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (CSTO) generalinis sekretorius Baltarusijos generolas leitenantas Stanislavas Zasas paskelbė apie galimybę įvesti CSTO „taikdarius“ į okupuotas Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų teritorijas.

Zelenskis: kiekvienas turėtų padaryti viską, ką gali, kad sustabdytų šį karąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad kiekviena agresijos diena griauna normalų gyvenimą pasaulyje. Kaip skelbia unian.net, Ukrainos prezidentas pažymi, kad kiekvienas turėtų padaryti viską, ką gali, kad sustabdytų šį karą. Pasak unian.net korespondento, tai prezidentas pasakė savo kreipimesi, paskelbtame prezidento telegram kanale. „Kiekvienas turi padaryti viską, ką gali, kad šis karas būtų sustabdytas. Kiekviena agresijos diena griauna normalų gyvenimą. Ne tik Ukrainoje, bet ir Rusijoje, taip pat Europoje, pasaulyje. Europiečiai vis dar nesupranta, ką reiškia gyventi, kai vyksta tokia konfrontacija“, – sakė V. Zelenskis.

"Times New Roman",serif">Netoli Kijevo – įnirtinga kova"Times New Roman",serif">Rusai, vilkintys nacionalinės policijos uniformas, šaudė į Ukrainos kovotojus patikros poste netoli Vasylkivo, kuris yra 25 kilometrai nuo Kijevo, pranešė unian.net."Times New Roman",serif">Apie 3 val. nakties vis dar vyksta atkakli kova dėl oro uosto."Times New Roman",serif">Rusijos kariai persirengė Ukrainos policijos uniformomis, įvažiavo į automobilį su mirksinčiomis šviesomis ir nušovė kovotojus kontrolės punkte netoli Vasylkivo Kijevo regione."Times New Roman",serif">Apie tai praneša „Ukrainska Pravda“, remdamasi šaltiniu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybėje. Ši informacija dar nebuvo patvirtinta nepriklausomų šaltinių."Times New Roman",serif">„Rusų diversinės žvalgų grupės priedangai naudoja Ukrainos policijos uniformas ir automobilius. Taip jie veikė prie Vasilkyvo, kur ką tik mūsų priešlėktuvinė gynyba numušė Il-76 su Rusijos desantininkais. Atvažiavo su Ukrainos nacionalinės policijos uniformomis, automobiliu su švyturėliais, sušaudė mūsų karius kontrolės punkte, nukreipė dėmesį. O tuo metu iš kitos pusės sunkvežimiu prasiskverbė kita grupė. Tiesiog dabar dėl oro uosto vyksta atkaklus mūšis“, – informavo neįvardintas šaltinis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybėje."Times New Roman",serif">Žiniasklaida praneša, kad įnirtingos kovos tęsiasi, o rusų desantininkai toliau bando išsilaipinti oro uoste.

Kaip skelbia BBC, tiek Kijeve, tiek bendrai visoje Ukrainoje gaunami pranešimai apie sprogimus ir įnirtingus susirėmimus. Sostinėje Maidano aikštėje pasigirdo didelis sprogimas. Taip pat apie sprogimus pranešama ir iš Kijevo Troješčinos rajono. Anot liudininkų, artilerijos smūgiai Kijeve buvo pakankamai stiprūs, kad jie būtų girdimi už kelių kilometrų nuo miesto centro. Pasak Ukrainos valstybinės specialiosios tarnybos, prie CHP-6 elektrinės sostinės Troješčinos rajone vyksta mūšiai. Spėjama, kad šia ataka siekiama atjungti elektros tiekimą Kijevui. Kijevo Peremohy prospekte buvo pastebėtos transporto priemonių nuolaužos ir degantys gaisrai. Naktį Ukrainos sostinėje ėmę griaudėti sprogimai vis stiprėja, unian.net duomenimis, gatvėse kilo susirėmimai. Kaip savo „Telegram“ kanale praneša žurnalistas Andrejus Tsaplienka, rusų kariai smogė kariniam daliniui netoli Beresteyskaya metro stoties. Pranešama, kad prie vieno Vasilkovo aerodromo vyksta įnirtingos kautynės, kurias, kaip manoma, Rusijos desantininkai bando panaudoti kaip trampliną Kijevo puolimui. Ukrainos pajėgos taip pat teigia sėkmingai atmušusios rusus prie Juodosios jūros esančio Mykolaivo miesto.

Toliau aidi sprogimai Kijeve Daugiau nei 50 šūvių ir sprogimų, kulkosvaidžio šūviai Šulyavkos ir zoologijos sodo teritorijoje per pastarąsias 10 minučių. „Telegraph“ praneša apie muštynes ir šūksnius Beresteyskaya metro zonoje. Kijevo dešiniajame krante pasigirsta virtinė sprogimų ir automatinių ginklų šūviai. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1497381890386497543?ref_src=twsrc%5Etfw

Karinės technikos kolona iš Baltarusijos skuba į Ukrainą Nors Baltarusija gynėsi ir neigė, jog dalyvauja Rusijos kare su Ukraina, liudininkai naktį iš penktadienio į šeštadienį nufilmavo didžiulę karinės technikos koloną, keliaujančią iš Baltarusijos Ukrainos link. Vaizdo įraše galima pamatyti, kaip į Ukrainą gabenama daugybė karinės technikos. Rusijos kariai įsiveržė į Ukrainą vasario 24 d. ankstų rytą būtent iš Baltarusijos.

Kijevas dreba nuo sprogimų, bandoma sunaikinti šiluminę elektrinę Šeštadienio naktį, apie 2 valandą, Kijevą vėl drebina sprogimai. Vieno sostinės rajono gyventojai išgirdo seriją sprogimų. Portalas unian.net informuoja, jog kai kuriose Kijevo vietovėse itin neramu, girdisi sprogimų garsai. Kiek po 2-os valandos nakties sostinės Desnyansky rajone nugriaudėjo galingas sprogimas. Vėliau sekė dar viena sprogimų serija. Daugelis žmonių socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašus apie tai, kas vyksta Kijevo šiaurėje: „Ukrainska Pravda“ duomenimis, sprogimai Kijevo Troješčinoje yra bandymas sunaikinti CHPP-6.

Kijevo pietuose pranešama apie intensyvias kautynesUkrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad aplink Vasilkovą, miestą, esantį maždaug 32 km į pietus nuo šalies sostinės Kijevo, vyksta smarkios kautynės.„Šiuo metu Kijevo srities Vasilkovo mieste vyksta smarkūs mūšiai, kur rusai bando išsilaipinti“, – CNN cituoja Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.Rusijos pajėgos taip pat veržiasi Kijevo link tiek iš šiaurės, tiek iš rytų.Prieš tai pranešėme, kad ties Vasilkovu Ukrainos pajėgoms pavyko numušti Rusijos lėktuvą „Su-25“.

Netoli Kijevo pasigirdo virtinė sprogimųUkrainos sostinės Kijevo pakraštyje ką tik pasigirdo virtinė sprogimų, raportuoja CNN.Sprogimų lokacija ir priežastis kol kas nėra aiškios.Prieš kelias minutes apie artėjančios sprogimų garsus rašė ir „Fox News“ korespondentas Kijeve.https://twitter.com/TreyYingst/status/1497363848470450176?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina teigia numušusi didelį Rusijos lėktuvą Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zaluzhnyi teigia, kad jo kariuomenė numušė rusišką lėktuvą IL-76 netoli Vasilkovo, maždaug 32 km į pietvakarius nuo Kijevo centro. Jis sako, kad tai buvo „kerštas už 2014-ųjų Luhanską“. Šios informacijos kol kas nepatvirtino nepriklausomi šaltiniai.

Zelenskis paprašė Izraelio premjero tarpininkauti derybose su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Izraelio ministro pirmininko Naftalįo Benetto paprašė surengti ir padėti tarpininkauti derybose tarp Ukrainos ir Rusijos, CNN sakė Ukrainos ambasadorius Izraelyje.„Mūsų prezidentas mano, kad Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė, turinti puikius santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina ir kuri galėtų būti panaudota siekiant palengvinti šias derybas“, – penktadienio vakarą CNN sakė Jevgenas Korniychukas.J. Korniychukas sakė, kad Jeruzalė yra tinkamesnė už Minską, kur vyko ankstesnės derybos, nes Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė, o Ukraina netiki dabartinio Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos legitimumu. „(Mums) tikrai reikia pakeisti susitikimo vietą ir manome, kad Jeruzalė galėtų būti tam tinkama vieta“, – sakė J. Korniychukas.J. Korniychukas sakė, kad Izraelis „nei sutinka, nei nesutinka, jie tai svarsto, ir tai yra teigiamas ženklas“.N. Bennetto atstovas šios žinutės plačiau nekomentavo.

Ukraina praneša numušusi Rusijos lėktuvąUkrainos lakūnai Vinycios srityje netoli Kalynivkos miesto numušė Rusijos lėktuvą „Su-25“. Tai „Facebook“ paskyroje pranešė srities valstybinės administracijos vadovas Serhijus Borzovas.„Ką tik prie Kalynivkos mūsų kariai numušė Rusijos „Su-25“, - parašė jis. Išsamesnių detalių pareigūnas nepateikė.Naujienų agentūra UNIAN primena, kad anksčiau Vinycios srityje Ukrainos kariškiai numušė Rusijos karinį sraigtasparnį. Jo pilotų ieškoma.

Zelenskis sako sutikęs priimti „daugiau pagalbos ir paramos“ iš pasaulio lyderiųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad kalbėjosi su daugeliu pasaulio lyderių ir priima „daugiau pagalbos“ po to, kai į Ukrainą įsiveržė Rusija.V. Zelenskis konkrečiai pasakė, kad kalbėjosi su prezidentu J. Bidenu, taip pat su Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų lyderiais.„Ir aš sutikau priimti daugiau pagalbos, daugiau paramos, nemažai paramos. Dėkoju visiems lyderiams ir ypač prezidentui J. Bidenui“, – sakė jis.

Ukrainiečių žiniasklaida raportuoja apie šaudymus Kijeve https://twitter.com/nexta_tv/status/1497337369128800256?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis kreipėsi į ukrainiečiusNaktį iš penktadienio į šeštadienį buvo išplatintas dar vienas Ukrainos prezidento Volodymiro Zelenskio kreipimasis į tautiečius.Prezidentas pažymėjo, kad naktis bus sunkesnė nei praėjusi diena, skelbia „Ukrinform“. Jis pabrėžė, kad šiąnakt rusai bandys užimti Kijevą.„Ši naktis bus sunkesnė nei diena. Daugelis mūsų valstybės miestų yra puolami: Černigovas, Sumai, Charkovas, mūsų berniukai ir mergaitės Donbase, pietų miestai, ypatingas dėmesys Kijevui“, – sakė jis. „Negalime prarasti sostinės“. Prezidentas civilius ragina rūpintis vieni kitais, o tuos, kurie prisijungė prie šalies gynybos, V. Zelenskis ragina stabdyti priešą visais įmanomais būdais.Primename, kad karinės Rusijos pajėgos į Ukrainą įvažiavo vasario 24 dieną. Kaip skelbia ukrinform.ru, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė karą Ukrainai ir pradėjo plataus masto invaziją. Raketomis apšaudyti daugybė Ukrainos miestų, atakuoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariniai objektai. Ukrainoje įvesta karo padėtis. Prezidentas V. Zelenskis paskelbė visuotinę mobilizaciją.

JAV teiks papildomą saugumo paramą Ukrainai – tai penktadienį patvirtino Pentagono atstovas Johnas Kirby. Kol kas dar nėra aišku, kaip ši pagalba atrodys. Jis pabrėžė, kad JAV yra įsitraukę į pastangas padėti ukrainiečiams geriau apsiginti tiek letaline, tiek neletaline pagalba. J. Kirby pridūrė, kad JAV nepateikė informacijos apie visas pagalbos siuntas Ukrainai dėl saugumo priežasčių. Tai nereiškia, kad JAV į Ukrainą siųs karius. Tačiau penktadienį Pentagonas nurodė, kad JAV dislokuos papildomas pajėgas NATO Rytinio flango valstybėse.

Kibernetinių įsilaužėlių grupė „Anonymous“ penktadienį paskelbė įgijusi prieigą prie Rusijos gynybos ministerijos sistemų ir pavogusi jos darbuotojų sąrašus su asmenine informacija, pranešė ukrainiečių naujienų agentūra „Unian“. „Anonymous“ savo „Twitter“ paskyroje paskelbė nuotraukų, kurioje matyti lentelės su esą Gynybos ministerijos darbuotojų vardais, pavardėmis, telefonų numeriais ir elektroninio pašto adresais. Neilgai trukus pranešimas buvo ištrintas kaip pažeidžiantis platformos taisykles. Soc. tinkle „Twitter“ pasirodė ir įrašai apie tai, kaip ukrainiečiai skambina Rusijos Gynybos ministerijos atstovams.

Kijeve esantys žurnalistai raportuoja apie sprogimus„Buzzfeed News“ reporteris Kijeve Christopheris Milleris praneša savo „Twitter“ paskyroje, kad Kijeve girdisi perspėjimai dėl atakų iš oro, buvo paleistos raketos. „Suskaičiavau tris didelius smūgius per pastarąsias penkias minutes. Žiūriu pro savo langą ir matau, kaip nušvinta dangus; per miestą aidi sprogimai“.https://twitter.com/ChristopherJM/status/1497311131450417155?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos kariai galimai įžengė į Melitopolio miestąRusijos kariai įžengė į Ukrainoje esantį Melitopolio miestą. Apie tai pranešė „Interfax“, remdamasi Rusijos gynybos ministerija. Kol kas nepriklausomi šaltiniai šios informacijos nepatvirtino.Tačiau „Sky News“ žurnalistams pavyko patvirtinti vaizdo įrašą, kuriame prie ligoninės pietrytinėje miesto dalyje girdisi intensyvūs šūviai ir sprogimai. Apie kautynes prie šio miesto skelbta ir seniau.

Rusija grasins nužudyti Ukrainos karių šeimas, jei šie nepasiduosJAV prezidento Joe Bideno adminsitracija mano, kad Rusija grasins nužudyti Ukrainos karių šeimas, jei šie nepasiduos. Apie tai CNN penktadienį sakė JAV pareigūnas.Kol kas oficialiai JAV šios informacijos nepatvirtino. Visgi JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas teigė, kad kad amerikiečiai turi informacijos apie Rusijos planus Ukrainoje vykdyti žmogaus teisių pažeidimus. „Visi įrodymai rodo, kad Rusija siekia apsupti ir grasinti Kijevui. Mes tikime, kad Maskva turi planų Ukrainoje vykdyti žmogaus teisių pažeidimus ir potencialiai kai ką blogiau“, – ketvirtadienį sakė A. Blinkenas.

Kijeve pasigirdo sirenos ir trenksmaiKijeve dirbantys skynews.com žurnalistai pasidalino vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuota Kijeve kaučiančios sirenos ir girdimi trenksmai.https://twitter.com/haynesdeborah/status/1497312362705174535?ref_src=twsrc%5Etfw

Su Europos Sąjungos (ES) lyderiais bendravęs Volodymyras Zelenskis, panašu, užsiminęs, esą galbūt jie matosi paskutinį kartą. Tokią žinią skelbia tvrain.ru, cituodamas Izraelio leidinį „Walla“. Kaip teigia diplomatinis Izraelio leidinio „Walla“ šaltinis, vaizdo skambučiu vykusio pokalbio metu V. Zelenskis paprašė ES šalių vadovų imtis naujų ribojančių priemonių prieš Rusiją, siekiant sustabdyti karo veiksmus Ukrainoje. Vaizdo konferencijoje dalyvavusi Švedijos ministrė pirmininkė Magdalena Andersson sakiusi, kad baigiantis pokalbiui ir atsisveikinant su V. Zelenskiu, „buvo aišku, kad jie daugiau jo gali nebepamatyti“. Vasario 25-osios vakarą V. Zelenskis kreipėsi į Ukrainos piliečius teigdamas, kad jis yra tapęs „taikiniu numeris vienas“. Taip pat žmonėms išplatino vaizdo žinutę, kad jis neketina bėgti ir lieka kovoti kartu su vyriausybės, parlamento ir administracijos.

JAV gins kiekvieną NATO teritorijos dalįSkynews.com praneša, kad JAV prezidentas Joe Bidenas įsakė Europoje dislokuoti papildomas pajėgas.JAV prezidentas Joe Bidenas įsakė dislokuoti papildomas karių pajėgas, kad sustiprintų JAV pajėgumus Europoje ir paremtų NATO sąjungininkus.J. Bidenas nurodė, kad JAV gins kiekvieną NATO teritorijos dalį.

Ukraina pasiūlė rytoj grįžti prie derybų su Rusija klausimoUkraina pasiūlė rytoj grįžti prie derybų su Rusija klausimo, pranešė „Interfax“, cituodama Rusijos užsienio reikalų ministerijos informaciją.Anksčiau šiandien Kremlius pranešė, kad V. Putinas paskambino Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai, kad šis surengtų derybas.Tačiau Ukraina pasiūlė derybas surengti Varšuvoje, Lenkijoje.Rusijos pasiūlymas dėl derybų pateikiamas su įspėjimu – Ukraina turės demilitarizuotis arba faktiškai pasiduoti.Ukrainos valdžia šios informacijos nekomentavo.

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas kreipėsi į visu karius Ukrainos kariuomenei jis išreiškė palaikymą, o Rusijos karių prašo netapti žiauraus nusikaltimo bendrininkais. „Mieli ukrainiečiai! Daugiau nei 40 valandų įrodė, kad turime galingiausią Europos kariuomenę ir bebaimius žmones. Dabar visi tai pamatė ir pradėjo suvokti. Mūsų gynėjai kiekvieną savo didvyriškos kovos minutę keičia Ukrainos požiūrį pasaulyje. Ukrainiečiai dabar renkasi ateitį, kurios seniai nusipelnė. Mes tikrai laimėsime! Šlovė Ukrainai! Šlovė Ukrainos kariuomenei!“, – skelbiama socialiniuose tinkluose O. Reznikovo kalba. Ukrainos gynybos ministras kreipėsi ne tik į savo šalies karius, bet ir į rusų karius bei jų artimuosius. „Dabar noriu kreiptis į Rusijos Federacijos gyventojus. Ypač rusų karių ir pareigūnų žmonas, motinas, drauges. Per kelias dienas Ukrainoje bus sunaikinta tiek pat Rusijos kariuomenės, kiek per du Čečėnijos karus. Tūkstančiai. Rusijos valdžia tapo žudiku. Žudomi ne tik ukrainiečiai, bet ir rusai. Žinome, kad dabar visi berniukai skubiai imami į armiją visoje Rusijoje. Ką jie ruošiasi nuversti apsišaukėlius be minimalių kovinių įgūdžių. Ir kas jų laukia. Slėpkite savo artimuosius, jei jie jums brangūs. Nesiųskite jų į mirtį! Jie bus žudomi pro kiekvieną langą kiekviename Ukrainos mieste. Eikite į gatves. Reikalaukite sustabdyti karą. Reikalaukite išvesti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos. Nebijokite! Tiesa yra Jūsų pusėje. Dabar dar galima viską pakeisti, kad vėliau netektų gailėtis“, – prašo ministras žmonių nutraukti karą.

Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgos praneša, kad dalis rusų pajėgų liko ties Konotopo miestu„Tankistai bando įsigyti degalų. Kariai reikalauja maisto iš vietos gyventojų. Užfiksuota vagysčių iš prekybos įstaigų atvejų. Miestelio pakraštyje yra apie 40 vienetų sudegusios rusiškos technikos. Rekomenduojame nesiteikti maisto kariams“, – pateikiama Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgų atstovai socialiniuose tinkluose.

Kijevo meras V. Klyčko pranešė, kad Rusijos armija sunaikino Kijevo šiluminę elektrinę. Tai yra ženklas, kad Rusijos kariuomenė taikosi į svarbiausią sostinės infrastruktūrą.https://twitter.com/ragipsoylu/status/1497287747601670144?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevo meras ragina ruoštis sunkiai nakčiai: Rusijos kariai yra netoli Kijevo meras Vitalijus Klyčko paskelbė apie teritorinės gynybos dislokavimą mieste atakos prieš sostinę išvakarėse. „Situacija Kijevui dabar yra grėsminga. Naktį ir ryte bus labai sunku. Rusijos kariai yra netoli sostinės. Kariškiai ir teisėsaugos pareigūnai mieste neutralizuoja sabotažo grupes“, – sakė meras. V. Klyčko teigimu, sostinėje tiltai yra saugomi ir kontroliuojami, budi karinė technika ir kariuomenės naikintuvai. Taip pat patikros punktai įrengiami prie pagrindinių įvažiavimų į miestą, prie strateginių sostinės objektų. „Daugiabučių namų gyventojus, turinčius priėjimą prie stogo, prašome skubiai patikrinti stogus, ar nėra žymių. Gavome informaciją iš vieno iš sostinės gyvenamųjų namų kompleksų gyventojų. Jie savo komplekso teritorijoje rado daug tokių žymių“, – sakė V. Klyčko.

Kijevo meras Vitalijus Klyčko taip pat pranešė apie sostinėje girdėtus 5 sprogimus 3-5 minučių intervalu. Jis informavo, kad tarnybos tiria įvykių detales. Anot mero, sprogimai buvo netoli Kijevo 6-osios šiluminės elektrinės.https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1497281386440441860?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve pasigirdo „ypač garsūs sprogimai“ Kijeve esantis skynews.com žurnalistas Markas Austinas sako, kad per pastarąsias kelias minutes Ukrainos sostinėje įvyko penki stiprūs sprogimai. Anot jo, beveik visą popietę buvo tylu. Reuters raportuoja apie Kijeve girdimus artilerijos šūvius.

Ukrainos pasienyje su Lenkija nuo šeimų atskiriami vyraiUkrainos pasienyje su Lenkija vyrai yra atskiriami nuo šeimų, taip BBC teigia ten esantis britas.Tūkstančiai ukrainiečių paliko savo namus, kad išvengtų kovų, o daugelis jų bando patekti į kaimynines šalis. Tačiau vyrams ukrainiečiams nuo 18 iki 60 metų išvykti neleidžiama.„Baisu matyti, kaip šie žmonės išlipa, stovi su paltu ir krepšiu ir žiūri, kaip jų šeima išvažiuoja“, – BBC Radio 5 Live sakė Jamesas Freemanas.Jis gyveno Lvove, bet dabar grįžta į JK.Lenkija teigia esanti pasiruošusi priimti visus atvykusius ir pasiūlys pagalbą. Tačiau J. Freemanas sakė, kad sąlygos pasienyje buvo sunkios, nes daug žmonių, įskaitant vaikus, turėjo laukti lauke eilėse daugiau nei valandą, nors lauke minusinė temperatūra.

Ukrainos prezidentas kalbėjosi su Joe BidenuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienio vakarą paskelbė, jog kalbėjosi su JAV prezidentu Joe Bidenu.V. Zelenskis sakė, kad abu lyderiai kalbėjo apie „sankcijų stiprinimą, konkrečią pagalbą gynybai ir antikarinę koaliciją“.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497270216191000588?ref_src=twsrc%5Etfw

Nesilaikoma Černobylio saugumo protokolųUkrainos energetikos ministerija teigia, kad Černobylio atominę elektrinę užėmę rusai nesilaiko saugumo protokolų. https://twitter.com/RichardEngel/status/1497265711458234370?ref_src=twsrc%5Etfw

„Amnesty International“: gali būti, kad Rusija daro karo nusikaltimusPasak nevyriausybinės organizacijos „Amnesty International“, Rusija meluoja, kad vykdo tik „itin tikslius raketų smūgius“, o iš tiesų „visiškai nerodo“ pagarbos žmonių gyvybėms Ukrainoje.Žmogaus teisių pažeidimus stebinti nevyriausybinė organizacija nurodė, kad Rusijos balistinių ir sparnuotųjų raketų atakos Ukrainoje gali prilygti karo nusikaltimams.Ukrainos sveikatos ministras teigia, kad bent 2 regionuose Rusijos pajėgos apšaudė greitosios pagalbos automobilius.

NATO atsiųs daugiau karių į Rytų EuropąPasaulio lyderiai paskelbė, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą, NATO narės siunčia daugiau karių į Rytų Europą.Bendrame pareiškime 30 NATO lyderių nurodė: „Niekas neturėtų apsigauti Rusijos vyriausybės melo antplūdžiu“.Toks pareiškimas paskelbtas po susitikimo, kuriam pirmininkavo generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Susitiko metu sąjungininkės šalys pareiškė, kad Maskva melavo apie savo ketinimus.„Dabar vykdome reikšmingų papildomų gynybinių pajėgų dislokavimą rytinėje aljanso dalyje“, – rašoma pareiškime. Daugiau detalių nepateikiama, praneša skynews.com.

Ukrainos prezidentas vėl kreipėsi į savo tautą Ukrainos prezidentas Volodymyras penktadienio vakarą vėl kreipėsi į tautą, tačiau ne iš savo kabineto, o iš Kijevo gatvės. „Labas vakaras. Frakcijos lyderis čia, Prezidento kabineto galva čia, ministras pirmininkas čia, prezidentas čia. Visi mes čia“, – socialiniame tinkle vaizdo įrašu pasidalijo V. Zelenskis ir patikino, kad pasitraukti neketina nė vienas, kol bus sudėtinga padėtis. Tautą kovoti už savo laisvę ir ginti Ukrainą V. Zelenskis ragina jau ne pirmą kartą. Prezidentas jau nuo pirmo pavojaus signalo sukiojasi su kariais ir pats ima į rankas ginklą.

Rusija teigia nukovusi daugiau nei 200 Ukrainos karinių taikiniųRusijos gynybos ministerija pareiškė nukovusi 211 Ukrainos karinių taikinių, pranešė IFAX.Rusijos kariai taip pat blokuoja Ukrainos Sumų ir Konotopo regionus šiaurės rytinėje šalies dalyje.

Rusija atakuoja į vakarus nuo Mariupolio su „tūkstančiais karių“, – teigia JAV pareigūnas Kaip rašo skynews.com, į vakarus nuo Ukrainos miesto Mariupolio buvo pradėtas amfibinis puolimas. Apie tai sutikęs kalbėti JAV pareigūnas nurodė, kad į krantą išleidžiami tūkstančiai rusų karių Pareigūnas sakė: „Mes matome, kad ukrainiečių pasipriešinimas yra didesnis nei tikėjosi rusai. Ukrainiečiai kovoja už savo šalį“, – nurodė JAV pareigūnas. Jau seniau buvo pasirodę pranešimų apie Mariupolio puolimą.

Per pastarąsias 48 valandas iš Ukrainos pabėgo daugiau nei 50 tūkst. ukrainiečių, praneša naujienų agentūra AFP.

Rusija riboja prieigą prie „Facebook“Rusija savo šalyje iš dalies blokuoja prieigą prie „Facebook“.Tokio žingsnio imamasi dėl neva tai „žodžio laisvės pažeidimų“.https://twitter.com/christogrozev/status/1497247006330286081?ref_src=twsrc%5Etfw

Per rusų antskrydį Kijevo srityje žuvo 4 civiliai ir daugiau kaip 15 sužeistaMarjanovkoje, Vyšgorodo rajone, rusų kariai surengė oro atakas prieš civilius.Po oro atakų Vyšgorodo, esančio Kijevo srityje, rajone Marjanovkoje žuvo 4 civiliai ir daugiau kaip 15 sužeista.Apie tai pranešė Kijevo regioninės valstybės administracijos spaudos tarnyba.„Deja, praradome ir civilių gyventojų Polesėje, Maryanovkoje ir Gavrilovkoje. Maryanovkoje, Vyšgorodo rajone, priešo pajėgos ciniškai pradėjo antskrydį prieš civilius. Iki šiol buvo gauta informacija apie keturis žuvusius ir daugiau nei 15 sužeistųjų. Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms“, – sakė Kijevo regioninės valstybės administracijos vadovas Aleksejus Kuleba.

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/samysis-traukiniu-stotyje-kijeve-ne-visi-norintys-isvykti-patenka-i-vagonus.d?id=89561599

Rusijos okupacinės pajėgos, judančios link Kijevo, sulaukia didesnio pasipriešinimo, nei tikėjosiRusijos pajėgos, besiveržiančios link Ukrainos sostinės Kijevo, „sulaukia daugiau pasipriešinimo, nei tikėjosi“, penktadienį CNN žurnalistams sakė aukštas pareigas užimantis JAV gynybos pareigūnas.„Negaliu nurodyti tikslios geografinės vietos, kur jie yra, bet jie nejuda į Kijevą taip greitai, kaip tikėjosi“, – sakė pareigūnas.Pareigūnas pridūrė, kad rusai „toliau bando judėti Kijevo link“, nors ir susiduria su Ukrainos pasipriešinimu.Rusijos invazija į šalį tęsiasi Ukrainos Charkovo srityje ir iš pietų link Ukrainos Chersono miesto, pridūrė pareigūnas.Didžiausias pokytis, kurį mato JAV, yra judėjimas pietuose, pridūrė pareigūnas. Rusijos pajėgos vis dar juda link Chersono upės, tačiau jos taip pat atskaldo kai kurias pajėgas, kad eitų į šiaurės rytus „Mariupolio ir Donbaso regiono kryptimi“, sakė pareigūnas.„Į pietus link Chersono upės – mes vertiname, kad jie ir toliau juda ta kryptimi. Tačiau mes taip pat manome, kad, remiantis tuo, ką matome, be judėjimo iš Krymo ašimi į šiaurės vakarus link Chersono, jie taip pat atskiria tam tikras pajėgas, kad galėtų eiti į šiaurės rytus, Mariupolio ir Donbaso regiono kryptimi“, – sakė pareigūnas.

Rusijos kariškiai tvirtina, kad jiems „sėkmingai“ pavyko užimti Hostomelio oro uostą, kuris yra Kijevo pakraštyjeCNN skelbia, kad Rusijos gynybos ministerijos atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas penktadienį pareiškė, jog jiems pavyko užimti Hostomelio oro uostą.„Operacijoje dalyvavo daugiau nei 200 Rusijos sraigtasparnių“, – teigiama pranešime. „Sėkmę užtikrino visos oro gynybos sistemos slopinimas nusileidimo zonoje, visiška kovos zonos izoliacija nuo oro ir aktyvus elektroninio karo vykdymas“.Esą per šią misiją nebuvo rusų karių aukų. Visgi CNN negalėjo iš karto patvirtinti šių teiginių, tačiau šalia oro esantys CNN žurnalistai matė Rusijos oro pajėgas oro uoste.

Charkive girdisi sprogimai, Lvivas įveda komendanto valandąUkrainos Charkivo mieste, liudininkų teigimu, girdisi sprogimai. Žmonės paraginti slėptis metro stotyse, praneša agentūra „Reuters“.Lvivo miestas šalies vakaruose, anot agentūros „Interfax Ukraine“, įveda komendanto valandą.

Ukraina prarado Chersono kontrolęPo įnirtingų kovų su rusais Ukrainos kariuomenė prarado patekimo į Chersoną kontrolę. Apie tai „Facebook“ paskelbė Chersono regiono valstybės administracijos vadovas Genadijus Laguta.„Gerbiami Chersono regiono gyventojai! Turiu pranešti, kad po įnirtingų kovų Chersono pakraštyje, nepaisant didelių Ukrainos kariuomenės pastangų, patekimo į Chersoną kontrolė, deja, buvo prarasta“, – rašė jis.G. Laguta informavo, kad rusai su didelėmis pajėgomis ir dideliais praradimais įveikė miesto gynybą.Jis ragino gyventojus išlikti ramiems ir nepanikuoti. Regiono vadovybė deda visas pastangas, kad palaikytų tvarką ir išgelbėtų žmonių gyvybes, tikino jis.„Situacija išlieka įtempta, tačiau žadame padaryti viską, kad ji būtų išspręsta. Situacija nuolat stebima, visa svarbi informacija bus operatyviai perduota gyventojams per oficialius žiniasklaidos šaltinius“, – žadėjo administracijos vadovas.Anksčiau buvo pranešta, kad Ukrainos gynėjai buvo ant Antonovskio tilto per Dnieprą iš Chersono pusės, o priešo technika – iš Olešų pusės. Pats tiltas vietomis buvo apgadintas.

Kijeve ir Vinicoje paskelbtas oro pavojusKijeve po 17 val. vėl paskelbtas oro pavojus, praneša UNIAN.Visų, kas yra sostinėje, paprašyta greitai eiti į artimiausias slėptuves. Be to, maždaug tuo pat metu paskelbtas oro pavojus Vinicoje.

Rusai netoli Pietinio uosto apšaudė dar vieną užsienio laivąRusų raketa Juodosios jūros Južno uoste pataikė į dar vieną laivą „Namura Queen“. Šis 2020 metais pastatytas krovininis laivas plaukiojo su Panamos vėliava. Apie šį įvykį paskelbė Ukrainos jūrų uostų administracija socialiniame tinkle „Facebook“.Laivas plaukė į Južno uostą pasikrauti grūdų. Po raketos smūgio dalis laivo įrangos išsijungė, kilo gaisras, bet skelbiama, kad situacija kontroliuojama. Tai – antras kartas šiandien, kai rusų kariniai laivai raketomis atakuoja į Ukrainos uostus įplaukusius kitų šalių laivus. Raketų smūgį patyrė ir 1874 m. pastatytas cheminis tanklaivis „Millennial Spirit“. Šis su Moldovos vėliava plaukiojęs tanklaivis Rusijos karinio laivo ataką patyrė už 12 jūrmylių į pietus nuo Ukrainos Južno uosto.Laivo gelbėjimo operaciją vykdė ukrainiečiai. Įgulos nariai – visi rusai – buvo išgelbėti, bet dviejų jų būklė – sunki.Ketvirtadienį į Turkijai priklausantį krovinį laivą „Yasa Jupiter“ prie Odesos krantų taip pat pataikė laivas. Jis buvo šiek tiek apgadintas. Tai buvo pirmasis patvirtintas pataikymas į prekybinį laivą, po Rusijos invazijos į Ukrainą. Laivybos saugumo grupė „Dryad Global“ komerciniams operatoriams patarė vengti bet kokio tranzito ar operacijų Ukrainos ir Rusijos ekonominėse zonose Juodojoje jūroje.https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/262017062772112&show_text=true&width=500

Ukraina praneša apie didelius Rusijos nuostoliusUkrainos ginkluotosios pajėgos skelbia jau padariusios didelių nuostolių Rusijai. Besiveržiantys daliniai iki šiol „prarado“ 2 800 kareivių, penktadienį Kijeve pranešė Gynybos ministerija. Iš pranešimo nėra aišku, ar tai žuvę, sužeisti, ar į nelaisvę paimti kariai.Be to, sunaikinta iki 80 tankų, daugiau kaip 500 kitų šarvuotų automobilių, taip pat 10 lėktuvų ir 7 sraigtasparniai. Nepriklausomai šių duomenų patikrinti neįmanoma.Prieš tai Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad nukauta per 1 000 rusų užpuolikų. „Esame stiprūs! Mes nugalėsime!“ – pabrėžė ministerija.Pati Rusija teigia reikšmingų nuostolių nepatyrusi.

Naikinimo pėdsakaiKijevo šiauriniame Obolonės rajone karinės pajėgos – tikriausiai Rusijos invazijos priešakinis būrys – paliko savo kelyje naikinimo pėdsakų.Pėstieji skubėjo rasti saugią vietą, girdėjosi šaulių ginklų ugnis ir sprogimai.Ant šaligatvio gulėjo negyvas vyras civiliais drabužiais, o netoliese medikai skubėjo padėti kitam vyrui, ant kurio automobilio užvažiavo šarvuotoji mašina.Tuo metu sostinės centras atrodė tarsi miestas vaiduoklis.Rajoną, kur įsikūrusi vyriausybė, supančiose sankryžose stovėjo žali šarvuočiai ir kulkosvaidžiais ginkluoti kareiviai, dėvintys balaklavas.Visą dieną mieste po debesuotu dangumi periodiškai kaukė sirenos. Ištuštėjusiose gatvėse aidėjo neaiškios kilmės dundesys.Rusijos pajėgos pasiekė Kijevo pakraščius dar ketvirtadienį, kai sraigtasparnių atgabenti kariai šturmavo aerodromą prie pat miesto, netoli Obolonės rajono.Ukrainiečių pareigūnai pranešė, kad daugiau pajėgų veržiasi iš miesto šiaurės ir šiaurės rytinės dalies.Rusijos pajėgoms atvykus į Obolonės rajoną, Ukrainos gynybos ministerija paragino gyventojus priešintis.„Raginame piliečius informuoti mus apie pajėgų judėjimą, gaminti Molotovo kokteilius ir neutralizuoti priešą“, – nurodė ministerijos atstovai.Kijevo duomenimis, per Rusijos puolimą žuvo jau mažiausiai 137 žmonės – tiek kariai, tiek civiliai gyventojai.Po pokalbio su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) V. Zelenskis paragino taikyti daugiau sankcijų Maskvai. Prezidento „Twitter“ žinutėje pabrėžiama, kad „spaudimas Rusijai turi didėti“.

Tarptautinė organizacija "Gelbėkit vaikus" sako, kad Ukrainoje žuvo mažiausiai trys vaikai. https://twitter.com/jamesdenselow/status/1497195298480922631?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497195298480922631%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-live-latest-news-putin-kyiv-invasion-12541713

Ukrainos pajėgos skelbia iki šiol nukovusios per 1 000 Rusijos užpuolikųUkrainos ginkluotosios pajėgos skelbia iki šiol nukovusios daugiau kaip 1 000 Rusijos užpuolikų. Tokių didelių nuostolių per tokį trumpą laiką Rusija iki šiol nėra patyrusi jokiame konflikte, penktadienį tviteryje pareiškė Ukrainos kariuomenė.„Rusijos motinos siunčia savo sūnus į neabejotiną mirtį, Ukrainos pajėgos gins savo šalį nuo okupantų“, - teigiama pranešime.Rusijos gynybos ministerija tuo tarpu paskelbė nuostolių nepatyrusi. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti neįmanoma.

Lenkija pasirengusi uždaryti savo oro erdvę Rusijos orlaiviams, paskelbė Mateuszas Morawieckis, Lenkijos ministras pirmininkas. Kiek anksčiau tokią intenciją patvirtino ir Čekijos valdžios atstovai.

CNN pakalbino buvusį Ukrainos prezidentą Petro Porošenko, kuris, pasiėmęs ginklą, taip pat išėjo ginti Kijevo. Anot jo, per porą dienų Ukrainos gynybos pajėgos suorganizavo ginklų dalybas ukrainiečiams, norintiems prisidėti prie gynybos. Dalinant ginkluotę, nusidriekė ilgos eilės, tačiau ginklų, sako P. Porošenko, trūksta. Ir tai, anot jo, yra vienintelis veiksnys, ribojantis šiuo metu gynybos pajėgų formavimą. https://twitter.com/nexta_tv/status/1497194809467019289?ref_src=twsrc%5Etfw

Įtariama, kad Rusijos kariai planavo susprogdinti Kijevo tiltą: dabar saugo visus strateginius objektus Rusų kariai planavo susprogdinti Kijevo tiltą. Apie tai naujienų agentūrai „Unian“ pranešė Nacionalinės gvardijos greitojo reagavimo brigados atstovas spaudai Charitonas Starskis. „Mano turimais duomenimis, ant vieno Kijevo tiltų šiandien buvo sučiuptas diversantas, dedantis žymę. Greičiausiai šios žymės reikėjo tam, kad nukreiptų raketas. Galima numanyti, kad jie planavo sprogdinti strateginius taikinius, tarp jų ir galbūt tiltą“, – pranešė Ch Starskis. Atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Rusijos kariai sostinėje paliko ne vieną žymę. Tačiau kol kas nėra informacijos apie tai, kad jos visos jau neutralizuotos. „Apie visas kol kas informacijos nėra. Kai tik teisėsaugininkai randa tokias žymes, jos tiesiog sunaikinamos“, – pridūrė jis. Anot jo, visus strateginius objektus dabar saugo Nacionalinė gvardija, Saugumo tarnyba ir Ukrainos nacionalinė policija.

Juodojoje jūroje penktadienį buvo apšaudytas su Moldovos vėliava plaukiojantis cheminis tanklaivis, kurio įgulos nariai yra Rusijos piliečiai, pranešė Kišiniovas. „Į laivą „Millenial Spirit“, plaukiojantį su Moldovos Respublikos vėliava neutraliuose Juodosios jūros vandenyse... pataikė sviedinys“, – sakoma Moldovos jūrų agentūros pranešime. Pasak agentūros, kol kas nenustatyta, kas atsakingas už apšaudymą. „Laive kilo gaisras, buvo sunaikinta įranga ir gelbėjimo valtys, įgula paliko laivą tik su gelbėjimosi liemenėmis. Šiuo metu gelbėjimo operacijas vykdo netoliese esantys laivai. Visi laivo įgulos nariai yra Rusijos piliečiai“, – nurodoma pranešime. „Millenial Spirit“ valdo Ukrainos juridinis asmuo. Jūrų agentūra pažadėjo papildomai informuoti apie gelbėjimo operacijos eigą. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255541480074678&show_text=true&width=500

Kličko Kijevo gyventojus paragino kaupti vandens ir maisto atsargasKijevo meras Vitalijus Kličko, pasisakydamas trumpojoje spaudos konferencijoje, pakvietė miesto gyventojus kaupti vandens, maisto ir būtiniausių daiktų atsargas.„Prašau, sukaupkite vandens, maisto ir būtiniausių daiktų atsargas. Pasiruoškite šiltesnių drabužių, pledų, kad galėtumėte pasiimti, kol būsite slėptuvėse“, – ragino V. Kličko.Kaip pranešė „Ukrinform“, vasario 25-osios rytą Rusijos įsibrovėliai surengė dar vieną raketų ataką prieš Kijevą.Priešlėktuvinė gynybos sistema numušė rusų lėktuvą. Jo nuolaužos nukrito Charkovo masyve, Košicos gatvėje.Dėl nuolaužų užsiliepsnojo Košicos gatvės namas, susidedantis iš dviejų dalių: viena – 10 aukštų (pataikė į 1–2 aukštų lygį), kita – 16 aukštų (pataikė ė 8–9 aukštų lygį). Namui iškilo grėsmė sugriūti. Gelbėtojams pavyko užgesinti gaisrą.

Vokietija pranešė nusprendusi išplėsti savo paramą NATO pajėgoms Rumunijos oro erdvėje. Iki kovo pabaigos NATO pietrytiniame flange šalis žada skirti šešis "Eurofighter" naikintuvus, paskelbė ministerija savo "Twitter" paskyroje. Naikintuvai turėtų veikti vieningai su Italijos pajėgomis. Kiek anksčiau Vokietija į šį regioną pristatė tris karinius orlaivius, o į Lietuvą perkėlė 350 karių prie jau esamų 550. https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1497134344305008658?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos kariai apšaudė Charkovo gyvenamuosius rajonusCharkove per susišaudymą nukentėjo du gyvenamieji Piatichatkos ir Saltovkos rajonai.Apie tai pranešė Charkovo srities administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.„Deja, Rusijos kariuomenė ciniškai apšaudo gyvenamuosius rajonus. Rusija puola mūsų karių pozicijas, tuo pačiu tikslingai atakuoja gyvenamuosius pastatus, kurie yra toli nuo mūsų pozicijų. Pvz, pas mus, Charkove, yra Piatichatkos rajonas, kuris smarkiai nukentėjot nuo apšaudymų, taip pat Lesnoje kaimas, Saltovkos rajonas, kuris yra vienas didžiausių Charkovo miesto gyvenamųjų rajonų. Kilo gaisrai, kuriuos likvidavo Ukrainos valstybės pagalbos tarnybos regioninio skyriaus pajėgos“, – sakė jis.Kartu O. Sinegubovas kalbėjo apie atvejus, kai Rusijos kariai paliko ginklus bei įrangą ir pabėgo iš mūšio lauko.„Nesiliaujame didžiuotis Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, kurios tinkamai priešinasi karinei agresijai. Buvo atvejų, kai Rusijos kariai paliko ginklus, įrangą ir pabėgo iš mūšio lauko. Paskutinis toks incidentas įvyko prie Cirkunos kaimo – tai Lipecko kryptis Charkovo srities šiaurėje“, – pridūrė pareigūnas.

Pranešama, kad susirūpinimą dėl kilusio karo išreiškė ir Popiežius, apsilankęs Rusijos ambasadoje ir joje praleidęs kone pusvalandį. Žinią apie tai išplatino Vatikanas.

Rusijos gynybos ministerija tikina, kad, bandant užimti oro uostą Gostomelyje prie Kijevo, buvo „nukauta“ „per 200 Ukrainos specialiųjų pajėgų karių“. Rusija, kaip tvirtina ministerija, esą, nuostolių nepatyrė.„Šiuo metu Gostomelio oro uoste pagrindinės rusų oro desanto pajėgos susivienijo su oro desanto daliniais, Kijevo miestas blokuojamas iš vakarų“, – informuoja ministerijos atstovas.

Ukrainos gynybos pajėgos skelbia, kad Rusijos pusė prarado apie 1000 karių. https://twitter.com/DefenceU/status/1497189100838862850?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve vėl įsijungė sirenos.

"Sky News" cituoja Ukrainos merą Vitalijų Kličko, kuris, pasak žiniasklaidos, praneša, jog Kijevas įžengė į gynybinę fazę.

Ukrainos prezidentas skelbia esąs dėkingas Švedijai, kuri pažadėjo karinę, techninę ir humanitarinę pagalbą. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497186465494806529?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos gynybos pajėgos informavo, kad Rusijos karinis laivas, esantis Juodojoje jūroje, kliudė keltą "Millennial Spirit". https://twitter.com/DefenceU/status/1497182117259739141?ref_src=twsrc%5Etfw

"Sky News" šaltinių teigimu, Melitopolyje apšaudytas Ukrainos saugumo pastatas.

Savo "Facebook" paskyroje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Rusijos invazija nėra tik invazija į Ukrainą, tai karo Europoje pradžia. https://www.facebook.com/100007211555008/videos/679155436856522/

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad pavojingiausia situacija dabar išlieka Kijevo šiaurės vakaruose. Apie tai pranešė Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius, tą patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, akcentavęs, kad žmonės žūsta Černihive, Hostomelyje, Melitopolyje. Ukrainos kariai skelbia ir tai, kad Kijevas puolamas iš Konotopo miesto, kurį kontroliuoja Rusija. Kiek anksčiau "Reuters" paskelbė, kad Ukrainos televizijos transliuoja apmokymus gyventojams, kaip pasigaminti Molotovo kokteilius, o Kijevo ir sostinės apylinkių žmonėms buvo išdalyti ginklai. Teigiama, kad jų buvo išdalyta keliolika tūkstančių, tačiau šios informacijos nepriklausomi šaltiniai nepatvirtina.

Prie Charkovo Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rusiškas „Grad“Prie Charkovo Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rusiškas salvinės ugnies sistemas „Grad“. Apie tai Ukrainos ginklosios sausumos pajėgos pranešė „Facebook“.„Rusų „Grad“ netoli Charkovo buvo sunaikinti“, – rašoma puslapyje.Pranešime publikuotame vaizdo įraše sugadinta technika, matoma kelio viduryje.

Skelbiama, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kviečia Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną susėsti prie derybų stalo. Kiek anksčiau Ukrainos prezidento atstovas pabrėžė, kad Ukraina pasirengusi su Rusija aptarti ir neutralų šalies statusą.

Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, Maskvoje surengtoje spaudos konferencijoje akcentavo, kad Rusija su Ukraina kalbėsis tik tuo atveju, jei ši nusiginkluos, skelbia BBC.

NEXTA agentūra praneša, kad kovai su ukrainiečiais siunčiamos papildomos čečėnų pajėgos. https://twitter.com/nexta_tv/status/1497165548781776901?ref_src=twsrc%5Etfw

BBC skelbia, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas susitiko su dviejų separatistinių Ukrainos regionų atstovais. Ši informacija buvo paskelbta oficialioje Rusijos užsienio reikalų ministerijos "Twitter" paskyroje. Vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos yra Ukrainos rytuose. Kiek anksčiau Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, nusprendė pripažinti šias respublikas nepriklausomomis, o vėliau pradėjo invaziją į Ukrainą. https://twitter.com/mfa_russia/status/1497141264168464401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497141264168464401%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

Žytomyro srityje apšaudė karinę dalįŽytomyro srities karinė dalis, esanti Ušomyro kaime, apšaudyta raketomis.Apie tai trumposios spaudos konferencijos metu pranešė Žytomyro srities administracijos vadovas Vitalijus Bunečka.„Apie 8 val. dvi raketos buvo paleisto karinio dalinio kryptimi Ušomyre“, – sakė jis ir pridūrė, kad raketos į objektą nepataikė.Pasak UNIAN korespondento, esančio už 20 kilometrų nuo Ušomyro, apie 10.30 val. kaime vėl nugriaudėjo sprogimai. Po to iš kaimo išskrido du naikintuvai. Valandą iš karinio dalinio teritorijos girdisi šovinių sprogimų garsai.

"Unicef" skelbia, kad Ukrainoje ypač trūksta medicinos priemonių, degalų, grynųjų pinigų ir kitų atsargų. Anot šios organizacijos atstovų, skelbia "Sky News", iki 5 mln. ukrainiečių gali bėgti iš šalies dėl joje kilusio karo. "Unicef" atskleidžia ir tai, kad išaugo psichologinės pagalbos traumas patyrusiems vaikams poreikis.

"Sky News" skelbia, kad nepatvirtintais duomenimis, Ukrainos pajėgos sunaikino 20 Rusijos tankų netoli Černigovo miesto, esančio tarp Baltarusijos ir Kijevo. Visgi kol kas oficialūs šaltiniai šios informacijos nepatvirtino.

Visoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraują kariams Visoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraują savo šalies kariams. Apie tai Ukrainos sausumos ginkluotosios pajėgos pranešė „Facebook“. „Visoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraujo Ukrainos kariuomenei. Kartu mes esame stipresni!“ – rašoma socialiniame tinkle. Taip pat buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota norinčių duoti kraujo eilė. Kaip pranešė „Ukrinform“, Teritorinės gynybos pajėgų vadas Jurijus Galuškinas paragino visus prisijungti prie Teritorinės gynybos pajėgų. „Šiandien Ukrainai reikia visų. Visos įstojimo į Teritorinės gynybos pajėgas procedūros supaprastintos. Su savimi turėkite tik pasą ir asmens kodą. Amžiaus apribojimų nėra. Jei vietoje kiltų problemų, vadovaukitės šiuo oficialiu pareiškimu“, – pabrėžė J. Galuškinas.

Visoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraują kariamsVisoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraują savo šalies kariams.Apie tai Ukrainos sausumos ginkluotosios pajėgos pranešė „Facebook“.„Visoje Ukrainoje žmonės masiškai aukoja kraujo Ukrainos kariuomenei. Kartu mes esame stipresni!“ – rašoma socialiniame tinkle.Taip pat buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota norinčių duoti kraujo eilė.Kaip pranešė „Ukrinform“, Teritorinės gynybos pajėgų vadas Jurijus Galuškinas paragino visus prisijungti prie Teritorinės gynybos pajėgų.„Šiandien Ukrainai reikia visų. Visos įstojimo į Teritorinės gynybos pajėgas procedūros supaprastintos. Su savimi turėkite tik pasą ir asmens kodą. Amžiaus apribojimų nėra. Jei vietoje kiltų problemų, vadovaukitės šiuo oficialiu pareiškimu“, – pabrėžė J. Galuškinas.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/7135676799837628/&show_text=0&width=560

Antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo gyventojai raginami ieškotis slėptuvių.

Jungtinės Tautos skelbia, kad gavo pranešimus apie mažiausiai 25 žuvusius civilius ir dar daugiau nei 100 sužeistų. Visgi, anot Jungtinių Tautų, galimai aukų skaičius yra gerokai didesnis. Ukraina iš savo pusės pranešė apie 137 žuvusius: ir civilius, ir karius.

Kiek anksčiau paskelbus kvietimą prie Ukrainos gynybos pajėgų prisijungti visiems galintiems, nepaisant amžiaus, Ukrainos gynybos ministras Aleksejus Reznikovas patikino, kad mintyje turimi ne nepilnamečiai, bet veteranai, kuriems virš 60 metų ir kurie turi jėgų ir fiziškai gali prisijungti prie karių bei padėti gintis nuo priešo.

Skelbiama, kad Charkove žmonės keliauja į po žeme esančius prieglobsčius, kad galėtų pasislėpti nuo bombardavimo.

Kijevo valdžia miesto gyventojams nurodė likti namuose, kad būtų išvengta aktyvių karinių operacijų. Kiek anksčiau penktadienio rytą buvo pranešta, kad visame mieste skamba sirenos, perspėjančios apie puolimą, "Sky News" žurnalistai tikina matę į pastatus bėgančius karius, o liudininkai filmavo priemiesčių gatvėmis judančią karinę techniką, traiškančią civilių automobilius.

Įsiveržusios į Ukrainą Rusijos pajėgos artėja prie Kijevo iš šiaurės ir šiaurės rytų, penktadienį pranešė Ukrainos kariuomenė. Vis labiau baiminamasi, kad sostinė gali kristi antrąją Rusijos atakos dieną. Rusijos kariai bando „apeiti“ šiaurinį Černigivo miestą, kur juos „atrėmė“ Ukrainos kariuomenė, ir rengiasi pulti Kijevą, „Facebook“ tinkle paskelbė kariuomenė, pridurdama, kad kariai artėja prie sostinės nuo rytinio Konotopo miesto, kurį jie jau kontroliuoja.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas, kalbėdamasis su "Reuters" agentūra, pareiškė, kad Ukraina tebėra atvira pokalbiui su Rusija ir vis dar nori taikos. Jis pridūrė ir tai, kad šalis nebijo kalbėtis ir dėl iš dalies "neutralios" savo padėties.

Ukrainos gynybos pajėgos savo oficialioje "Twitter" paskyroje paskelbė raginimą prie aktyvių karinių veiksmų prisijungti visus civilius gyventojus, net jeigu jie nepilnamečiai. Pareiškime, kuris priskiriamas kariuomenės vadui Jurijui Galuškinui, teigiama, kad Ukrainai reikia visų, įstojimo į karines pajėgas procedūros supaprastintos. "Nėra amžiaus apribojimų, atsineškite tik pasą ir pasakykite savo asmens kodą", - rašoma pareiškime. https://twitter.com/DefenceU/status/1497130688981655552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497130688981655552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1497143813751640064?ref_src=twsrc%5Etfw

Gruzija atsisako taikyti sankcijas RusijaiGruzija neprisijungia prie sankcijų Rusijai – nei ekonominių, nei finansinių. Apie tai pranešė Gruzijos premjeras Iraklijus Garibašvilis, rašo „Newsgeorgia“.„Gruzija, atsižvelgdama į mūsų nacionalinius ir į mūsų žmonių interesus, nesiruošia prisijungti prie finansinių ir ekonominių sankcijų taikymo, nes, kartoju, tai tik dar labiau pakenks mūsų šaliai ir mūsų gyventojams. Aš, kaip Vyriausybės vadovas... paisysiu tik mūsų šalies interesų“, – sakė A. Garibašvilis.Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį susitarė įvesti naujas ekonomines sankcijas Rusijai, prisijungdami prie JAV ir Didžiosios Britanijos.

https://www.delfi.lt/video/uzsienis/kijevo-siaureje-pratruko-susiremimai.d?id=89555239

Dėl pavojaus eismui, Ukrainos geležinkeliai atšaukia nemažai priemiestinių traukinių visoje šalyje. Apie tai pranešė bendrovės spaudos tarnyba.

Prie Kijeve esančio valstybės institucijų kvartalo aidi šūviai, skelbia „Associated Press“.Ukrainos gynybos ministerija praneša, kad Obolon rajone Kijevo šiaurinėje dalyje aptikta Rusijos diversinė-žvalgybinė grupė. Ministerija prašo sostinės žmonių likti namuose ir informuoti apie Rusijos karių judėjimą.

Internete plinta vaizdai su ukrainiečių balistinėmis raketomis apšaudyta Milerovo oro pajėgų baze Rostovo srityje, Rusijoje. Sprendžiant iš nuotraukų, matyti, jog dega mažiausiai vienas naikintuvas. Nors ši informacija kol kas oficialių šaltinių nepatvirtinta, tačiau apie įvykį skelbia ir Ukrainos, ir Rusijos žiniasklaida. https://twitter.com/666_mancer/status/1497100859582255104?ref_src=twsrc%5Etfw

Pranešama, kad vasario 25 d. Ukrainos elektros perdavimo tinklai veikia stabiliai. Nutrūkęs tik ryšys su Černobyliu.9.30 val energijos suvartojimo lygis jau buvo padidintas iki 15,4 GW, veikia 12 blokų iš 15. Dauguma generatorių veikia normaliu režimu. Neveikia tik Luhansko šiluminė jėgainė dėl pažeidimų, apdarytų karinių veiksmų metu.Vasario 25 d. dėl saugumo atjungta Černobylio AE elektros oro linija. Pranešama, kad dėl to nėra be energijos likusių vartotojų.

Agentūra "The Associated Press" praneša, kad Ukrainoje, Kijeve, vyriausybiniame kvartale pasigirdo šūviai. Tokios žinios pasigirdo po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė filmuoti vaizdai, kaip karinė technika su Rusijos "šnipais" ir "sabotažininkais" juda per greta Kijevo vos už poros dešimčių kilometrų esantį Obolono rajoną.

Buvęs ES Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas savo "Twitter" paskyroje pasmerkė šalis, nesutikusias Rusijai taikyti griežtesnes sankcijas, ir tikina, kad šios užsitraukė gėdą. Sako įraše jis paminėjo Vokietiją, Vengriją ir Italiją. Šios šalys nesutiko pritarti Rusijos atjungimui nuo SWIFT sistemos. "Sky News" teigia, kad ypač Vokietija dvejoja dėl Rusijos atkirtimo nuo tarptautinės mokėjimų sistemos. https://twitter.com/donaldtuskEPP/status/1497120868367056896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497120868367056896%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-invades-ukraine-war-live-latest-updates-news-putin-boris-johnson-kyiv-12541713

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, kaip Rusijos karinė technika taikosi į civilius. Viename video reportažų matyti, kaip šarvuotis tyčia apverčia civilių automobilį. https://twitter.com/disizwhyimhot92/status/1497133476553838593?ref_src=twsrc%5Etfw

Netoli Čerkasų buvo numuštas rusų lėktuvas, ieškomas pilotasUkrainos kariai numušė rusų lėktuvą Čerkasų srities Zolotonoškos rajone. Teisėsaugos pareigūnai ir kariškiai ieško kritimo metu katapultavusio piloto.Apie tai pranešė Čerkasų regiono nacionalinės policijos vyriausiasis komisariatas.„Šiandien, vasario 25 d., apie 08.30 val. prie Voznesenskojės kaimo, Zolotonoško rajone, mūsų kariai numušė priešo lėktuvą. Pilotas sugebėjo katapulti kritimo metu. Prašome vietos gyventojų atkreipti ypatingą dėmesį į įtartinus asmenis, ypač apsirengusius taktinėmis ar karinėmis uniformomis su raudonais elementais ant drabužių, su galimai matomais sužalojimais. Vyras gali būti Zolotonoško rajone ir bandyti stabdyti pravažiuojančias transporto priemones, kad patektų į kitą miestą“, – rašoma pranešime.https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1300431253775738&show_text=true&width=500

Ukrainos prezidento patarėjas tvirtina, kad šalies pajėgos numušė dvi virš Kijevo paleistas sparnuotąsias raketas bei lėktuvą, skelbia "Sky News". Visa tai vyksta Rusijos armijai žygiuojant Kijevo link.

Pranešama, kad Ukrainos institucijos pastebėjo išaugusį radiacinį foną ties Černobylio apylinkėmis, kurias dar vakar užėmė Rusijos pajėgos. LRT radijui politologas Alvydas Medalinskas pasakojo, kad jo vertinimu tai - nauja provokacija. Jo teigimu, šioje vietoje pasirodė Vagnerio grupuotės kariai, tad, sakė politologas, radiacinio fono padidėjimas čia gali būti neatsitiktinis. Drauge, teigė LRT radijui politologas, tai rodo, kad nusikaltėliškas režimas neturi ribų. Tuo pačiu Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad radiacinis fonas ūgtelėjo nežymiai, o tai siejama su Rusijos karių sukeltomis dulkėmis.

Talibanas pakvietė Rusiją ir Ukrainą „spręsti krizę dialogo keliu ir taikiomis priemonėmis“. https://twitter.com/QaharBalkhi/status/1497104807932272647?ref_src=twsrc%5Etfw

Vinicoje, mieste pietvakarių Ukrainoje, pradėjo kaukti oro pavojaus sirena.

Ukrainos prezidento patarėjo Mikhailo Podoliako teigimu, Rusijos tikslas yra nužudyti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai skelbia naujienų portalas "Sky News", cituojantis M. Podoliaką. Anot jo, tai bei planas perimti Kijevo kontrolę yra vieni svarbiausių Rusijos tikslų.V. Zelenskis dar ankstyvą penktadienio rytą kreipdamasis į tautą pranešė, jog žino, kad yra pagrindinis taikinys, tačiau nesirengia Kijevo palikti. Tai,kad prezidentas Kijevo nepaliko, patvirtino ir M. Podoliakas, pabrėžęs, kad V. Zelenskis tebėra sostinėje.Pranešama, kad Ukrainoje trūksta degalų, uždaryta oro erdvė, tačiau vis dar tebeveikia bankų sistema.

Čornomorske, Odesos srityje, Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė prorusišką diversantą Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ rašo, kad jis piešė orientyrus priešams. Apie tai pranešta Ukrainos saugumo tarnybos „Facebook“ puslapyje. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/305316428361941&show_text=true&width=500

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, paskelbė kalbėjęsis su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu. Pasak V. Zelenskio, šiandien Ukrainai kaip niekada reikia partnerių paramos, o sankcijos Rusijai turi būti ir toliau griežtinamos. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497117756734464022?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497117756734464022%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

Kijevo šiaurėje pratrūko susirėmimaiUkrainos sostinės Kijevo šiaurėje penktadienį ėmė griaudėti sprogimai ir pratrūko ugnis, pranešė netoliese buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.Praeiviai ėmė bėgioti ieškodami saugaus prieglobsčio, o Obolonskio rajone pasigirdo lengvųjų ginklų šūviai ir sprogimai.Rusijos pajėgos Kijevo apylinkes pasiekė dar ketvirtadienį, kai užpuolė netoli Obolonskio esantį aerodromą. Rusų kariams pasiekus šį rajoną, Ukrainos gynybos ministerija savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paragino civilius priešintis.„Raginame gyventojus informuoti mus apie karių judėjimą, gaminti Molotovo kokteilius ir neutralizuoti priešą“, – teigė ministerija.https://twitter.com/lapatina_/status/1497121089721360390?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusai toliau atakuoja Hostomelį, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atsilaikoUkrainos kariuomenė gina Hostomelio oro uostą.Gynybos pajėgų taktinė grupė gina Hostomelio oro uostą, kurio link vakar skubėjo Rusijos oro desantantininkų pajėgos. Kovos tęsiasi.Ukrainos kariams pavyko sudeginti rusų tankų koloną. Aktyvūs karo veiksmai mieste tęsiasi.

Ukrainos vidaus reikalų ministras pranešė, kad Rusijos pajėgos atakavo mažiausiai 33 civilinius objektus, o tarp žuvusių yra mažiausiai du vaikai. Atsakydama į šiuos kaltinimus Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad yra nusitaikiusi į 118 karinės infrastruktūros objektų ir žada atsiųsti desantininkų būrį, kuris turėtų padėti išlaikyti dar ketvirtadienį užgrobtą Černobylį, skelbia "Sky News".

Prancūzija: Rusija nori pašalinti Ukrainą iš žemėlapioPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yvesas Le Drianas penktadienį apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną bandymu sunaikinti Ukrainos valstybingumą ir kartu perspėjo apie kilusią grėsmę šios šalies prezidento Volodymyro Zelenskio saugumui.„Tai yra visiškas karas. V. Putinas nusprendė... pašalinti Ukrainą iš valstybių žemėlapio“, – radijui „France Inter“ sakė J. Y. Le Drianas. Jis pridūrė, kad Prancūzija taip pat „būgštauja“ dėl galimų Rusijos karinių veiksmų buvusiose sovietinėse respublikose Moldovoje ir Sakartvele.

Kijeve neutralizuoti diversantai, užgrobę Ukrainos karinių pajėgų automobilius ir pabandę prasibrauti į Kijevą, skelbia gynybos viceministrė Anna Maliar.

Buvęs JAV prezidentas Barackas Obama Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino "tarptautinės teisės ir pagrindinių žmogiškumo principų pažeidimu". https://twitter.com/BarackObama/status/1496947181214916614?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496947181214916614%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-invades-ukraine-war-live-latest-updates-news-putin-boris-johnson-kyiv-12541713

Ukrainos pajėgos atrėmė priešo kariuomenę Triochizbenkos rajoneUkrainos kariai sunaikino 2 rusų tankus ir vikšrinę pėstininkų kovos mašiną BMP-1.Ukrainos pajėgos atrėmė puolančius rusų karius ties demarkacijos linija Trekhizbenkos srityje Luhansko srityje.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos gynybos ministerija.Pažymima, kad Ukrainos kariai sunaikino 2 rusų tankus ir 1 pėstininkų kovos mašiną, privertę priešą trauktis.Suvienytos Ukrainos pajėgos užtikrintai laikosi savo pozicijų ir atremia rusų kariuomenę.Kaip rašė UNIAN, trečiadienį, spalio 27 d., kovotojai apšaudė Luhansko srities Trechizbenkos gyvenvietės gyvenamuosius rajonus.

JK: Rusijos ataka prieš Ukrainą – „barbariška“ ir „nepagrįsta“Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų sekretorė Liz Truss penktadienį pasmerkė Rusijos ataką prieš Ukrainą kaip „barbarišką“ ir „nepagrįstą“ ir dar kartą pabrėžė savo šalies paramą Kijevui.„Solidarumas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir Ukrainos žmonėmis. Rusijos prezidento Vladimiro Putino ataka prieš Ukrainą yra barbariška, nepagrįsta ir rodo bejausmę panieką žmogaus gyvybei“, – twitterio paskyroje parašė L. Truss.„Toliau reikalausime, kad V. Putinas atsakytų ir rodysime savo nepalaužiamą paramą“, – pridūrė užsienio reikalų sekretorė.

„Nexta“ praneša, kad Breste Baltarusijoje pastebėta didelė karinės technikos kolona su simboliu V.

Rusijos pajėgos Ukrainoje juda Kijevo link, skelbia Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Maliar.„Rusijos kariai perėmė du Ukrainos karinių pajėgų automobilius, persirengė Ukrainos karių uniformomis ir dideliu greičiu nuo Oboloni pusės juda į Kijevo centrą. Jiems iš paskos važiuoja rusų karinių sunkvežimių kolona“, – feisbuke rašo viceministrė.„Šiandien laukia pati sunkiausia diena. Priešo planas – tankų kolonomis iš Ivankovos ir Černigovo prasiveržti į Kijevą“, – pridūrė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Geraščenka.

Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace paskelbė, kad per pirmąją karinės invazijos į Ukrainą dieną Rusija nesugebėjo įgyvendinti savo pagrindinių išsikeltų tikslų. Tą jis paminėjo kalbėdamasis su "Sky News". Anot jo, britų žvalgybos duomenys rodo, kad "Rusija atsilieka nuo savo suplanuoto grafiko". Pasak jo, jau žuvo daugiau nei 450 rusų karių, be to, Rusijai taip pat nepavyko užimti ir reikšmingų oro uostų. Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius ir toliau laikosi nuomonės, kad Rusijos planas yra įsiveržti į visą Ukrainą, tačiau ukrainiečių pasipriešinimas yra kur kas stipresnis nei rusai tikėjosi. B. Wallace'o teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas invazijai į Ukrainą rengėsi kone metus ir, teigė britų gynybos sekretorius, Vakarų šalių diplomatijos pastangos čia visiškai nesvarbios, nes V. Putino planas visuomet buvo susijęs su "godumu" ir noru "užgrobti šalį".

Ukrainos žvalgybos tarnybos teigia turinčios informacijos, jog Rusijos planas - penktadienį užgrobti Kijevą bei nuversti Ukrainos vyriausybę, vietoje jos suformuojant savą. Skelbiama, kad vieną iš Kijevo oro uostų rengiasi užimti iki 2 tūkst. specialiųjų pajėgų karių, taip pat, teigia Ukrainos žvalgyba, bus vykdomas ir antskrydis Rusijos ir Baltarusijos lėktuvais. Sabotažo grupuotės, apie kurias užsiminė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, turėtų atjungti miestą nuo energijos tiekimo, taip, sakoma, norima sukelti paniką tarp civilių gyventojų. Teigiama, kad prieš šią suplanuotą ataką laukia plataus masto puolimas fronte, priversiantis atitraukti pajėgas toliau nuo Kijevo. Ukrainos žvalgyba tikina, kad šitas planas yra siekis atkirsti Ukrainos sostinę nuo svarbiausių ryšių ir valdymo kanalų, energijos šaltinių, sudaryti sąlygas gyventojams paniškai bėgti iš Kijevo, o tai, teigiama, užkimš aplink Kijevą esančius kelius ir aplinkkelius, taip apsunkinant šalies karinių pajėgų judėjimą. Nors teigiama, kad oficialiai planuojamos operacijos data nežinoma, Ukraina penktadienio rytą perspėjo apie tai, kad ši diena bus pati sunkiausia.

Pasaulis protestuoja prieš Rusijos agresiją ir karinius veiksmus Ukrainoje.

Ukraina: priešą pavyko pristabdytiUkrainos ginkluotosios pajėgos, kaip skelbia ginkluotųjų pajėgų štabas, kaunasi Ivankovo ir Dymerio apylinkėse. Joms pavyko sustabdyti priešą prie Teterevo upės, tiltas per kurią susprogdintas.„Šiandien naktį kovojome su kur kas didesnėmis puolančio priešo pajėgomis, kuris iš oro smogė mūsų daliniams Kropivnickio apylinkėse“, – rašoma pranešime.Matome ir tai, kad rusų sraigtasparniai aktyvūs Vilkovo ir Tiraspolio regionuose.Viena ukrainiečių desantininkų grupė gina Hostomelio oro uostą, kurį pavyko atkovoti iš rusų.

Tarptautinis baudžiamasis teismas nurodė, kad atidžiai su dideliu nerimu stebi padėtį Ukrainoje. Taip pat Teismas akcentavo, kad tirs bet kokį karo nusikaltimą ar nusikaltimus žmogiškumui, įvykdytus Ukrainoje.

Prie Kijevo susprogdinti trys tiltaiKijevo prieigose ukrainiečiai susprogdino tris tiltus. Taip tikimasi pristabdyti prieš tankų kolonas, praneša pravda.ua.com.Sunaikinti tiltai Novoirpinsko, Hostomelio ir Varšuvos trasose. Kiek anksčiau, prasidėjus mūšiui su priešo šarvuotosioms pajėgoms, susprogdintas tiltas per Irpinio upę.

Zelenskis į protestus išėjusiems rusams: jūs mus išgirdoteVolodimiras Zelenskis paskatino rusus nepasiduoti ir protestuoti prieš karą Ukrainoje.Šis pasisakymas paskelbtas valstybės vadovo Telegramo kanale, kur jis padėkojo Rusijos federacijos piliečiams, išėjusiems į protestus savo šalies miestuose. „Rusijos piliečiai, kurie renkasi į protestus, mes jus matome. Tai reiškia, kad jūs mus išgirdote. Kovokite už mus. Kovokite prieš karą“, – kalbėjo Volodimiras Zelenskis ir pabrėžė, kad šią naktį priešo kariai jau pradėjo bombarduoti gyvenamuosius kvartalus.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pasmerkė ankstų penktadienio rytą Rusijos suduotus „šiurpius raketų smūgius“ Kijevui.„Šiurpūs rusų raketų smūgiai Kijevui“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Kuleba.„Praėjusį kartą mūsų sostinė kažką panašaus patyrė 1941 metais, atakuojama nacių Vokietijos“, – pridūrė ministras.Anksčiau penktadienį naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad Kijevo centre nugriaudėjo du galingi sprogimai.Ukrainos armija savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad Rusija šaudė į Kijevo civilinius rajonus, bet ukrainiečių oro gynybos sistemos atmušė „dvi mirtinas dovanas“.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497058048430460934?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos vyriausybė perspėja, kad nors ketvirtadienis buvo itin sunkus, penktadienis bus pačia sunkiausia diena. Kaip skelbia "Sky News", Ukrainos vyriausybė baiminasi, jog penktadienis, Rusijai bandant užgrobti šalies sostinę Kijevą, virs pačia sunkiausia pradėto karo diena. Ukrainos valdžia tikina, kad Rusija pasiruošusi tankais veržtis į Kijevą, ir prideda, kad šalies kariai jau pasirengę į šią ataką atsakyti prieštankiniais pabūklais, kurie šalį pasiekė iš Ukrainą remiančių valstybių. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministras, šiuo metu šalies kariai gina savo pozicijas keturias frontais, nors jų pajėgos ir ženkliai mažesnės.

Vaizdai po sprogimo Kijeve apie 4.30 val. ryto: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/321103850057511&show_text=true&width=500

Zelenskis: mums pavyko sustabdyti priešąUkrainos prezidentas Volodimiras Zelenskis pasakė, kad ukrainiečiams pavyko sužlugdyti Rusijos planą žaibiškai užimti šalį. Kaip praneša portalas babel.ua.com, tai jis pareiškė savo naujoje kalboje. Prezidentas tikina, kad priešą pavyko sustabdyti daugumoje krypčių, ten toliau vyksta mūšiai. Prezidentas sako, jog rusai tikisi, kad Ukraino karinės pajėgos pavargo, tačiau taip nėra.

"Reuters" skelbia, jog Danija padidins savo indėlį į NATO pajėgas, Estijoje dislokuodama 200 savo karių, o taip pat du naikintuvus F-16, kurie stebės oro erdvę Lenkijoje.

https://twitter.com/nmsonline/status/1497080413327609882?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis ukrainiečius ir rusus, sakė, kad "Rusija anksčiau ar vėliau turės pasikalbėti su mumis, kaip užbaigti šią invaziją ir karo veiksmus", skelbia BBC. Anot jo, kuo greičiau šis pokalbis prasidės, tuo mažesni bus Rusijos nuostoliai. Jis pridūrė, kad "kol atakos nesiliaus, tol jie gins savo šalį".

Lvive kaukia sirenos. Delfi vietos gyventojai sakė, kad laukiama antpuolio. Žmonės skubiai rengiasi ir bėga ieškoti slėptuvių.

Naujienų agentūra "Reuters" paskelbė, kad sirenos aidi ir Lvove, Vakarų Ukrainos mieste. Perspėjamieji signalai pasigirdo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie ankstų rytą atnaujintą Rusijos karių puolimą.

Per naktį, oficialiais duomenimis, po mūšių Charkovo į ligoninę paguldyti 7 Ukrainos kariškiai, rašo unian.net.Charkove karinės pajėgos ir savanoriai stabdo užpuolikus Dergačio ir Pečenego apylinkėse.Apie tai savo Telegram kanale rašo Charkovo srities administracijos pirmininkas Olegas Sinegubas.

Ukrainos Rado puslapyje paskelbta trumpa suvestinė kas vyksta:Šiandien naktį mūsų ginkluotosios pajėgos toliau kovėsi su puolančiais Rusijos agresoriais. Priešai dar kartą atakavo Kropivnickaja kaimo apylinkėse.Priešo sraigtasparniai aktyviai veikia Vilkovo ir Tiraspolio apylinkėse.Mūsų desantininkai ir šturmo grupės kaunasi Dimero ir Ivankovo apylinkėse, kur puola priešų šarvuotoji technika. Mums teko susprogdinti tiltą per Teterviv upę.Dar viena mūsų taktinė grupė gina Hostomelio oro uostą, į kurį vakar įsiveržė Rusijos desantininkai ir buvo išstumti. Priešlėktuvinės gynybos pajėgos gina Kijevo dangų. Pavyko sunaikinti du priešo skraidančius aparatus.

Kaip praneša "Sky News", Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija atakas iš oro penktadienį atnaujino 4 ryto vietos laiku. Pasak prezidento, taikiniais tapo ir civiliniai, ir valstybiniai objektai. Taip pat V. Zelenskis informavo, kad Rusijos karių veržimasis dauguma krypčių pristabdytas.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį sakė, kad naudinga palikti dialogo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pradėjusiu didelio masto invaziją į Ukrainą, galimybę, praneša BNS. Po Europos Sąjungos viršūnių susitikimo E. Macronas sakė, jog „smerkiant, taikant sankcijas“ vis dėlto yra naudinga „palikti šį kelią atvirą, kad tą dieną, kai bus galima įvykdyti sąlygas, karo veiksmai galėtų liautis“. E. Macronas vienintelis iš Vakarų lyderių ketvirtadienį kalbėjosi su V. Putinu, tos pačios dienos ankstų rytą įsakiusiu savo pajėgoms įsiveržti į provakarietišką kaimynę. Kremlius nurodė, kad abu lyderiai „rimtai ir atvirai apsikeitė nuomonėmis“ apie Ukrainą. Tuo pačiu Prancūzija spartina savo karių dislokavimą NATO rytiniam sparnui Rumunijoje pastiprinti, penktadienį po skubiai sušaukto ES lyderių pasitarimo sakė E. Macronas. Prancūzų kariai dislokuojami pagal platesnį NATO sąjungininkių planą pastiprinti rytines Aljanso nares.

BBC ir "Reuters" praneša, kad Ukrainos centrinis bankas sustabdė mokėjimus Rusijos ir Baltarusijos subjektams, taip pat uždraudė operacijas abiejų šalių valiutomis.

Visame pasaulyje vyksta protesto akcijos dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Minios žmonių renkasi prie Rusijos ambasadų, atstovybių, laiko iškėlę plakatus, raginančius stabdyti agresiją, imtis sankcijų.

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas, kalbėdamas ABC televizijai, teigė esąs tikras, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mėgins nuversti Ukrainos vyriausybę. A. Blinkeno teigimu, Rusijos planas yra užpulti Ukrainos sostinę Kijevą, taip pat kitus didžiuosius miestus bei pradėti daugialypį puolimą iš Šiaurės, Rytų ir Pietų pusių. Atot jo, nereikia atmesti galimybės apie galimą Rusijos ataką už Ukrainos sienų, tačiau, pakartojo jis, NATO yra įsipareigojusi ginti savo sąjungininkes ir "puolimas prieš vieną NATO narę reiškia puolimą prieš visą NATO". "Prezidentas labai aiškiai pasakė, kad ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Manau, kad tai galingiausia atgrasymo priemonė prieš Putiną, einantį už Ukrainos ribų", - sakė jis.

Ukrainiečiai Kijevo prieigose stabdo rusų tankus „Ukainskaja pravda“, remdamasi šaltiniais generaliniame štabe, rašo, kad ukrainiečiams pavyko sulaikyti rusų tankus, kurie veržėsi iš Černobylio zonos į Kijevą. Mūšis vyksta prie Ivankovo gyvenvietės. Tai pusiaukelė tarp Baltarusijos ir Ukrainos sostinės. „Rusijos tankai veržėsi į Kijevą, tačiau prie Ivankovo prasidėjo mūšis. Tam, kad priešas būtų sulaikytas, susprogdintas tiltas“, – rašoma pranešime. Ivankovo strateginė vieta, nes jį užėmus būtų galima tęsti sostinės puolimą per Višogradą. Anksčiau penktadienį ryte aukštas pareigas užimantys Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pareigūnai apytikriai paskaičiavo, kad iš Baltarusijos į Ukrainą įsiveržusias rusų pajėgas nuo Ukrainos sostinės skyrė tik apie 32 km.

Ukrainiečiai skelbia, kokius nuostolius rusai patyrė primąją puolimo parąKaip rašo unian.net, Aleksejus Arestovičius, Ukrainos operatyvinio štabo vado pavaduotojas, per pirmą puolimo parą Ukrainos pajėgos sunaikino 7 priešo lėktuvus, 7 sraigtasparnius, 30 tankų, daugiau kaip 30 šarvuotų automobilių.„Žuvusiais priešas prarado ne mažiau, kaip 450 karių. Tai mūsų žvalgybos vertinimas. Vien prie Gostomelio sunaikinta virš 200 rusų“, - rašo A. Arestovičius.Jis tvirtina, kad į nelaisvę pateko daugiau kaip 20 priešų. Iš jų pusė šauktiniai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pranešė, kad Kijevas atakuojamas iš oro raketomis. Pasak jo, paskutinį kartą kažką panašaus šalis patyrė 1941-aisiais, kai buvo puolama Vokietijos nacių. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497058048430460934?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497058048430460934%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-invades-ukraine-war-live-latest-updates-news-putin-boris-johnson-kyiv-12541713

Rusijos politikas – mūsų tikslas ne okupacija, o nauja Ukrainos valdžiaRusijos senatorius Sergejus Cekovas paskelbė, kad Rusija nenori šalies okupacijos, bet siekia pakeisti esamą valdžią, rašo lenta.ru.„Ria Novosti“ jis tikino, kad Ukraina, kai baigsis karinė invazija, nebus okupuojama, tačiau valdžia ten pasikeis ir dabartiniai vadovai „dings nebūtyje“.„Rusija neokupuos Ukrainos, nors apie tai skelbiama. Šalis išliks nepriklausoma valstybe, tačiau bus suformuota nauja valdžia, kuri atstovaus savo tautai, o ne vietos oligarchams ir užsienio valstybių, pirmiausia JAV, interesus“, – dėstė Rusijos politikas.

Ukrainos karinių pajėgų feisbuko paskyroje paskelbtas mūšių Sumo mieste vaizdo įrašas. Pranešama, kad mieste iki šios neramu. „Ukrainos kariai kaunasi Sume. Palaikykite mūsų didvyrius“, – rašoma pranešime. Kiek anksčiau skelbta, kad rusų kariai jau kontroliuoja dalį trasos Kijevas – Maskva. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1497058536140034053?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497058536140034053%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60517447

Duodamas interviu ITV, Kijevo meras, buvęs sunkiasvoris boksininkas, Vitalijus Kličko pareiškė, kad neturi kitos išeities tik kaip stoti su ginklu rankose už savo šalį. https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1497053246443167745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497053246443167745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-invades-ukraine-war-live-latest-updates-news-putin-boris-johnson-kyiv-12541713

"Sky News" cituoja Ukrainos pasienio tarnybą, kuri pranešė, kad pietryčių regione, netoli Zaporožės, per raketų smūgį žuvo ir buvo sužeisti keli Ukrainos pasieniečiai.

Tarptautinė programišių grupuotė „Anonymous“ paskelbė, kad oficialiai pradeda kibernetinį karą prieš Rusijos vyriausybę. https://twitter.com/YourAnonOne/status/1496965766435926039?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve raketos nuolaužos uždegė devynių aukštų namą, yra aukų Kaip praneša unian.net, Kijeve krisdamos raketos nuolaužos padegė devynių aukštų gyvenamąjį namą. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, žuvo mažiausiai trys žmonės. Liepsnoja 4-9 aukštai ir yra tikimybė, kad pastatas grius. Šiuo metu namą mėginama užgesinti.

Skelbiama, kad Ukrainos gynybos viceministrė Anna Maliar pranešė apie Rusijos pusės patirtus nuostolius. Ukrainos skaičiavimais, tai - apie 800 karių.

Sprogimą galėjo sukelti paleista raketaUkrainos vyriausybės patarėjas pasidalijo, kad į Kijevą galėjo pataikyti sparnuotoji arba balistinė raketa, anksti ryte paleista į Sostinę.„Smūgiai Kijevui sparnuotosiomis arba Balistinėmis raketomis tęsiasi“, – žurnalistams trumpąja žinute parašė VIdaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Geraščenka.Savo kanale „Telegram“ jis dalijasi, kad po sprogimo liepsnoja devynių aukštų gyvenamasis pastatas, gaisras kilęs 4-9 aukštuose, ir, tikėtina, gali kilti daug aukų.Savo kanale jis jau teigia, kad Ukrainos kariškiai netoli Kijevo numušė rusų lėktuvą.„Remiantis operatyvine informacija, Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė rusų lėktuvą, kuris nukrito Darnickio rajone prie namo Košycos gatvėje 7a“, – teigia vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka.

Sprogimai Kijevehttps://twitter.com/HamdiCelikbas/status/1497041168449818625?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevo centre nugriaudėjo stiprūs sprogimai, praneša CNNCNN korespondentai Ukrainos sostinėje išgirdo du didelius sprogimus centrinėje Kijevo dalyje, o taip pat trečią sprogimą kiek tolėliau, apie pusę penkių ryto pranešama leidinyje.https://twitter.com/nexta_tv/status/1497036794789085189?ref_src=twsrc%5EtfwPenktadienį anksti ryte, apie 4.22 val., Kijeve nuaidėjo keli sprogimai skirtinguose Kijevo rajonuose. Kaip praneša Unian, visų pirma, sprogimai buvo girdėti sostinės Pečerskio ir Golosejevskio rajonuose, Pozniaki rajone. Kijevo Troješčinos rajone jau įvyko 6 sprogimai.https://twitter.com/merr1k/status/1497036887994732547?ref_src=twsrc%5Etfw

Sumų regiono administracijos vadovas: Rusijos technika iš Sumų miesto išvyko Kijevo linkSumų regiono administracijos vadovas Dmitrijus Živickis praneša, kad rusai Sumų srityje apsupo Konotopą, Rusijos Federacijos technika vyksta į Kijevą. Jo teigimu, Sumų krašto gyvenvietės yra apgultos. „Technika iš Sumų miesto pajudėjo Kijevo kryptimi, daug tranzitu atvykusios technikos siunčiama į vakarų pusę“, – sakė jis.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen tviteryje paskelbė patvirtinanti kitą „didžiulių ir tikslinių sankcijų“ Rusijai paketą.„Pirma, į šį paketą įtrauktos finansinės sankcijos, nutaikytos į 70 procentų Rusijos bankininkystės rinkos ir pagrindines valstybės valdomas įmones, įskaitant gynybą.Antra, mes taikomės į energetikos sektorių – pagrindinę ekonomikos sritį, kuri neša didelę naudą Rusijos valstybei. Mūsų eksporto draudimas paveiks naftos sektorių, nes Rusija nebegalės atnaujinti savo naftos perdirbimo gamyklų. Trečia: uždraudžiame parduoti lėktuvus ir įrangą Rusijos oro linijoms.Ketvirta, ribojame Rusijos prieigą prie svarbiausių technologijų, tokių kaip puslaidininkiai ar pažangiausia programinė įranga. Galiausiai: vizos. Diplomatai ir susijusios grupės bei verslo žmonės nebeturės privilegijuotos prieigos į Europos Sąjungą“, – socialiniame pasidalijo EK pirmininkė.https://twitter.com/vonderleyen/status/1497021840572796928?ref_src=twsrc%5Etfw

Kinijos ambasada Ukrainoje organizuoja užsakomuosius skrydžius piliečiams evakuotiKinijos ambasada Kijeve pranešė organizuojanti užsakomuosius skrydžius, siekiant evakuoti norinčius Kinijos piliečius dėl didelės rizikos jų saugumui.Ketvirtadienį paskelbtame pranešime ambasada nurodė, kad vidaus saugumo padėtis Ukrainoje sparčiai blogėja, Kinijos piliečiams ir įmonėms gresia didelis pavojus.Valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ duomenimis, Ukrainoje yra apie 6000 Kinijos piliečių, skrydžių laikas priklausys nuo saugumo situacijos.

Joe Bidenas: kitos dienos, savaitės ir mėnesiai Ukrainos žmonėms bus sunkiausiJAV prezidentas Joe Bidenas pasidalijo įrašu tviteryje, kuriame teigia kad artimiausiomis dienomis, savaitėmis, mėnesiais ukrainiečiams bus sunkiausia dėl Putino jiems sukelto skausmo. Tačiau prezidentas padrąsino, kad tauta turi nepriklausomybę 30 metų, ir niekam neleis apversti jos aukštyn kojom.https://twitter.com/POTUS/status/1497016658103259136?ref_src=twsrc%5Etfw

Gostomelio rajone netoli Kijevo aidi sprogimaiApie trečią nakties Kijevo pakraštyje, Gostomelio rajone vėl girdimi sprogimai, apie tai praneša tinklalapis TSN. Gostomelyje yra karinis oro uostas, kurio rusų pajėgoms nepavyko galutinai užimti vasario 24 dieną. Visą dieną šiame rajone buvo labai įtempta situacija.

JT skiria 20 mln. JAV dolerių humanitarinei pagalbaiJungtinės Tautos paskelbė, kad dėl Rusijos invazijos nedelsiant skirs 20 mln. JAV dolerių humanitarinėms operacijoms Ukrainoje.JT Generalinis sekretorius Antonio Guterresas pranešė, kad JT ir humanitarinės pagalbos partneriai yra įsipareigoję likti ir padėti žmonėms Ukrainoje sunkiu jiems metu, rašo „Reuters“.„Daugėjant mirčių, visuose Ukrainos kampeliuose matome baimės, kančios ir teroro vaizdus. Žmonės – kasdieniai nekalti žmonės – visada moka didžiausią kainą“, – kalbėjo A. Guterresas.Lėšas planuojama naudoti nepaprastosios padėties operacijoms palei kontaktinę liniją Rytinėje Donecko ir Luhansko srityje, taip pat kitose šalies vietose, tai bus skiriama sveikatos apsaugai, pastogei, maistui, vandens tiekimui, sanitarinėms priemonėms labiausiai pažeidžiamiems žmonėms.

Ukrainos kariuomenė pranešė tęsianti gynybinius veiksmusUkrainos ginkluotosios pajėgos pasidalijo esama situacija: Ukraina tęsia gynybą pietvakarinėje Juodosios jūros pakrantės dalyje, ginamos bazės ir uostai Odesoje. Taip pat nurodoma, kad karinės pajėgos dislokuotos Kijevo gynybai. Kaip skelbia leidinys „KyivIndependent“, pagrindiniams Ukrainos miestams gresia puolimas anksti ryte, ir atakos gali prasidėti prieš Sumų Černigovo, Chersono, Žitomyro, Kijevo ir Charkovo sritis.https://twitter.com/ua_parliament/status/1497011710875557892?ref_src=twsrc%5Etfw

JT Saugumo Taryba balsuos dėl rezoliucijos, smerkiančios Rusijos invazijąPo 24 valandas trukusių derybų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 15 val. Niujorko laiku balsuos dėl rezoliucijos, smerkiančios Rusiją už jos veiksmus Ukrainoje ir raginančios nedelsiant atsitraukti, rašo „Sky News“.Projektą parengė JAV, tačiau beveik nėra abejonių, kad Rusija naudosis turima veto teise. Nepaisant to, žingsnis vertinamas kaip dar viena priemonė izoliuoti Rusiją visame pasaulyje.Rezoliuciją per kelias dienas priims JT Generalinė Asamblėja, sudaryta iš 193 narių. Vakarų diplomatai tikisi, kad balsavimas pasiųs stiprų signalą.Rezoliuciją per kelias dienas priims 193 narių JT Generalinė Asamblėja. To balsavimo rezultatai, Vakarų diplomatai tikisi, pasiųs labai stiprų pasaulinį signalą izoliuotai Rusijai.,Neaišku, kaip dėl rezoliucijos balsuos Kinija, ji, tikėtina, irgi gali naudotis veto teise. Yra nerimo, kad Jungtiniai Arabų Emyratai, kurie šiuo metu yra Saugumo taryboje, taipogi gali nesiryžti pasmerkti Rusijos.

Visi gyvi buvę JAV prezidentai pasmerkė Vladimiro Putino veiksmus. Išimtis – Donaldas TrumpasKaip rašo CBS News, buvę prezidentai – ir respublikonai, ir demokratai – Rusijos karinę operaciją Ukrainoje apibūdino kaip „įžūlų“, „neapgalvotą“ elgesį ir pavadino ją „rimčiausia saugumo krize Europos žemyne“ nuo Antrojo pasaulinio karo.Pavyzdžiui, Billas Clintonas pareiškė, kad Putino sprendimas pradėti karą „sunaikino 30 metų diplomatiją ir milijonai nekaltų gyvybių atsidūrė didžiuliame pavojuje“.

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija abejoja, kad Rusijai pavyko pasiekti pirmos dienos invazijos tikslus

Tiesioginė transliacija iš Kijevo, Ukrainos, rodo, kad kol kas 3 val. nakties mieste yra tylu

Naujas sankcijas paskelbė Australijos premjerasAustralijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas pareiškė, kad taikys papildomas sankcijas Rusijos oligarchams, dalijasi „The Guardian“. Taip pat bus derinamasi dėl sankcijų su JAV.„Jau paskelbėme du sankcijų raundus, skirtus naujiems asmenims, bankams ir įmonėms, taip pat per naktį pamatėme naujausias priemones, apie kurias paskelbė pagrindiniai mūsų partneriai, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę, taip pat griežtus Japonijos ir Pietų Korėjos pareiškimus. Rusija šiuos smurto aktus planuoja jau ilgą laiką. Tai turi kainuoti“, – dėstė Australijos premjeras.

Programišių grupuotė „Anonymous“ skelbia kibernetinį karą RusijaiProgramišiai iš „Anonymous“ bendruomenės viešai paskelbė, kad skelbia kibernetinį karą Rusijai. Savo tviterio paskyroje „Anonymous“ nurodė prisiimantys atsakomybę už tai, kad „nulaužė“ kremliaus transliuotojo RT svetainę. BBC rusiškoje versijoje nurodė, kad iš tiesų RT svetainė buvo neprieinama.https://twitter.com/YourAnonOne/status/1496965766435926039?ref_src=twsrc%5Etfw

Galimas Kijevo bombardavimas 3 val. naktiesŽiniaskladoje pasirodo įspėjimų apie galimą Kijevo bombardavimą 3 valandą nakties vietos laiku. Tokia žinia dalijasi Rusijos BBC tarnyba. Provyriausybiniai Rusijos „Telegram“ kanalai tuo pat metu dalijasi apie planuojamas „specialiąsias operacijas“.

Rusija: sausumos pajėgos įsiveržė į Ukrainą iš KrymoRusijos Gynybos ministerija pranešė, kad šalies pajėgos įsiveržė į Ukrainą iš Krymo, tai pirmasis Maskvos patvirtinimas, kad jos sausumos pajėgos yra Ukrainos teritorijoje, jos juda link Chersono miesto, esančio į šiaurės vakarus nuo Krymo, rašo „Sky news“.Chersone yra rezervuaras, tiekiantis didžiąją dalį gėlo vandens Krymui, tačiau 2017 m. Ukraina, reaguodama į Rusijos Krymo pusiasalio aneksiją, atkirto tiekimą naudodama užtvanką. Rusijos Gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas dėstė, esą Rusijos karių žingsniai leido atnaujinti vandens tiekimą į Krymą.

Japonija įvedė sankcijas RusijaiBus apribotas puslaidininkių eksportas, įšaldytas finansinių institucijų turtas, įvesti vizų apribojimai, „Interfax“ citavo premjerą Fumio Kishidą.

JAV Baltieji rūmai: Černobylio darbuotojai „laikomi įkaitais“Yra pranešimų, kad Rusijos kariai Ukrainos Branduolinio objekto Černobylyje personalą laiko įkaitais, per pranešimą teigė JAV Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki.„Esame pasipiktinę patikimais pranešimais, kad Rusijos Kariai šiuo metu laiko įkaitais Černobylio objekto personalą“, – teigė ji.„Šis neteisėtas ir pavojingas įkaitų paėmimas, kuris gali sutrikdyti įprastas veiklas, susijusias su branduolinių atliekų objekto priežiūra ir apsauga, akivaizdžiai kelia nerimą ir didelį susirūpinimą“, – tęsė J. Psaki.Ji teigė, kad rūmai smerkia tokį elgesį ir prašo įkaitus paleisti, rašo CNN.

JAV pasirengusios priimti Ukrainos pabėgėlius, praneša Baltieji RūmaiUkrainiečiai gali tikėtis gauti prieglobstį JAV – šalis yra pasirengusi pabėgėlius priimti, Vyriausybė padės Ukrainos kaimyninėms šalims Europoje susidoroti su augančiu pabėgėlių nuo Rusijos invazijos antplūdžiu, CNN cituoja Baltųjų rūmų spaudos atstovė Jen Psaki.Ji pažymėjo, jog tikimasi, kad dauguma bėgančiųjų nuo agresijos norės apsistoti Europos šalyse.

JAV politikai pradeda diskusijas dėl pagalbos UkrainaiJAV Senate Demokratų ir Respublikonų partijų atstovai pradeda ankstyvąsias kalbas dėl skubios pagalbos paketo Ukrainai, kuris padėtų šaliai kariniame konflikte, praneša CNN.Kol kas neaišku, kaip šis paketas galėtų atrodyti, kiek jis galėtų kainuoti. Prezidento Joe Bideno administracijai reikės pateikti oficialų prašymą padėti parengti teisės aktą.Įstatymų leidėjų diskusijos suintensyvės kitą savaitę. Dar daugiau, dalis JAV politikų iš abiejų ragino imtis dar griežtesnio politikos atsako įvedant sankcijas Rusijai. Tarp jų – Senato užsienio ryšių pirmininkas Bobas Menendezas, kuris nori iš naujo pradėti derybas dėl sankcijų teisės aktų, įstrigusių anksčiau šį mėnesį, neįvardytus šaltinius cituoja CNN.

Ukrainos prezidentas skaičiuoja 137 žuvusiuosius pirmąją invazijos dienąPirmąją Rusijos invazijos dieną žuvo 137 ukrainiečiai, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Į šį skaičių įeina ir kariškiai, ir civiliai, praneša BBC.

Ukrainos kariuomenės vertinimu, tarp 30 ir 60 tūkst. Rusijos kareivių galėtų būti jos teritorijoje, pranešimus cituoja SKY. Ukrainos kariuomenė vertina, kad Rusijos invazijos planas - sukurti koridorių, kuris blokuotų Kijevą ir sukurtų koridorių į Krymą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretą dėl visuotinės mobilizacijosPagal Ukrainos prezidento nutarimą, mobilizacija bus vykdoma 90 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos. Nutarime pavesta Ukrainos ministrų kabinetui skirti finansavimą ir pagal savo įgaliojimus imtis kitų priemonių, susijusių su visuotinės mobilizacijos paskelbimu ir vykdymu. Ukrainos saugumo tarnybai nurodoma imtis kontržvalgybos priemonių visuotinės mobilizacijos metu.Mobilizacija apima Vinicos, Voluinės, Dniepropetrovsko, Donecko, Žitomyro, Zakarpatijos, Zaporožės, Ivano Frankivsko, Kijevo, Kirovohrado teritorijas, taip pat Luhansko, Lvovo, Nikolajaus, Odesos, Poltavos, Rivnės, Sumų, Ternopilio, Charkovo, Chersono, Chmelnickio, Čerkasų, Černivcių, Černigovo sritis ir Kijevo miestą.

12.15 val. Ukrainos laiku CNN komanda pastebėjo į Ukrainą leidžiamas raketasApie 12.15 val. vietos laiku, į Ukrainą buvo paleistos salvės artilerijos raketų, praneša CNN iš vietos. Komanda pastebėjo didelę Rusijos karių koncentracija Belgograde, Rusijoje, prie greitkelio, vedančio į Ukrainą.

JAV Valstybės sekretorius: „Rusija siekia apsupti ir grasinti Kijevui“JAV Valstybės sekretorius Tony Blinkenas sako: „Visi įrodymai rodo, jog Rusija siekia apsupti ir grasinti Kijevui, mes tikime, kad Maskva turi planą sukelti plataus masto žmogaus teisių pažeidimus Ukrainos žmonėms, arba dar blogiau“.Aukščiausio rango JAV diplomatas nepatikslino, ką turi omenyje, iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pranešė CNN.

Ukrainos žvalgybos tarnybos teigia turinčios informacijos, jog Rusijos planas - penktadienį užgrobti Kijevą bei nuversti Ukrainos vyriausybę, vietoje jos suformuojant savą. Skelbiama, kad vieną iš Kijevo oro uostų rengiasi užimti iki 2 tūkst. specialiųjų pajėgų karių, taip pat, teigia Ukrainos žvalgyba, bus vykdomas ir antskrydis Rusijos ir Baltarusijos lėktuvais.

Rusija atakuoja į vakarus nuo Mariupolio su „tūkstančiais karinių jūrų pajėgų“, – teigia JAV pareigūnas Kaip rašo skynews.com, į vakarus nuo Ukrainos miesto Mariupolio buvo pradėtas amfibinis puolimas. Apie tai sutikęs kalbėti JAV pareigūnas nurodė, kad į krantą išleidžiami tūkstančiai karių Pareigūnas sakė: „Mes matome, kad ukrainiečių pasipriešinimas yra didesnis nei tikėjosi rusai. Ukrainiečiai kovoja už savo šalį“, – nurodė JAV pareigūnas. Jau seniau buvo pasirodę pranešimų apie Mariupolio puolimą.

Rusijoje sulaikyta daugiau nei 1700 protestuotojų1702 protestuotojai 53 Rusijos miestuose buvo sulaikyti, iš jų mažiausiai 940 – Maskvoje, naujausiais duomenimis dalijasi „Sky News“. Šimtai žmonių savo priešiškumą Maskvos agresijai išsako socialiniuose tinkluose.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos Vadovų Tarybą patvirtinti griežtas sankcijas Rusijai – atjungti šalį nuo tarptautinės tarpbankinių pervedimų sistemos SWIFT ir įvesti embargą Rusijos naftos ir dujų importui.

Navalnas pasisakė iš kalėjimo: Karas pradėtas norint nuslėpti korupcijąĮkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas kaltina Vladimirą Putiną naudojantis invazija tam, kad nuslėptų korupciją. Nepriklausomos naujienų agentūros „Dožd“ paskelbtame vaizdo įraše Navalnas išreiškia savo nepritarimą įsiveržimui į Ukrainą. Vilkėdamas kalėjimo uniformą jis teigė, kad agresija prives prie didžiulio aukų skaičiaus, sunaikintų likimų, ir tolesnio piliečių suvaržymo Rusijoje.Anot A. Navalno, karas pradėtas siekiant nuslėpti valdžios vagystes iš piliečių ir nukreipti dėmesį nuo viduje egzistuojančių problemų.

Trumpai apie tai, kas yra žinoma 23:20: • Kijeve įvesta komendanto valanda, mieste išdalyta daugiau nei 10 tūkst. automatinių šautuvų, žmonės nakvos metro stotyse • JAV, JK, Kanada paskelbė apie naujas sankcijas. JAV sankcijos paveiks „Sberbank", o Didžiosios Britanijos – „Aeroflot". Rusija kol kas lieka SWIFT mokėjimų sistemoje. • Rusijos kariškiai užėmė Ukrainos Gyvatės salą Juodojoje jūroje, kuri yra Odesos regiono dalis. • Tvyro neaiškumas dėl Gostomelio oro uosto šalia Kijevo. Skelbiami prieštaringi pranešimai apie situaciją oro uoste šalia Kijevo. Prezidentūros patarėjas buvo skelbęs, kad Gostomelio oro uostą pavyko atsiimti, tačiau taip pat Ukrainos pajėgos praneša ir apie tai, kad kovos tebesitęsia, rašo „Reuters". • Sumuose, šiaurės rytų Ukrainoje, vyksta intensyvūs mūšiai. • 52-uose Rusijos miestuose buvo sulaikyta daugiau nei 1700 žmonių, dalyvavusių akcijose prieš karą. Maskvoje buvo iškelta pirmoji baudžiamoji byla 22 metų prieškarinių protestų dalyvei.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjosi su Vladimiru Putinu telefonu, pokalbio metu reikalavo nutraukti karines operacijas, rašo BBC. Kremliaus teigimu, V. Putinas „išsamiai“ paaiškino Rusijos veiksmų Ukrainoje priežastis.Kremlius savo ruožtu tenurodė, kad abu lyderiai „rimtai ir atvirai apsikeitė nuomonėmis“ apie Ukrainą.Kremliaus pranešime sakoma, kad V. Putinas „išsamiai“ paaiškino E. Macronui, kodėl jis įsakė savo pajėgoms atakuoti provakarietišką kaimynę.Pastaruoju metu E. Macronas buvo tapęs savotišku Vakarų delegatu deryboms su V. Putinu ir stengėsi palaikyti atvirus kanalus dialogui, viliantis, kad diplomatija duos vaisių.Anksčiau ketvirtadienį Prancūzijos prezidentas kreipdamasis į tautą pareiškė: „Į šį karo aktą atsakysime be silpnumo.“Jis pridūrė, kad Rusijos puolimas prieš Ukrainą žymi „posūkio tašką Europos ir mūsų šalies istorijoje“, atnešiantį „gilių ir ilgalaikių pasekmių mūsų gyvenimui“.

Ukrainos miestuose dėl saugumo išjungiamos šviesosVakarų Ukrainos Lvovo miesto valdžia nurodė užgesinti šviesas visame mieste kaip prevencinę saugumo priemonę. Visų miestų ir gatvių apšvietimas turi būti išjungtas 23 val. vietos laiku, nurodoma Lvovo regiono valdžios feisbuko įraše. Gyventojams nurodyta laikytis tvarkos, nepalikti namų, išskyrus neatidėliotinais atvejais.

Ukrainos gynybos ministras: Kremlius ruošia naują atakų bangą, įskaitant ataką iš oroUkrainos kariuomenė pasiruošusi pasitikti Rusijos karius, aktyviai naudodama iš partnerių gautą modernią ginkluotę, pabrėžė Ukrainos gynybos ministras Oleksejus Reznikovas. Taip teigiama jo kreipimesi socialiniame tinkle „Facebook“. Ministras pažymi, kad Ukraina jau daugiau nei 16 valandų atremia rusų karių atakas.„Ginkluotosios pajėgos, Nacionalinės gvardijos kariai, pasieniečiai, gelbėtojai, kitų jėgos struktūrų kariai herojiškai atsilaiko. Visa tauta pamažu prisijungia prie pasipriešinimo. Tūkstančiai piliečių jau papildė teritorinės gynybos pajėgų gretas“, – pažymi ministras.Reznikovas pranešė, kad į šiaurę nuo sostinės esančiose Luhansko ir Sumų srityse tęsiasi sunkios kovos. Sunki padėtis šalies pietuose.„Kremlius ruošia naują atakų bangą, įskaitant ataką iš oro. Bet mūsų kariuomenė pasiruošusi tai atremti. Mes aktyviai naudojame iš partnerių gautą modernią ginkluotę ir jos bus dar daugiau“, – pabrėžė ministras. Jis pažymėjo, kad pasaulis pradeda įvedinėti sankcijas ir Rusijoje jau prasidėjo protestai prieš karą, todėl „jau rytoj rusai sužinos Putino beprotystės kainą“.

Tvyro neaiškumas dėl Gostomelio oro uosto šalia Kijevo.Skelbiami prieštaringi pranešimai apie situaciją oro uoste šalia Kijevo. Prezidentūros patarėjas buvo skelbęs, kad Gostomelio oro uostą pavyko atsiimti, tačiau taip pat Ukrainos pajėgos praneša ir apie tai, kad kovos tebesitęsia, rašo „Reuters“. Skirtinguose žiniasklaidos šaltiniuose taip pat pranešama nesutampančių žinių.https://twitter.com/haynesdeborah/status/1496948163797819394?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV išsiunčia antrą pagal rangą šalyje Rusijos diplomatąJungtinės Valstijos išsiuntė iš šalies antrą pagal rangą čia dirbantį Rusijos diplomatą, atsakydama į analogišką Maskvos veiksmą, kai ši išvarė aukšto lygio Vašingtono pasiuntinį, ketvirtadienį pranešė Valstybės departamentas.Sergejus Trepelkovas trečiadienį buvo informuotas, kad turės palikti Ameriką po to, kai Maskva nurodė JAV misijos Rusijoje pavaduotojui Bartui Gormanui išvykti iš Maskvos praėjusią savaitę.

Rusija puolimo metu paleido daugiau nei 160 raketų, JAV gynybos pareigūną cituoja „Sky News“

Ukraina prašo skubios medicinos pagalbos priemoniųUkrainos Vyriausybė kreipėsi į tarptautinę bendruomenę dėl skubios medicinos priemonių ir įrangos. Pateiktame sąraše įtraukti tokie įrenginiai kaip mobilūs rentgeno aparatai ir chirurginiai instrumentai, deguonies tiekimo įranga, medikamentai, kraujo plazma.

Europos Sąjungos lyderiai susitarė dėl naujų sankcijų RusijaiEuropos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį susitarė įvesti naujų sankcijų Rusijai, sukelsiančių „didžiulių ir rimtų padarinių“.Per vakare surengtą neeilinį viršūnių susitikimą, skirtą atsakui į Rusijos invaziją į Ukrainą, 27 šalių Bendrijos lyderiai susitarė dėl baudžiamųjų priemonių Rusijos finansų, energetikos ir susisiekimo sektoriams, taip pat suvaržymų eksportui ir finansavimui. Jie taip pat įtraukė daugiau Rusijos asmenų į ankstesnį sankcijų sąrašą.Sankcijos dabar turės būti teisiškai patvirtintos ir paskelbtos, kad įsigaliotų.ES lyderiai taip pat sakė norintys parengti sankcijų artimai Rusijos sąjungininkei Baltarusijai dėl jos vaidmens surengiant agresiją prieš Ukrainą.

Vakarų žvalgybos pareigūnas: Rusija įgijusi „visišką pranašumą“ Ukrainos oro erdvėjeRusija „eliminavo“ Ukrainos oro erdvės gynybą ir atrodo telkianti gausias pajėgas aplink sostinę Kijevą, ketvirtadienį sakė vienas aukšto rango Vakarų žvalgybos pareigūnas.Pasak jo, Rusijos sausumos pajėgos stengėsi prasiveržti gilyn į kaimyninę šalį po paryčiais surengtų pirmųjų aviacijos ir raketų smūgių svarbiems kariniams objektams.„Ukrainiečiai neturi pakankamai oro erdvės gynybos priemonių tokios aviacijos kampanijos sąlygomis. Dabar šios oro erdvės gynybos priemonės veiksmingai eliminuojamos. Jie nebeturi skraidyti ir apsisaugoti galinčių oro pajėgų“, – sakė pareigūnas, pageidavęs likti anonimas.„Iš esmės rusai dabar turi visišką pranašumą ore virš Ukrainos“, – pridūrė jis.Pasak pareigūno, Ukrainos pajėgos įnirtingai priešinasi, toliau vystantis Rusijos kariuomenės daugiaplanei atakai, ypač prie šiaurės rytinio Charkivo miesto ir šalies rytuose, šalia prorusiškų separatistų kontroliuojamų teritorijų.Tačiau Kremliaus pajėgos sugebėjo užimti svarbių aerodromų aplink Kijevą, o tai atveria galimybę siųsti daugiau pajėgų į šiuo placdarmus, kurios galiausiai susijungtų su daliniais, judančiais į pietus iš Rusijos sąjungininkės Baltarusijos teritorijos.„Daug kas priklausys, kokį pasipriešinimą galės sutelkti ukrainiečiai. Tačiau esu tikras, kad rusai ateinančiomis valandomis siekia pasiųsti triuškinamas pajėgas prieš sostinę“, – kalbėjo pareigūnas.Pasak jo, žvalgybos duomenys rodo, kad Rusija sieks pašalinti prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybę „arba „nukertant galvą“, arba kitokiu spaudimu.Taip pat esama požymių, kad Kremlius ketina imtis „likvidacijos“ kampanijos prieš politinius oponentus, likusius Kijeve.„Turėtume būti labai susirūpinę dėl labai didelio smurto mieste potencialo, kai rusai perima kontrolę“, – sakė šaltinis.

52-uose Rusijos miestuose buvo sulaikyta daugiau nei 1600 žmonių, dalyvavusių akcijose prieš karą, Maskvoje – daugiau nei 850 žmonių.

Šimonytė apie galimą ukrainiečių pabėgėlių antplūdį: mes esame pasiruošę tuos žmones priimtiJT vertina, kad daugiau nei 100 tūkst. ukrainiečių jau teko migruoti ieškant saugumo. Bent penktadalis pabėgėlių, numanoma, galėtų pasiekti Lietuvą. Į klausimą, kiek Lietuva pasiryžusi mokėti tikrais pinigais paramos tiems žmonėms, Ingrida Šimonytė atsakė taip: „Mes esame pasiruošę tuos žmones priimti ir tikrai ne pirmą savaitę apie tai galvodami, kadangi žvalgybos informaciją vertinome labai rimtai ir tą riziką vertinome kaip rimtą, pasitelkę ir valstybės institucijas, ir nevyriausybininkus, esame susidėlioję algoritmus. Dabar galime tik spėlioti, nes migracija, su kuria susidurtume, veikiausiai būtų antrinė, nes pirmiausiai tie žmonės vyktų per tas šalis, kurios turi sienas su Ukraina, o per Baltarusiją atvykti dėl akivaizdžių priežasčių greičiausiai niekam nepavyks, bet tikrai ir logistiniu požiūriu, ir kitais požiūriais ruošiamės ir stengsimės suteikti visą geranoriškumą, be jokios abejonės, ES prisidės prie to, nes ir EK ruošiasi tam, ir tos konsultacijos tarp ES valstybių narių ir EK jau taip pat vyko iš anksto, ir man atrodo, didelė dalis žmonių atvykę, jei jiems tektų čia pasilikti, tiesiog dirbtų ir lauktų, kol galėtų sugrįžti į tėvynę“, – LRT laidoje teigė Ingrida Šimonytė.

Per Rusijos pajėgų išpuolius žuvo mažiausiai 57 žmonės, o 169 buvo sužeistiUkrainos sveikatos apsaugos ministras Viktoras Lyaško ketvirtadienį pranešė, kad po Rusijos pajėgų išpuolių žuvo 57 žmonės, o 169 buvo sužeisti, įskaitant kovinius ir nekovinius sužeidimus.Kalbėdamas tiesiogiai per Ukrainos televizijos kanalą 1+1, V. Lyaško sakė, kad ligoninės ir medicinos darbuotojai ketvirtadienį taip pat buvo apšaudomi, įskaitant Avdiivką ir Vuhledarą Donecke, ir pranešama apie medicinos darbuotojų aukas.

Daugiau nei 100 tūkst. ukrainiečių jau teko migruoti ieškant saugumo, vertina JTNuo smurto ieškant saugumo teko bėgti jau daugiau nei 100 tūkst. Ukrainos gyventojų, vertina Jungtinių tautų (JT) pabėgėlių agentūra. Jos atstovai nurodo, kad situacija išlieka chaotiška ir sparčiai keičiasi, rašo CNN. Neaišku, kiek truks konfliktas ir ar žmonės galės sugrįžti namo.„Greitai dirbame, kad sutelktume išteklius ir susisiektume su partneriais, kad sukurtume atsaką, kuris padėtų gelbėti civilius, priverstus bėgti iš namų“, – teigia Tarptautinio gelbėjimo komiteto vyresnioji nepaprastųjų situacijų direktorė Lani Fortier.

Pentagonas 7000 karių dislokuoja į Europą, praneša pareigūnaiJAV gynybos sekretorius 7000 JAV karių siunčia į Europą, rašo CNN, remdamasi oficialių pareigūnų komentarais iškart po JAV prezidento Joe Bideno kreipimosi.J. Bidenas pranešė davęs leidimą dislokuoti sausumos ir oro pajėgas į Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Rumuniją. Dar jis nurodė, kad suteikė leidimą „papildomus JAV pajėgumus“ siųsti į Vokietiją kaip NATO atsako dalį, įtraukiant ir kai kurias pajėgas, kurios Europą pasiekė jau prieš kelias savaites.„Tai sudarytų šarvuotos brigados kovinę komandą su susijusiais pajėgumais ir įgalintojais. Jie bus dislokuoti Vokietijoje, kad užtikrintų ANT sąjungininkus, atgrasytų Rusijos agresiją ir būtų pasirengę patenkinti įvairius poreikius regione. Mes tikimės, kad jie išvyks artimiausiomis dienomis“, – CNN cituoja neįvardytą pareigūną.

Rusijos lėktuvas An-26 sudužo Voronežo srityje dėl įrangos gedimo, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Lėktuve buvo karinė įranga. Įgula mirė.

Stoltenbergas: Rusija kontroliuoja vis daugiau teritorijų UkrainojeRusija kontroliuoja vis daugiau teritorijų Ukrainoje. Tai ketvirtadienį pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.„Jie (Rusija) pradeda kontroliuoti vis daugiau Ukrainos teritorijų“, – sakė jis televizijos kanalui CNN.Vedėjai pasakius, kad Rusijos kariuomenė užėmė Černobylio atominės elektrinės teritoriją, Aljanso vadovas pareiškė, jog Rusijai „tenka atsakomybė už tai, kad nekiltų incidentų“ užimtose teritorijose, taip pat ir Černobylyje.Pasak J. Stoltenbergo, „NATO sustiprins Aljanso rytinį sparną, taip pat padarys išvadas dėl įvykių Ukrainoje ilgalaikių padarinių“.Jis pabrėžė, kad prioritetas yra Aljanso narių gynimas. „Kaip tik todėl, kad Maskva neturėtų erdvės nesupratimui ar klaidoms, kad būtų užkirstas kelias NATO teritorijos puolimui, mes padidinsime buvimą rytiniame sparne“, – sakė J. Stoltenbergas.Aljanso vadovas pranešė, kad penktadienį NATO viršūnių susitikime dalyvaus ir Švedija bei Suomija, kurios nėra organizacijos narės. „Jame bus kalbama apie mūsų atsako Rusijai koordinavimą“, – pridūrė J. Stoltenbergas.

Ukrainos kariai soc. tinkluose dalinasi savo nuotaikomis„Mes tuoj padarysime savo darbą taip, kaip pridera. Aš manau, kad kai kas, atleiskite už mano išsireiškimą, dar gaus pi***liai. Ir viską išspręsime, uždarysime šį klausimą. Ir niekas daugiau pas mus neužklys. Viskas bus gerai", – soc. tinkle „Twitter" plintančiame įraše sako Ukrainos karys.

Pirmieji karo pabėgėliai iš Ukrainos pasiekė LenkijąKai kurie pirmieji pabėgėliai iš Ukrainos į Lenkiją atvyko automobiliais ir traukiniais Rusijai pradėjus invaziją.Traukinys iš Rytų Ukrainoje esančio Charkovo miesto šią popietę atvyko į Lenkijos Przemsyl miestą. Jame buvo keli šimtai keleivių.Keleiviai „The Associated Press“ sakė, kad jie bėga nuo karo.

JK premjeras liepė įšaldyti visų Rusijos bankų turtąJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ketvirtadienį, skelbdamas naujas sankcijas dėl rusų prezidento Vladimiro Putino inicijuotos invazijos į Ukrainą, pareiškė, kad sieks atkirsti Rusiją nuo JK finansų rinkų.B. Johnsonas pareiškė, kad baudžiamosios priemonės apima visų didžiųjų Rusijos bankų, įskaitant antrą pagal dydį šalies banką VTB, turto įšaldymą. Didžioji Britanija taip pat planuoja uždrausti rusų bendrovėms ir vyriausybei užsidirbti JK rinkose.Be to, Britanija uždraus eksportuoti į Rusiją įvairius aukštųjų technologijų produktus, įskaitant puslaidininkius, taip pat neleis rusų oro linijų bendrovės „Aeroflot“ lėktuvams leistis JK oro uostuose.

Ką žinome iki šiol?Praėjo 13 valandų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Situacija greitai keičiasi, bet kol kas atrodo, kad Rusijos kariai juda link sostinės Kijevo.Apie 5 val. ryte Lietuvos laiku Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie „specialią karinę operaciją“ Ukrainoje.Bekalbant V. Putinui, Kijeve, Charkove, Odesoje ir kituose miestuose pasigirdo dideli sprogimai, informuoja skynews.com.Pagrindinės naujausios naujienos:Rusijos kariai užėmė Černobylį. Po kelias valandas trukusių kovų Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalas pranešė, kad atominės elektrinės teritoriją kontroliuoja Rusijos kariuomenė;Ukrainos Mariupolio miestas smarkiai apšaudytas, šimtus sprogimų pastebėjo diplomatinis šaltinis, kurį cituoja naujienų agentūra Reuters;Borisas Johnsonas paskelbė daugybę naujų ekonominių sankcijų Rusijai, pavadinęs jas „didžiausiu JK vyriausybės kada nors įvestų sankcijų rinkiniu“;Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos informacija pranešė, kad Baltarusijoje dislokuoti Rusijos kariai juda link Kijevo;JAV pareigūnai teigia, kad Rusija puola Ukrainą iš trijų pusių, o baiminamasi, kad Maskva gali bandyti „nukirsti“ Kijevą;Ukrainos valdžia pranešė, kad žuvo keli žmonės, įskaitant 40 karių, 18 žmonių Odesoje ir šeši žmonės Brovaruose.

Ukrainos uostamiestyje buvo pranešta apie „šimtus sprogimų“Ukrainos Mariupolio miestas šį vakarą smarkiai apšaudytas, o diplomatinis šaltinis, kurį cituoja naujienų agentūra „Reuters“, matė šimtus sprogimų.Anksčiau filmuotoje medžiagoje buvo užfiksuota, kaip pietrytinėje miesto pusėje esantis oro uostas yra apimtas liepsnų, girdėjosi daugybė sprogimų.Maskva pastarosiomis valandomis pradėjo didelio masto ataką prieš Ukrainą – Rusijos kariai atakavo iš trijų pusių.Baiminamasi, kad Vladimiras Putinas tikisi „nukirsti“ sostinę Kijevą.

Bidenas sako, kad JAV ir G7 lyderiai sutarė dėl „žlugdančių“ sankcijų Rusijai įvedimohttps://twitter.com/POTUS/status/1496902725077979140?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos Riaušių policija ragina protestuotojus Maskvoje skirstytisMaskvos Puškino (Puškinskaja) aikštėje riaušių policija protestuotojus per garsiakalbius ragina skirstytis, sakydami, kad akcija yra neteisėta. Jau anksčiau skelbta, kad sulaikomi ir žmonės, kurie nešiojasi plakatus, nukreiptus prieš karą, praneša CNN.

Rusijos kariuomenė: pirmoji puolimo Ukrainoje diena buvo „sėkminga“Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad jos kariuomenė įvykdė uždavinius, nustatytus įsiveržimo į Ukrainą pirmajai dienai, Maskvai pradėjus šį karą nepaisant Vakarų perspėjimų dėl gresiančių milžiniškų sankcijų.„Visos užduotys, iškeltos šiai dienai Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų padaliniams, buvo sėkmingai įvykdytos“, – sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Ministerija pranešė, kad Rusijos kariuomenė sunaikino 83 karinės infrastruktūros objektus, numušė du Su-27, du Su-24, vieną sraigtasparnį ir keturis atakuojančius nepilotuojamus orlaivius „Bayraktar TB-2“.Rusijos kariuomenė išvyko į Chersono miestą. „Tai leido atblokuoti Šiaurės Krymo kanalą ir atkurti vandens tiekimą į Krymo pusiasalį“, – nurodė ministerija.

Spekuliuojama, kad ES sankcijos neapims SWIFT, bet bus beprecedentėsES gali pritaikyti sankcijos penkiose pagrindinėse srityse: finansuose, energetikoje, transporte, eksporto kontrolėje, ir taip pat vizų išdavime, dalijasi SKY korespondentas Adamas Parsonsas.Jos galimai apims du papildomus Rusijos bankus, tačiau jos neapims prašymo pašalinti Rusiją iš pasaulinės SWIFT mokėjimų sistemos, savo šaltinius citavo korespondentas.Tačiau tai nereiškia, kad šis žingsnis dar nėra galimas, kadangi „visos priemonės lieka ant stalo“.Dalis valstybių, tarp jų ir Baltijos šalys, Čekija, spaudžia Rusiją išmesti iš SWIFT, tuo metu kitos, išskiriama Vokietija, įspėja prieš tokį žingsnį.„Man pasakė, kad grupė šalių, įskaitant Vokietiją, tiki, kad reikia turėti erdvės tolesnėms sankcijoms, jei karinė situacija dar pablogtų“, – paaiškina korespondentas.Nepaisant to, sankcijos esą bus beprecedentės ir kirs Putinui bei jo aplinkai.

Rusijos kariuomenė perėmė Černobylio atominės elektrinės teritorijos kontrolęŠią informaciją komentare UNIAN patvirtino prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas. Jo teigimu, šiuo metu elektrinė yra pavojuje, yra provokacijų rizika. „Po žiaurios kovos mes praradome Černobylio elektrinės kontrolę. Buvusios Černobylio atominės elektrinės įrenginių, branduolinių atliekų izoliavimo ir saugojimo būklė nežinoma. Po absoliučiai beprasmiško rusų puolimo šia kryptimi nebegalima teigti, kad Černobylio atominė elektrinė yra saugi. Šiandien tai yra viena rimčiausių grėsmių Europai“, – teigė jis.Prieš tai apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vado patarėja Alena Ševcova.„Rusai užėmė Černobylio elektrinę. Elektrinės personalas paimtas įkaitais. Tai grėsmė ne tik Ukrainos, bet ir Europos saugumui“, – pareiškė ji.

„Aeroflot“ nebegalės įskristi į Jungtinę KaralystęRusijos aviakompanijai „Aeroflot“ uždrausta įskristi į Jungtinę Karalystę, pranešė šalies premjeras Borisas Johnsonas, rašo SKY.

Jungtinė Karalystė skelbia „didžiausią ir griežčiausią“ sankcijų paketą RusijaiJK premjeras Borisas Johnsonas patvirtino 10 kitų priemonių, kurios bus pritaikytos Rusijai be anksčiau šią savaitę paskelbtų sankcijų, rašo SKY. Tarp naujų priemonių:• Ketinama įšaldyti visų pagrindinių Rusijos bankų turtą, nedelsiant įšaldant ir VTB, kurio turtas iš viso siekia 154 mlrd. svarų sterlingų, turtą. Bankai nebeturės jokios prieigos prie svaro.• Antradienį priimti teisės aktus, kurie uždraus visoms Rusijos įmonėms gauti finansavimą ar paskolas JK finansų rinkose.• Paskelbti sankcijas 100 naujų asmenų, subjektų ir įmonių, įskaitant priklausančius didžiausiai Rusijos gynybos įmonei „Rostec“.• Nedelsiant uždrausti tam tikriems orlaiviams leistis JK.• Nedelsiant sustabdyti eksporto į Rusiją licencijų naudojimą – pavyzdžiui, elektrinių komponentų ar karinių sunkvežimių dalių, ar kitų dalykų, kuriuos galima naudoti kariniams tikslams.• „Per kelias dienas“ priimti teisės aktus, kurie uždraus platų aukštųjų technologijų eksportą į Rusiją, įskaitant naftos perdirbimo įrangą.• Apsvarstyti galimybę įvesti ribojimus Rusijos piliečių indėlių dydžiui Jungtinės karalystės bankuose.• Bendradarbiauti su G7 ir NATO sąjungininkais, siekiant nutraukti Rusijos prieigą prie SWIFT mokėjimo sistemos.• Išplėsti visą šių priemonių apimtį Baltarusijai.• Apsvarstyti galimybę paruošti Ekonominių nusikaltimų įstatymo projektą, kuriuo bus imtasi veiksmų prieš rusus, kurie renka lėšas JK.

UNIAN praneša, kad netoli Charkovo buvo susprogdinta užtvanka. Vietos gyventojai raginami evakuotis.

Pasisakė G7 lyderiai: Putinas grąžino karą į EuropąPo virtualaus susitikimo Prancūzijos, Vokietijos, Japonijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir Kanados vadovai, taip pat EK pirmininkė Ursula von der Leyen, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas bendru pareiškimu griežtai pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą, rašo „Guardian“.Krizė yra „rimta grėsmė taisyklėmis pagrįstai tarptautinei tvarkai, kurios pasekmės bus juntamos toli už Europos ribų“, – nurodė G7 lyderiai ir pridūrė, kad Putinas „pastatė save į neteisingą istorijos pusę“.Pranešime rašoma: „Mes smerkiame prezidentą Putiną už nuoseklų atsisakymą į diplomatinį procesą, kad būtų sprendžiami Europos saugumu klausimai, nepaisant pakartotinių mūsų pasiūlymų. Esame vieningi su partneriais, įskaitant NATO, ES ir bloko valstybės nares, taip pat ir Ukraina, ir esame pasiryžę daryti tai, kas būtina, kad išsaugotume taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką“.

Ukrainoje pasidavė rusų būrys, sako diplomatėUkrainos ambasadorė JAV spaudos konferencijoje Vašingtone patvirtino, kad Ukrainoje pasidavė Maskvos 74-asis motorinių šautuvų brigados būrys.Vėliau ambasadorė sakė, jog kariai tvirtino nežinoję, kad kovos su ukrainiečiais.Kiek būryje buvo rusų karių kol kas nėra aišku.„Kijeve vykdomas visas planavimas ir pasiruošimas. Aplink Kijevą buvo išpuolių, bet Kijevas visiškai kontroliuojamas“, – sakė O. Markova.Ambasadorė pridūrė, kad prie Kijevo anksčiau buvo numušti du rusų straigtasparniai.

Zelenskis paragino pasaulio lyderius padėti ukrainiečiams, nes rytoj „karas pasibels į jūsų duris“ „Šiandien aš kalbėjau su daugeliu lyderiu: Didžiosios Britanijos, Turkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Europos Sąjungos, JAV, Švedijos, Rumunijos, Lenkijos, Austrijos ir kitų. Jeigu jūs, gerbiami Europos lyderiai, gerbiami pasaulio lyderiai, laisvo pasaulio lyderiai, jeigu jūs šiandien mums nepadėsite, jeigu jūs stipriai nepadėsite Ukrainai, tuomet rytoj karas pasibels į jūsų duris“, – spaudos konferencijos metu pasakė Ukrainos prezidentas.

Zelenskis: Rusijos pajėgos užėmė aerodromą šalia KijevoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pažadėjo susigrąžinti karinių oro pajėgų bazę šalia Kijevo, užimtą į šalį įsiveržusių Rusijos pajėgų.„Priešo oro desantininkai užblokuoti Hostomelyje – mūsų pajėgoms buvo įsakyta juos sunaikinti“, – vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.Anksčiau naujienų agentūros AFP reporteriai sakė matę sraigtasparnius, mažame aukštyje skrendančius iš šiaurės sostinės link. Tuo metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas leitenantas Valerijus Zalužnas patvirtino: „Vyksta kautynės dėl Hostomelio aerodromo.“Hostomelio aerodromas ir Antonovo oro uostas yra Kijevo šiaurės vakariniame pakraštyje. Šis taškas yra arčiausiai sostinės, kurį, kiek žinoma, pirmąją invazijos dieną yra pasiekusios Rusijos pajėgos.Netoliese gyvenanti 58 metų Liudmila Klimova sakė: „Ten kyla dūmai, jis [aerodromas] buvo subombarduotas, mūsų namai yra netoliese. Nežinome, kur bėgti – čia yra mano tėvai, sesuo.“„Rusijos kariai jau čia. Ten gyvena vienas mano draugas, ir rusai jau buvo prisiartinę prie jo motinos su kulkosvaidžiu“, – pridūrė moteris.Netoliese gyvenantis 30-metis civilis Aleksandras Kovtonenka sakė matęs, kaip vykstant kautynėms du naikintuvai paleido raketų į Ukrainos pajėgas ant žemės.„Po buvo šaudymas, jis tęsėsi tris valandas, – vyras sakė AFP. – Paskui atskrido dar trys naikintuvai, ir vėl prasidėjo šaudymas.“Virš susirėmimų vietos matėsi kylantys dūmai. Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta nuotraukų, kuriose, regis matyti sraigtasparnių atskraidintų karių puolimas. Televizija CNN parodė filmuotos medžiagos, kurioje matyti oro uoste esantys Rusijos kariai, o vienas reporteris sakė su jais pasikalbėjęs.Anksčiau Ukrainos sienos apsaugos tarnyba patvirtino, kad Rusijos sausumos pajėgos, įskaitant tankus, įsiveržė į Kijevo sritį Ukrainos šiaurinėje dalyje, kirtę Ukrainos sieną su Baltarusija, ir pajudėjo sostinės link.Pirmąją puolimo dieną viena pagrindinių kovos veiksmų zonų buvo prie Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio. Šarvuotosios technikos kolonos iš šio regiono buvo pasiųstos pietinio Chersono miesto link.Chersono srities gubernatorius nurodė, kad per kautynes šiame regione žuvo 13 civilių, įskaitant du vaikus, taip pat devyni Ukrainos kariai.

Maskvoje kyla prostestų prieš karą Šimtai žmonių Maskvoje ketvirtadienį dalyvauja prieš karą nukreiptuose protestuose. Skynews praneša, kad policija protestuotojus sulaiko. Apie tai, kad buvo sulaikyta, sakosi ir žurnalistė Rusijoje.

Prie Ukrainos krantų pamuštas Turkijos laivasTurkijos laivas, pavadintas „Yasa Jupiter“, plaukiantis iš Odesos į Rumuniją, buvo apgadintas prie Ukrainos krantų. Turkijos jūrų laivybos generalinis direktoratas pranešė, kad į laivą, išplaukiantį iš Ukrainos krantų, pataikė bomba.Teigiama, kad nors laivas buvo apgadintas, žmonės nebuvo sužeisti. Kol kas neaišku, nuo kokio tipo sviedinių nukentėjo laivas.

„Bellingcat“ : iš Pskovo link Kijevo pajudėjo 18 IL-76 lėktuvųApie tai „Twitter“ paskyroje pranešė „Bellingcat“ vadovas Christo Grozev, remdamasis šaltiniais Ukrainos vyriausybėje. „Šaltiniai Ukrainos vyriausybėje man pranešė, kad 18 IL-76 lėktuvų skrenda iš Pskovo Kijevo link, bus už valandos“, – parašė jis.

Sankt Peterburge renkasi protestuotojai

Rusijos kariai Baltarusijoje vyksta į Kijevą Ukrainos Gynybos ministerijos žvalgyba 16 val. pranešė, kad Baltarusijoje dislokuoti Rusijos kariai juda Kijevo link. Atnaujintame pranešime teigiama: „Rusija surengė oro ataką prieš oro uostą Kijevo pakraštyje“ ir kad „smūgiai buvo surengti per Rusijos žemės, oro ir jūros paleidžiamų raketų derinį bei artilerijos bombardavimus“. Atnaujintame pranešime teigiama, kad antskrydžiai buvo nukreipti į karinę infrastruktūrą, ypač į vadovavimo ir kontrolės bei oro gynybos įrenginius. Taip pat teigiama, kad Ukrainos pajėgos „surengė atkaklų pasipriešinimą ir toliau valdo svarbiausius miestus“. Tačiau pranešime priduriama, kad „abi pusės patyrė didelių aukų, nors tikslūs skaičiai šiuo metu neaiškūs“. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1496877661594931203?ref_src=twsrc%5Etfw

Bidenas su G-7 sąjungininkais tariasi dėl atsako į Rusijos puolimąJAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį susitiko su Didžiojo septyneto (G-7) sąjungininkais, kad suderintų virtinę naujų sankcijų į Ukrainą įsiveržusiai Rusijai, o vėliau kreipsis į amerikiečius dėl krizės, pasak jo, galinčios nulemti „katastrofiškas žūtis“.Virtualus, uždaras G-7 lyderių – Jungtinės Karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų – susitikimas prasidėjo 16 val. 17 min. Lietuvos laiku, pranešė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas.„Prezidentas J. Bidenas ir lyderiai aptaria bendrą atsaką į neišprovokuotą ir nepagrįstą prezidento V. Putino ataką prieš Ukrainą“, – pridūrė pareigūnas.Prieš G-7 susitikimą J. Bidenas pirmiausia pasitarė su savo Nacionalinio saugumo taryba Situacijų kambaryje, pranešė Baltieji rūmai. Valstybės vadovo kreipimasis į tautą turi prasidėti 12 val. 30 min. Vašingtono (19 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Ukrainos diplomatas: nėra pakankamai ginkluotės atremti Rusijos atakaiUkrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vadymas Prystaiko žiniasklaidai teigė, kad Ukraina neturi pakankamai karinės įrangos, kad galėtų apsiginti.„Būtent šiuo metu, turime pakankamai žmonių. Neturime pakankamai ginkluotės“, – atsakė jis paklaustas, ar Ukrainos pajėgos ant žemės yra pajėgios priešintis.Ukrainai reikalinga ne tik karinė įranga, tačiau ir finansinė bei humanitarinė parama iš kitų šalių. ES lyderiai, tikimasi, praneš apie humanitarinės pagalbos paketą Ukrainai dar ketvirtadienį.

Sumai – 260 tūkst. gyventojų turintis miestas Šiaurės Rytų Ukrainoje krito, ten šeimininkauja rusų tankai. https://twitter.com/DNR_RU2021/status/1496877533475880961?ref_src=twsrc%5Etfw

Išpuoliai prieš Ukrainą yra „stambaus masto“ Rusijos invazijos „pradinė fazė“, sako JAV gynybos pareigūnasIšpuoliai prieš Ukrainą yra Rusijos invazijos į šalį „pradinės fazės“ dalis, ketvirtadienį sakė aukštas gynybos pareigūnas.„Tikėtina, kad pamatysite kaip tai klostysis keliais etapais, kiek laiko, mes nežinome, bet tai, ką matome, yra pradinės didelio masto invazijos etapai“, – sakė vyresnysis gynybos pareigūnas.„Jie imasi veiksmų Kijevo atžvilgiu“, – sakė pareigūnas.Naktį prasidėjusi ataka turi „tris pagrindines puolimo ašis“, sakė pareigūnas. Yra vienas puolimas iš pietų į šiaurę „iš esmės nuo Krymo iki miesto vardu Chersonas“, kitas puolimas iš šiaurinės centrinės Ukrainos į pietus „nuo Baltarusijos iki Kijevo“, o trečiasis puolimas „į šiaurės vakarus nuo Kijevo“ ir tiesiai į šiaurės rytus nuo Kijevo iš Baltarusijos“, – sakė pareigūnas.„Mes vis dar tikime, kad iš esmės yra iš esmės „nukirsti“ vyriausybę ir įdiegti savo valdymo metodą, tai paaiškintų šiuos ankstyvus žingsnius Kijevo link“, – pridūrė pareigūnas.

Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucija svarstoma privačiaiPasak dviejų JT tautų diplomatų, Saugumo tarybos rezoliucija dėl Rusijos atakos prieš Ukraina yra svarstoma privačiai, rašo CNN. Jungtinės Karalystės (JK) nuolatinio atstovo pavaduotojas šioje organizacijoje Jamesas Kariuki patvirtino, kad dar neaišku, kada įvyks formalios diskusijos.„Tačiau tai svarbus momentas, kad valstybėms narės atsistotų ir būtų suskaičiuotos“, – teigia jis. Neaišku ir tai, kas siūlomoje JK rezoliucijoje, tačiau Rusija yra pasirengusi naudotis veto teise.JK ambasadorius taip pat pakartojo JK ministro pirmininko Boriso Johnsono pareiškimą, kad bus paskelbtos griežtos sankcijos Rusijos ekonomikai.

Nufilmuotas Rusijos karinis sraigtasparnis Ka-52 virš „Mežigorjės"„Mežigorjė" yra buvusi į Rusiją pabėgusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus rezidencija.

Į Ukrainą rieda Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo smogikai

Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje sako, kad Ukraina „kovoja iš visų jėgų“Rusija atakavo iš visų keturių pusių ir bando užimti Ukrainos teritoriją, sakė Ukrainos ambasadorius JK.Per spaudos konferenciją Vadymas Prystaiko sakė, kad Rusija iki šiol „užėmė porą miestų“ ir žudė tiek karius, tiek civilius.Ukraina „kovoja iš visų jėgų“, sakė jis, nors kai kurias vietas sunku apginti.Rusijos pajėgos taip pat taikosi į kurą ir svarbią infrastruktūrą, pavyzdžiui, užtvankas ir tiltus, sakė jis.https://twitter.com/krakek1/status/1496864850802352132?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainietės nebijo ginkluotų karių, o drąsiai sako jiems į akis tai, ką apie juos galvoja:

Grėsmė dėl radioaktyvių Černobylio dulkių„Nacionalinės gvardijos kariai, saugantys pavojingų radioaktyvių atliekų saugyklą, įnirtingai priešinasi“, – savo feisbuko paskyroje apie Rusijos karių judėjimą link Černobylio pranešė ukrainiečių vidaus reikalų ministras Antonas Heraščenka.„Jeigu per okupantų artilerijos smūgius bus sunaikintos branduolinių atliekų saugyklos, radioaktyvios dulkės gali pasklisti Ukrainos, Baltarusijos ir Europos Sąjungos šalių teritorijose“, – perspėjo jis.

Kijeve pasklebė komendanto valandąKijeve paskelbė komendanto valandą. Judėti bus leidžiama tik tam tikriems piliečiams, pateiksiantiems dokumentus.Kijevo valdžia įveda komendanto valandą nuo vasario 24 dienos.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko.„Kijevas nuo šiandienos skelbia komendanto valandą. Ji bus nuo 22 iki 7 val. Tai – priverstinis žingsnis, tačiau dabartinėmis karinės agresijos ir karo padėties sąlygomis jis būtinas dėl sostinės gyventojų saugumo“, – rašė jis.Komendanto valandos metu neveiks viešasis transportas, metropoliteno stotys veiks kaip prieglobstis visą parą.„Prašome visų Kijevo gyventojų laiku grįžti namo. Jei komendanto valandos metu būtina judėti mieste, ypač kritinės infrastruktūros įmonių pamaininiams darbuotojams, būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus“, – pridūrė V. Kličko.

Rusijos naikintuvas pataikė į civilių namąSoc. tinkle „Twitter" pasirodė filmuota medžiaga iš Ukrainoje esančios neidentifikuotos gyvenvietės. Vaizdo įraše matoma Rusijos okupacinių pajėgų naikintuvo ataka prieš civilius.

Rusijos pajėgos bando užimti Černobylio atominę elektrinę Ukrainos prezidentas Volodymyra Zelenskis perspėjo, kad Rusijos pajėgos bando užimti Černobylio atominę elektrinę. Jis tai prilygino karo paskelbimu visai Europai. „Rusijos okupacinės pajėgos bando užimti Černobylio atominę elektrinę. Mūsų gynėjai aukoja savo gyvybes, kad 1986 metų tragedija nepasikartotų. Tai yra karo paskelbimas visai Europai“, – pareiškė V. Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496862540957114370?ref_src=twsrc%5Etfw

Donecke Rusijos kariai sužeidė 9 taikius gyventojus, dar 7 žuvoDėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų invazijos į Donecko sritį buvo sužeisti devyni civiliai, dar septyni žuvo. Prokuratūra dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą.Apie tai „Facebook“ pranešė Donecko srities prokuratūra.„Preliminariais duomenimis, priešui panaudojus artileriją, Mariupolio, Bachmuto, Novoluhansko, Vuhledaro miestuose ir kt. 7 civiliai žuvo, dar 9 žmonės, tarp jų – 13 metų vaikas, buvo sužeisti skeveldromis“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad dėl galingo Rusijos apšaudymo buvo sunaikinti gyvenamieji ir komerciniai pastatai, šių gyvenviečių infrastruktūros objektai, įskaitant ligoninę Vuhledaro mieste ir gydymo įstaigas Bachmuto mieste.Šiuo metu informacija apie aukų skaičių tikslinama ir atnaujinama.

Lavrovas: Vakarai negerbia tarptautinės teisėsRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sako, kad Rusija visada bus pasirengusi dialogui, nepaisant Rusijos pajėgų didelio karinio puolimo prieš Ukrainą.„Deja, mūsų draugai Vakaruose negerbia tarptautinės teisės, bando ją sugriauti ir skatinti tai, ką jie vadina „taisyklėmis pagrįsta tvarka“, – sako S. Lavrovas, praneša valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.„Intensyviai ir išsamiai diskutavome su kolegomis iš Amerikos ir su kitomis NATO narėmis“, – sako jis, pridurdamas, kad Rusija tikisi „kad vis dar yra galimybė grįžti prie tarptautinės teisės ir tarptautinių įsipareigojimų“.S. Lavrovas sako, kad Rusija „visada bus pasirengusi dialogui, kuris grąžins mus prie teisingumo ir JT chartijos principų“.

Odesos srityje rusų raketos pataikė į du kurortinius kaimus ir oro uostąOdesos srityje rusų raketos pataikė į du kurortinius kaimus ir oro uostą, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.Taip pat nugriaudėjo du sprogimai Odesos fabrike „Presmaš“.Pažymima, kad 13.40 val. po vieną raketą krito ant Karolino-Buhaz ir Gribovkos kurortinių kaimų. Tiksliai tuo pat metu dvi raketos pataikė į „Bujalyk“ oro uostą Odesos apskrityje. Be to, Odesoje, „Presmaš“ gamyklos gamybos cecho teritorijoje užfiksuoti du sprogimai.Pranešama, kad kol kas apsieita be aukų.

Chersono vietos administracija skelbia, kad dalis regiono yra nebepavaldi UkrainaiRegiono valdžia pranešė, kad dalis Ukrainos pietinio Chersono regiono nebėra kontroliuojama Ukrainos.

Vakarų pareigūnai: aišku, kad Putinas nori pakeisti režimą UkrainojeVladimiras Putinas sieks valdyti naują režimą Ukrainoje, mano Vakarų pareigūnai. Skynews.com skelbia, kad cituojami neįvardyti pareigūnai teigia, jog užimtas teritorijas valdys Rusija.Pareigūnai taip pat mano, kad Rusijos pajėgos, vykdydamos puolimą, bando išsikovoti dominavimą ore. Rytinis puolimas buvo nutaikytas prieš Ukrainos gynybines oro pajėgas, taip siekiant padaryti žalos iš oro.Vakarų pareigūnai taip pat mano, kad V. Putino pajėgos yra labiau kovose užgrūdintos nei Ukrainos pajėgos. Jie pažymi, kad operacijos Kryme ir Sakartvele, o pastaruoju metu Sirijoje, padėjo paruošti kariuomenę puolimui.Jie taip pat pažymi, kad V. Putino valdžia Rusijoje yra tvirta, tačiau jis galbūt pervertino, kaip jį pasitiks ukrainiečiai ir kad Rusijoje gali būti žmonių, manančių, kad ši invazija yra klaida.

Rusijos pajėgos perėmė netoli Kijevo esantį oro uostąKaip skelbia CNN, Rusijos oro desantininkai perėmė Antonovo oro uosto kontrolę. Jis yra maždaug 30 km atstumu nuo Kijevo centro.Teigiama, kad šalia kilo gaisras – tai tikriausiai Ukrainos kariuomenė, kuri teigia rengianti kontrpuolimą, siekdama atsiimti šį oro uostą.Kaip praneša vietoje esantis CNN korespondentas M. Chance, girdisi orlaiviai, aplink pilna dūmų.

Ščastioje ir Stanyčno Luhanskėje – intensyvūs mūšiaiŠčastioje ir Stanyčno Luhanskėje tęsiasi mūšiai, Rusijos ginkluotosios pajėgos ne kartą bandė kirst upę ir įsijungti į gynybos liniją.Apie tai „Facebook“ tinkle pranešė informacijos tarnyba OOS, skelbia „Ukrinform“.„Sudėtingi mūšiai vyksta Ščastioje ir Stanyčno Luhanskėje. Rusijos ginkluotosios pajėgos nevienareikšmiškai stengėsi ne kartą kirsti upę ir užimti mūsų gybybos liniją. Ukrainos daliniai operatyviai reaguoja į situaciją ir atremia priešą“, – skelbiama pranešime.Pažymima, kad Ščastią visiškai kontroliuoja Ukrainos kariai. Mūšių metu Rusijos patyrė didelių žmogiškųjų ir technikos nuostolių, tad atsitraukė.Taip paranešama apie sučiuptus rusus okupantus.

Kijeve paskelbtas oro pavojus Kijevo valdžia pranešė, kad mieste paskelbtas atakų iš oro pavojus, Rusijai tęsiant didelio masto karinį puolimą prieš kaimyninę šalį. Ukrainos vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį patvirtino, kad Kijevo srityje buvo numuštas vienas Rusijos sraigtasparnis ir dar trys nežinomi sraigtasparniai. Kijevo gyventojai raginami vykti į slėptuves. Informuojama, kad kelios metro stotys taip pat naudojamos kaip slėptuvės. Mieste aidi perspėjimo sirenos.

Rusija žada atsaką į Vakarų sankcijasSkynews.com informuoja, kad Rusija paskelbė, jog į ES ir JAV sankcijas atsakys „akis už akį, dantis už dantį“.

Nugriaudėjo sprogimas Ukrainoje esančioje elektrinėjeUkrainos energetikos ministerija pranešė apie sprogimą Trypilskos elektrinėje,esančioje maždaug už 40 kilometrų nuo Kijevo.Pasak ministerijos, elektrinė kol kas veikia.Taip pat ministerija nurodė, kad pietų Ukrainoje prie Kahovkos hidroelektrinėsužtvankos stovėjo tankai ir neatpažinti kariai.

Oro linijų bendrovės gavo įspėjimą dėl skrydžių į Maskvą Europos skrydžių saugos agentūra pranešė, kad avialinijos turėtų būti atsargios skrisdamos virš Rusijos oro erdvės dėl suaktyvėjusios karinės veiklos.Pranešime teigiama, kad yra pavojus, jog raketos gali patekti į šią oro erdvę.Jau prieš tai Didžiosios Britanijos transporto sekretorius Grantas Shappsas sakė, kad oro linijų bendrovėms bus liepta vengti Ukrainos oro erdvės, tam, kad būtų užtikrintas skrydžių saugumas.Nuo šio pareiškimo jau matoma skrydžių sekimo programėlėse, kaip lėktuvai vengia Ukrainos oro erdvės.

Vuhledare per bombardavimą pataikyta į ligoninęVuhledare, Donecko apskrityje, per rusų karių bombardavimą buvo pataikyta į ligoninę. Dėl to, žuvo 4 ir sužeista 10 civilių.Kaip skelbia „Ukrinform“, apie tai „Facebook“ tinkle pranešė Docenko srities civilinės-karinės administracijos vadovas Pavelas Kirilenka. Jis parašė, kad tarp sužeistųjų 6 yra medikai. „Apšaudymas įvyko apie 11 val. Sužeistųjų būklė – įvairaus sunkumo“, – rašė P. Kirilenka.

Paskutinių kelių minučių filmuotoje medžiagoje – oro pavojaus sirenos Ukrainos sostinėje Kijeve. Miestas šiandien kartą jau buvo apšaudytas, nugriaudėjo ne vienas galingas sprogimas, padaryta daug žalos, rašo „Sky News“.

Vietos valdžia pranešė, kad per bombardavimą Mariupolyje nukentėjo gyvenamasis rajonas.

Ukrainos gynybos ministerija skelbia, kad iš Baltarusijos teritorijos paleistos keturios balistinės raketos – jos buvo nukreiptos pietvakarių kryptimi.

ES ragina Baltarusiją nedalyvauti Rusijos invazijoje į UkrainąEuropos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis ketvirtadienį paragino Baltarusiją nedalyvauti Rusijos invazijoje į Ukrainą.Per spaudos konferenciją NATO būstinėje Ch. Michelis kreipėsi į Baltarusiją ir jos žmones: „Jūs turite pasirinkimą neprisidėti prie Rusijos destruktyvių veiksmų. Jūs turite pasirinkimą nedalyvauti šioje bereikšmėje tragedijoje prieš savo kaimynus Ukrainoje.“

Pranešama, kad apie intensyvius susirėmimus Gostomelio oro uoste, maždaug už 35 kilometrų į šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo, sako Ukrainos prezidento patarėjas Michailo Podoliakas. Kaip rašo „Bloomberg“, spėjama, kad Rusijos surengta ataka oro uoste gali būti pasirengimas priimti oro desantininkus ir planams antpuoliui prieš valdžios administraciją. Vienas iš Rusijos tikslų yra „pašalinti valdžios įtakingiausius“, sako prezidento patarėjas ir patarė žurnalistams palikti prezidentūrą Kijeve.

Ukrainos vicepremjerė prašo leisti iš karštųjų taškų išvežti moteris ir vaikusMoterys ir vaikai turi turėti galimybę paikti Ukrainos vietas, kuriose kyla didžiausia grėsmė.Apie tai per trumpąją spaudos konferenciją pranešė Ukrainos vicepremjerė laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų reintegracijos klausimams Irina Vereščiuk, rašo „Ukriform“.„Oficialiai, kaip šalis, kreipiamės į tarptautinius partnerius, į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, visas tarptautines erdves, kad įtikintų Rusiją leisti išvežti mūsų vaikus. Mes suprantame, kad tai – karas. Mes žinome, bet vaikai ir moterys turi turėti galimybę palikti gyvenvietes, kurios yra apimtos griaunančių sprogimų“, – sakė I. Vereščuk.Ji pažymėjo, kad, nepaisant visų politinių ir ideologinių principų, tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinės konvencijos išlieka vieninteliais įmanomais reguliacijos instrumentais. Todėl, anot jos, reikia leisti į humanitarinius koridorius moteris, vaikus, neįgaliuosius ir sunkiai judančius žmones.

Kijevo meras: Ukrainai reikia viso pasaulio pagalbosKijevo meras Vitalijus Kličko kreipėsi į pasaulį, prašydamas pagalbos su Rusijos karine agresija šiuo metu susiduriančiai Ukrainai.„Prasidėjo karas, ir mes kovojame už savo šalį, tačiau mums reikalinga viso pasaulio pagalba ir skubios itin griežtos sankcijos Rusijai“, – V. Kličko sakė vokiečių laikraščiui „Bild“.„Situacija Kijeve kol kas kontroliuojama, tačiau žmonės, be jokios abejonės, nerimauja“, – teigė V. Kličko.

CNN: Ukrainoje nebėra JAV diplomatų, jų grąžinti kol kas neplanuojamaVisi Ukrainoje dirbę JAV diplomatai yra už šios šalies ribų. Tai ketvirtadienį pranešė televizijos kanalas CNN, remdamasis šaltiniais Amerikos administracijoje.CNN primena, kad pastarosiomis dienomis JAV diplomatinio korpuso atstovai dirbo Lvove, o nakčiai išvažiuodavo į Lenkijos teritoriją. Rusijai ketvirtadienį pradėjus karinę operaciją Ukrainoje, Amerikos diplomatai negrįžo į šalį.Šiuo metu neplanuojama grąžinti jų į Ukrainą, pažymi kanalas. Anksčiau buvo pranešta, kad JAV nutraukia konsulinių paslaugų teikimą Lvove, kur buvo laikinai perkelta iš Kijevo Amerikos diplomatinė misija.

Sunaikintas Rusijos tankas T-80 netoli Charkovo:

Luhanske vyskta mūšiai, prie Ščastijos Rusijos kariai toliau patiria praradimus„Luhansko srityje vyksta mūšiai. Prie Ščastjos priešas ir toliau patiria nuostolių. Pasieniečiai kartu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis ir Ukrainos Nacionalinė gvardija (NGU) laikosi rikiuotės ir atremia atakas. Priešas nepraeis“, – rašoma Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos „Facebook“ paskyroje.

Ukrainos prezidentas siūlo parlamentui skelbti visuotinę mobilizacijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pateikė Aukščiausiajai Radai patvirtinti įstatymą, kuriuo šalyje skelbiama visuotinė mobilizacija, Rusijai pradėjus didelio masto karinį puolimą prieš provakarietišką kaimynę.„Ukrainos Aukščiausiajai Radai pateiktas įstatymo projektas dėl Ukrainos prezidento įsako dėl visuotinės mobilizacijos tvirtinimo“, – sakoma žinutėje, paskelbtoje Ukrainos parlamento kanalu susirašinėjimo platformoje „Telegram“.

Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų valdymo tarnyba skelbia, jog Kijevo srityje, tarp Žukovcų ir Tripoljės kaimų, nukrito Ukrainos karinių pajėgų karinis lėktuvas. Žuvo penki žmonės.

Rusijos pajėgos prasiveržė į Kijevo sritį – Ukrainos pasieniečiaiRusijos pajėgos ketvirtadienį prasiveržė į Kijevo regiono šiaurinę dalį, apšaudžiusios vyriausybės pozicijas raketomis „Grad“, pranešė Ukrainos pasieniečiai.Vienas naujienų agentūros AFP reporteris Ukrainos sostinės šiaurinėje dalyje taip pat matė kelis miesto link žemai skriejančius sraigtasparnius, pasirodžius pranešimams, kad puolamas vietos aerodromas.

Į nelaisvę paimtų Rusijos elitinės 1-osios tankų armijos kariai

Rusijos kariniai sraigtasparniai stengiasi išvengti ukrainiečių priešlėktuvinės gynybos – tikėtina Lietuvos dovanotų „Stinger" ugnies:

Pamuštas Rusijos atakos sraigtasparnis Ka-52:

https://twitter.com/ChristopherJM/status/1496809143738507264?ref_src=twsrc%5Etfw

Prie Odesos per aviacijos smūgį žuvo 18 žmoniųUkrainoje prie Juodosios jūros uostamiesčio Odesos 18 žmonių žuvo ketvirtadienį per Rusijos aviacijos smūgį vienai karinei bazei, pranešė vietos administracija.„Žuvo 18 žmonių – aštuoni vyrai ir 10 moterų. Šiuo metu tebekasame griuvėsius“, – sakoma Odesos srities administracijos pranešime.

Kijevo priemiestyje sprogus bombai žuvo šeši žmonės, 12 sužeistaKijevo rytiniame priemiestyje Brovaruose ketvirtadienį sprogus bombai žuvo šeši žmonės, dar 12 buvo sužeisti, naujienų agentūra „Unian“ citavo miesto merą Ihorį Sapožko.Incidentas įvyko Rusijai anksčiau ketvirtadienį pradėjus didelio masto puolimą prieš Ukrainą, naudodama aviaciją, raketas ir sausumos pajėgas.Brovarų meras pridūrė savo „Facebook“ žinutėje pridūrė, kad miesto ligoninės dirba sustiprintu režimu.Jis taip pat perspėjo gyventojus perspėti policiją apie pastebėtus įtartinus asmenis arba rastus įtartinus daiktus.

Kremlius įsitikinęs, kad rusai „palaikys“ karinę operaciją UkrainojeKremlius ketvirtadienį pareiškė tikįs, kad rusai „palaikys“ Maskvos karinę operaciją Ukrainoje, ir sakė, jog misijos trukmė priklausys nuo „rezultatų“ ir tęsis, kiek bus būtina. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad „solidi dauguma“ rusų palaiko Maskvos sprendimą pripažinti Rytų Ukrainos separatistinių Donecko „liaudies respublikos“ ir Luhansko „liaudies respublikos“ nepriklausomybę. „Dėl to galima spėti, kad parama [karinei operacijai prieš Ukrainą] bus ne mažesnė“, – sakė jis žurnalistams. D. Peskovas nenurodė, kiek gali tęstis karinė operacija. Anot jo, tai spręs prezidentas Vladimiras Putinas atsižvelgdamas į „rezultatus“.

NATO aktyvuoja Rytų Europos gynybos planusDėl Rusijos vykdomo Ukrainos puolimo NATO aktyvuoja Rytų Europos gynybos planus.Tai reiškia, kad NATO ginkluotųjų pajėgų vadui suteikiami platūs įgaliojimai, pavyzdžiui, dėl dalinių permetimo. Tai naujienų agentūra dpa ketvirtadienį sužinojo iš Aljanso šaltinių.

Mežigorėje, Gostomelio oro uoste, buvo numuštas Rusijos federacijos sraigtasparnis Ka-52Mežigorėje, Gostomelio oro uoste, buvo numuštas Rusijos federacijos sraigtasparnis Ka-52, vyksta mūšiai.Apie tai „Telegram“ kanalui pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Geraščenka, praneša „Ukrinform“.Jis taip pat pasakojo, kad neseniai Gostomelio aerodrome nusileido Rusijos sraigtasparniai. „Vyksta kova. Buvo numušti 3 priešo sraigtasparniai“, – patikslino Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas.A. Geraščenka taip pat paragino rusus išeiti į gatves ir sustabdyti „išprotėjusį Putiną“, kuris, anot jo, skleidžia Trečiąjį pasaulinį karą.Kaip pranešė „Ukrinform“, šalies agresorės vadovas Vladimiras Putinas paskelbė apie specialios karinės operacijos Donbase pradžią. Vasario 24 d., apie 4 val., Rusija pradėjo antskrydžius prieš Ukrainą ir pradėjo karą.

Kremlius pareiškė, kad žodis „okupacija“ nepriimtinasKremlius sako, kad Rusijos veiksmai – ne planuota Ukrainos okupacija ir teigia, kad Vladimiras Putinas nori, kad šalis išliktų neutrali ir nedislokuotų puolamųjų ginklų.Priduriama, kad „idealiu“ atveju Ukraina turi būti išlaisvinta iš „nacių“, o karinės operacijos tikslas – „demilitarizacija“ ir „denacifikacija“.Pranešama, kad V. Putinas nuspręs, kiek laiko truks jo karinė operacija šalyje.

Rytoj NATO sušaukia viršūnių pasitarimą BriuselyjeKarinis aljansas rengia pasitarimą, kad aptartų Rusijos invaziją į Ukrainą, pranešė diplomatas, rašo „Sky News“.

Brovarų mieste netoli Kijevo žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė miesto meras.

Uždaro įvažiavimą į KijevąUždaro įvažiavimą į Ukrainos sostinę Kijevą. Išvykti iš miesto galima laisvai, praneša „Meduza“.

Moldova uždaro oro erdvęMoldova ketvirtadienį paskelbė dėl Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą uždaranti savo oro erdvę, o Baltarusija pranešė uždaranti dalį savo oro erdvės.„Atsižvelgdama į situaciją regione Aukščiausioji saugumo taryba rekomendavo uždaryti Moldovos oro erdvę“, – per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ pranešė vicepremjeras Andrejus Spinu.Jis pridūrė, kad oro erdvė bus uždaryta nuo 12 val. (ir Lietuvos laiku), o „visi lėktuvai bus nukreipti į kitus oro uostus“.Baltarusijos gynybos ministerija paskelbė uždaranti „civiliniams lėktuvams dalį oro erdvės“.

Naujienų agentūra UNIAN publikuoja nuotrauką, kurioje matoma daug dūmų Kijevo centre. Agentūros žurnalistai spėja, kad buvo suduotas smūgis Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiajam žvalgybos valdybai.

Naujausiais duomenimis, Ukraina paskelbė, kad 50 „rusų okupantų“ buvo nužudyta rytų fronte, pranešė AFP.

Ukraina sulaukė „antrosios raketinių smūgių bangos“, praneša Ukrainos prezidento patarėjas.

JK premjeras ragina skubiai sušaukti NATO viršūnių susitikimą dėl Ukrainos „katastrofos“Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ketvirtadienį paragino sušaukti skubų NATO viršūnių susitikimą reaguojant į Rusijos invaziją Ukrainoje, kurią pavadino „katastrofa mūsų žemynui“. „Raginu kiek įmanoma greičiau sušaukti skubų visų NATO lyderių susitikimą“, – parašė V. Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“. Premjeras taip pat patvirtino, kad vėliau ketvirtadienį kreipsis į britus.

Rusijos armija: Ukrainos separatistai veržiasi į Kijevo kontroliuojamas sritisUkrainą atakavusios Rusijos armija ketvirtadienį paskelbė, kad Maskvos remiamų separatistų pajėgos Rytų Ukrainoje puola ir jau užėmė daugiau teritorijų.Kariškių atstovas Igoris Konašenkovas valstybinei televizijai sakė, kad separatistų paskelbtos „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) pajėgos užėmė „iki 3 kilometrų“ teritorijos, o kito separatistų darinio, „Luhansko liaudies respublikos“ (LLR), pajėgos „pasistūmėjo pusantro kilometro“.I. Konašenkovas pridūrė, kad Rusija turi „ypač taiklių ginklų“, todėl Ukrainos civiliams „nėra ko bijoti“.

Pranešama, kad Ukrainos pajėgos numušė septintą Rusijos lėktuvą.

Baltarusija uždaro savo oro erdvę. Tokį sprendimą priėmė šalies ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Oficiali formuluotė – „siekiant užtikrinti saugumą“. Skrydžiai bus uždrausti aukštyje iki 19 tūkst. metrų, kitaip tariant – visų civilių orlaivių.

Ukrainos kariuomenė ant Charkivo aplinkelio sudegino keturis rusų tankus, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. „Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo turimais operatyviniais duomenimis ant Charkivo aplinkelio buvo sudeginti keturi rusų okupantų tankai", – teigiama išplatintame pranešime. Generalinis štabas ragina ukrainiečius išlikti ramius ir pasitikėti šalį ginančiomis pajėgomis. „Mūsų jungtinės pajėgos duoda deramą atkirtį Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms. Kariniai daliniai – savo pozicijose", – ramina Generalinis štabas.

Kijeve nugriaudėjo sprogimasPrieš kelias minutes Ukrainos sostinėje Kijeve girdėjosi sprogimas. „Sky News“ atstovas Markas Austinas pranešė, kad virš pastatų, esančių netoli tos vietos, kur jis yra, galima matyti kylančius dūmus.

Kaip skelbia BBC, pasirodė pranešimų, kad Rusijos tankai įvažiavo į Charkivą – antrąjį pagal dydį Ukrainos miestą.

Zelenskis pakvietė rusus protestuotiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis video įraše pakvietė Rusijos Federacijos protestuoti prieš karą su Ukraina. V. Zelenskis pareiškė, kad jie patys turi išsirinkti kelią, kuriuo eis, pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Unian“. „Visiems, kurie dar nepraradote sąžinės, laikas išeiti ir išreikšti protestą prieš šį karą. Prieš karą su Ukraina“, – pasakė prezidentas.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas nurodė, kad per ketvirtadienį Rusijos pradėtą didelio masto karinį puolimą šalyje žuvo jau apie 40 žmonių.

A. Navalnas: aš esu prieš šį karąĮkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ketvirtadienį per teismo posėdį kalėjime pareiškė esąs prieš Maskvos invaziją į Ukrainą.„Aš esu prieš šį karą“, – buvo girdimi A. Navalno žodžiai per teismo posėdį kalėjime, kurio vaizdo įrašą paskelbė nepriklausoma televizija „Dožd“.„Šis karas tarp Rusijos ir Ukrainos buvo sukeltas siekiant nuslėpti vagystes nuo Rusijos piliečių ir nukreipti jų dėmesį nuo problemų, kurios egzistuoja šalies viduje“, – sakė jis.Kalinio drabužius vilkintis A. Navalnas sakė, kad karas „atneš daugybę aukų, sugriaus ateitį ir toliau tęs Rusijos piliečių skurdinimo kursą“.Jis teisiamas griežtojo režimo kalėjime už Maskvos ribų, kur yra kalinamas. Jam pateikti nauji kaltinimai, dėl kurių jo laikas už grotų gali pailgėti dešimtmečiu.Jo sąjungininkai teigė, kad praeitą savaitę prasidėjęs teismo procesas tikslingai surengtas tuo pat metu, kaip ir Ukrainos puolimas.A. Navalnas jau metus yra kalinamas dėl senų kaltinimų sukčiavimu, nuo tada, kai pasveiko po apnuodijimo, dėl kurio jis ir Vakarai kaltina Kremlių, ir baigė gydymą Vokietijoje.

Ukraina nutraukė diplomatinius santykius su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė, kad jo šalis nutraukė diplomatinius santykius su Maskva, atsakydama į didelio masto Rusijos karinį įsiveržimą į provakarietišką kaimynę.„Nutraukėme diplomatinius santykius su Rusija“, – vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.Ukraina ryšius su Rusija nutraukia pirmąkart nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 metais.

Ukrainos Umanės mieste sprogus sviediniui esama žuvusių ir sužeistųUkrainos centrinėje dalyje esančiame Umanės mieste ketvirtadienį sprogus „sviediniui“ žuvo mažiausiai vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti, naujienų agentūra „Unian“ citavo vietos pareigūnus.Incidentas įvyko Rusijai anksčiau ketvirtadienį pradėjus didelio masto puolimą prieš Ukrainą, naudodama aviaciją, raketas ir sausumos pajėgas.Čerkasų srities administracijos Oleksandras Skičko per susirašinėjimo platformą „Telegram“ nurodė, kad „sviedinys“ sprogo Umanės centre.„Umanė: į miesto centrinę dalį pataikė sviedinys. Vienas žuvęs tarp civilių gyventojų, dar penki – ligoninėje“, – sakoma pranešime.O. Skičko pridūrė, kad Umanės rajone paskelbta gyventojų evakuacija iš ten esančios karinės bazės apylinkių.

Ukraina nutraukia diplomatinius santykius su Rusija. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Žiniasklaida: Ukraina dėl Rusijos kreipėsi į TurkijąKijevas kreipėsi į Ankarą su prašymu uždaryti rusų laivams Bosforo ir Dardanelų sąsiaurius, o rusų lėktuvams – Turkijos oro erdvę, pranešė Londone leidžiamas interneto leidinys „Middle East Eye“.„Raginame Turkiją uždaryti savo oro erdvę rusų lėktuvams, taip pat uždaryti Dardanelų ir Bosforo sąsiaurius rusų laivams“, – sakė leidinio cituojamas Ukrainos ambasadorius Turkijoje Vasylis Bodnaras.„Raginame Turkiją, savo strateginę partnerę, palaikyti mus“, – sakė ambasadorius.Turkų žurnalistas Ragipas Soylu pranešė, kad V. Bodnaras taip pat paprašė Ankaros įvesti sankcijas rusų kompanijoms.

Prasidėjus Rusijos puolimui prieš Ukrainą žuvusių pasieniečių padaugėjo iki trijųUkrainos sienos apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos didelio masto puolimas pareikalavo jau mažiausiai trijų karių gyvybių, patvirtinusi žūtis palei pietinę ribą su Maskvos aneksuotu Krymu.„Dabar žinoma apie tris žuvusius pasieniečius. Esama sužeistų. Nepaistant to, pasieniečiai kaunasi su okupantais“, – sakoma pranešime.Rusijos ginkluotosios pajėgos atakuoja Ukrainą keliomis kryptimis, naudodamos prieš ukrainiečių pozicijas pietuose raketų sistemas ir sraigtasparnius, nurodė sienos apsaugos tarnyba.

Donecko separatistų lyderis: mūšiai ilgai nesitęsRusijos daliniams įžengus į Rytų Ukrainą, apsišaukėliškos Donecko „respublikos“ vadovas paskelbė, kad mūšiai ilgai netruks. Denisas Pušilinas ketvirtadienio rytą Rusijos valstybinei televizijai sakė: „Išsilaisvinimas bus gana greitas“. Karinė operacija esą vyksta visu pajėgumu.„Galiu pasakyti, kad tai greitai baigsis“, – tęsė D. Pušilinas. Miestai ir kaimai regione „netolimoje ateityje bus išlaisvinti“.

Ukrainos kariuomenės atstovų teigimu, Rytų Ukrainoje žuvo 50 Rusijos karių, numušti šeši lėktuvai.

Ukrainiečiai per „Snapchat" dalinosi vaizdais iš Ukrainos. Juose matomos eilės prie parduotuvių, girdimos sirenos.

Ukraina pereina į „visuotinės gynybos“ režimąUkraina pereina į visuotinės gynybos režimą, ketvirtadienį sakė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, Rusijai pradėjus didelio masto puolimą prieš provakarietišką kaimynę.„Ukraina pereina į visuotinės gynybos režimą“, – per „Facebook“ parašė O. Reznikovas.Jis pranešė, kad visi „pasiruošę ir mokantys laikyti ginklą, gali stoti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Teritorinės gynybos pajėgas savo regione“.

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį pranešė, neva jo šalies kariuomenė nedalyvauja Rusijos puolime prieš Ukrainą, pranešė valstybinė žiniasklaida.„Mūsų ginkluotosios pajėgos šioje operacijoje nedalyvauja“, – sakė A. Lukašenka, artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas.Maskva pastarosiomis savaitėmis Baltarusijos teritorijoje sutelkė dešimtis tūkstančių karių, dalyvavusių bendrose pratybose.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis įsakė savo kariams veikti taip, kad į jo šalį besiveržiantys Rusijos kariai patirtų kuo daugiau praradimų. „Aukščiausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas (V. Zelenskis) davė įsakymą, kad agresoriui būtų padaryta kuo daugiau praradimų“, – sakė generolas, ir patikino, kad kariuomenė „oriai atremia“ priešo atakas.

„Der Spiegel“: Ukrainos šaltinių teigimu, per Rusijos oro antskrydžius žuvo mažiausiai septyni kariai, dar penkiolika buvo sužeisti, devyniolika karių dingo. Tai ketvirtadienio rytą pranešė Ukrainos Vidaus reikalų ministerija. Pietų Ukrainoje buvo sugriautas tiltas per Inhulecio upę.

ES: Rusijai dėl Ukrainos užpuolimo gresia „beprecedentė izoliacija“Rusijai dėl Ukrainos užpuolimo gresia „beprecedentė izoliacija“ ir „griežčiausios sankcijos“, kokias tik kada nors yra skelbusi Europos Sąjunga, ketvirtadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Tai ne blokų klausimas. Tai ne diplomatinių galios žaidimų klausimas. Tai gyvybės ir mirties klausimas. Kalbama apie mūsų pasaulinės bendrijos ateitį“, – per transliaciją sakė jis.Europos Sąjunga ketvirtadienį skubos tvarka planuoja „stipriausią, griežčiausią“ kada nors parengtą sankcijų paketą, nurodė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.Pasak jos, šių priemonių „tikslas – Europos ir visos tarptautinės taikos tvarkos stabilumas. Patrauksime [Rusijos] prezidentą [Vladimirą] Putiną atsakomybėn už tai“.„Pateiksime Europos lyderiams patvirtinti didžiules ir tikslines sankcijas“, – pridūrė U. von der Leyen.J. Borrellis taip pat ragino priimti „stipriausią ir griežčiausią paketą“ baudžiamųjų priemonių.

„Le Monde“: Ukrainoje kariuomenė ir gyventojai liudija apie Rusijos puolimo intensyvumą. „Sprogimai vyksta nuo 5 val. Langai dreba. Žmonės paniškai bėga. Keliuose – spūstys. Visuose regionuose dega kariniai įrengimai“, - „Le Monde“ žurnalistui Faustinui Vincentui pasakojo Charkivo gyventojas. Ukrainos kariuomenės vadas savo ruožtu paskelbė apie „intensyvų bombardavimą“ iš Rusijos pusės, kuri paleido raketas į „Borispylio, Ozernės, Kulbakino, Chuhuivo, Krematorsko, Čornobaivkos aerodromus, taip pat į karinės Ukrainos infrastruktūros objektus“.

Kinija sako atidžiai stebinti padėtįKinija ketvirtadienį pareiškė atidžiai stebinti padėtį Ukrainoje ir paragino visas šalis elgtis „santūriai“, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui įsakius pradėti karinę operaciją prieš kaimynę.„Kinija atidžiai stebi naujausią situaciją, ir raginame visas šalis išlaikyti santūrumą bei neleisti padėčiai tapti nevaldoma“, – per įprastą spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying.

Prancūzijoje, kaip ir Lietuvoje, taip pat yra šaukiama Valstybės gynymo taryba. Ji įvyks ketvirtadienio ryte. Kaip rašo „Le Monde“, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, kuris „daug kartų prašė įsikišti, kad paremtų Ukrainą“ ir „sukurtų europiečių vienybę“. E. Macronas patikino jam „visą paramą ir solidarumą“. Eliziejaus teigimu, Prancūzijos prezidentas taip pat kalbėjosi su Europos Vadovų Tarybos prezidentu Charlesu Michelliu.

Apsišaukėliškos Rytų Ukrainos separatistų „Luhansko liaudies respublikos“ (LLR) milicija paskelbė Smilės ir Stepovės kaimų rajone Donbase numušusi du Ukrainos šturmo lėktuvus Su-24.„Netoli Smilės ir Stepivės kaimų numušti du Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Su-24“, – sakoma LLR „liaudies milicijos“ spaudos tarnybos pranešime.

„Le Monde“: Maskva uždaro laivybą Azovo jūra, kuri ribojasi su Rusija ir Ukraina, pranešė Rusijos naujienų agentūros. „Navigacija Azovo jūros vandenyse sustabdyta nuo 4 val. ryto iki kito pranešimo“, - pareiškė Rusijos laivybos agentūra „Rosmorretchflot“, kurią cituoja „Interfax“.

Ukraina: jau yra aukųRemiantis Ukrainos policija, per Rusijos pajėgų bombardavimą žuvo septyni žmones. Pareigūnų teigimu, per ataką prieš karinį dalinį Podilske, prie Odesos, žuvo šeši, sužeisti septyni žmonės. Be žinios dingo 19 žmonių. Vienas žmogus žuvo per karinius veiksmus Mariupolyje.

E. Macronas smerkia Rusijos sprendimą „kariauti su Ukraina“Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį griežtai pasmerkė Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą ir pažadėjo, kad Paryžius drauge su sąjungininkėmis sieks užbaigti šį karą.„Rusija privalo nedelsdama nutraukti savo karines operacijas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė E. Macronas.Pasak jo, Rusija priėmė sprendimą „kariauti su Ukraina“.„Prancūzija solidarizuojasi su Ukraina. Ji palaiko ukrainiečius ir dirba su savo partnerėmis bei sąjungininkėmis dėl šio karo užbaigimo“, – pridūrė E. Macronas.

Lenkijos premjeras reikalauja ryžtingo atsako RusijaiLenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis pareikalavo greito ir ryžtingo atsako į Rusijos vykdomą Ukrainos puolimą. „Turime nedelsiant reaguoti į nusikalstamą Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, - rašė jis ketvirtadienį tviteryje.„Europa ir laisvasis pasaulis turi sustabdyti V. Putiną“, - pridūrė M. Morawieckis. ES turi imtis griežčiausių įmanomų sankcijų. „Mūsų parama Ukrainai turi būti tikra“, - teigė premjeras.

Ukrainos vyriausybė pradėjo dirbti karo padėties režimu Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis ketvirtadienį paskelbė, kad šalies ministrų kabinetas ir kitos valdžios struktūros Kijeve dirba karo padėties režimu.„Prezidentas paskelbė karo padėtį. Ministrų kabinetas ir kitos valdžios institucijos Kijeve dirba karo padėties režimu“, – savo „Telegram“ kanalu pranešė premjeras.D. Šmyhalis taip pat pabrėžė, kad dabar svarbu išlikti ramiems.Anksčiau ketvirtadienį ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl Rusijos pradėto puolimo paskelbė visoje Ukrainos teritorijoje karo padėtį.

Kijeve žmonės slepiasi metro

Mariupolyje tysta ilgos eilės prie bankomatų ir maisto parduotuvių.

Estija ir kitos sąjungininkės pasirengusios aktyvuoti 4 NATO sutarties straipsnįEstija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės ketvirtadienio rytą Rusijai užpuolus Ukrainą, susitarė surengti konsultacijas pagal NATO 4 straipsnį, pranešė Estijos nacionalinis transliuotojas err.ee.Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas sakė: „Veiksmingiausias atsakas į Rusijos agresiją yra vienybė“.Ji teigė, kad Estijos saugumui tiesioginės karinės grėsmės nėra, o prie išorinių sienų – ramu.„Išplitusi Rusijos agresija kelia grėsmę visam pasauliui ir visoms NATO šalims, todėl turi būti inicijuojamos NATO konsultacijos dėl sąjungininkių saugumo stiprinimo, siekiant įgyvendinti papildomas priemones NATO sąjungininkių gynybai užtikrinti", – sakė K. Kallas.Diskusijų metu Estijos užsienio reikalų ministerija pristatys šalies nuomonę, kaip stiprinti NATO atgrasymo ir gynybos poziciją Baltijos regione. Tą patį padarys ir gynybos ministerija.Pagal NATO sutarties 4 straipsnį sąjungininkės gali rengti konsultacijas, kai tik jaučia grėsmę kurios nors sąjungininkės teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.Nuo Aljanso įkūrimo 1949 metais 4 straipsnis buvo aktyvuotas šešis kartus.

Į Šiaurę nuo Charkivo miesto Lipcuose pastebėti sankryžoje patruliuojanti Rusijos šarvuotoji technika - mažiausiai vienas tankas Т-80BVM, šarvuotras transporteris MT-LB ir sunkvežimis KaMaz su priešlėktuvinės gynybos pabūklu.

Nepriklausoma prieš Rusijos valstybinę propagandą kovojanti organizacija „Conflict Intelligence Team" patvirtino autentiškumą vaizdo įrašo, kuriame matyti Rusijos raketa „Smersh" ant šaligatvio Charkovo mieste, esančiame apie 50 kilometrų nuo Rusijos sienos.

„Le Monde“: Žala prie Lenkijos sienos. Be kitų sunaikinimų, Ukrainos valdžia pranešė, kad buvo sugriautas Lucko televizijos bokštas.

Buvusio JAV ambasadoriaus Rusijoje (2012-2014 metais) prof. Michael McFaul'o reakcija „Twitteryje": „ačiū Dievui mes išplėtėme NATO".

Pradėjo plaukti informacija apie aukas. Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjo teigimu, atakos Ukrainoje jau pražudė mažiausiai vieną žmogų, dar vieną Kijevo regione sužalojo. Ukrainos kariuomenė pridūrė, kad Rytų Ukrainoje pastebėti du Rusijos tankai ir keli sunkvežimiai. Skelbiama, kad Rusija iš Krymo intensyviai gabena karinę techniką ir įrangą. Prorusiški separatistai sako šiuo metu kontroliuojantys du miestus Luhansko regione, skelbia RIA.

„Reuters“ skelbia, kad prie Charkivo subombarduotas gyvenamasis namas. Apie aukas kol kas nepranešama.

Tiriamosios žurnalistikos „Bellingcat" žurnalistas Christo Grozevas pateikia „Twitteryje" vaizdų, kurie rodo, kad Rusijos atakos palietė ne tik karinius objektus.

„New York Times" žurnalistė Kinijai ir Taivanui Amy Quin „Twitteryje" rašo, kad Kinijos ambasada Ukrainoje paragino Kinijos piliečius ir verslininkus likti namuose ir patarė tiems, kurie keliauja mašina, prisitvirtini ant automobilio pastebimoje vietoje Kinijos vėliavą. Ambasada nustojo kalbėti Kinijos piliečiams apie tai, kad jie turi evakuotis.

Volodymyras Zelenskis nori pasaulinės „antiPutino koalicijos“. „Mes kuriame antiPutino koaliciją“, – pareiškė Ukrainos prezidentas po pokalbių su JAV, JK ir Vokietijos vadovais. „Pasaulis turi priversti Rusiją siekti taikos“, – pridūrė jis.

Pasirodė vaizdai, kaip rusiškomis sparnuotomis raketomis „Kalibr" bombarduojamas Ukrainos Vakaruose esantis civilinis Ivano Frankivsko oro uostas.

Rusija skelbia neva Ukrainos pasienio pajėgos „nesipriešina Rusijos daliniams“.

Netoliese pagrindinių aerodromų prie Charkivo ir kitų miestų Ukrainos rytuose matomi kylantys juodi dūmai. Skelbiama, kad Rusija nusitaikė ir į aviacijos objektus Chersone bei netgi toliau į vakarus esančiame Ivano Frankivske, kuris ne taip ir toli nuo sienos su Lenkija.

Rusijos kariuomenė tvirtina, kad raketinės atakos, prasidėjusios maždaug penktą valandą ryto, jau neutralizavo visas Ukrainos aviacijos bazes. „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro bazių karinė infrastruktūra suardyta“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija, kurią cituoja Rusijos naujienų agentūros. „Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos buvo sunaikintos“, – teigia jie.

„Guardian" korespondentas Luke'as Hardingas „Twitteryje" rašo: „mūsų rūsys Kijeve pildosi šeimomis su mažais vaikais. Vaikai laiko rankose spalvinimo knygeles. Širdį draskantys vaizdai".

Ukrainos vakariniame Lvivo mieste ketvirtadienį nuaidėjo oro pavojaus sirenos, pranešė AFP žurnalistas, pridurdamas, kad kol kas sprogimų ar kitų puolimo ženklų nebuvo girdėti. Miestas virto laikinąja baze kelioms Vakarų ambasadoms, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę, kurios likus kelioms dienoms iki Rusijos puolimo evakavo savo diplomatus iš sostinės Kijevo.

Ukrainos sausumos pajėgos skelbia numušusios 5 Rusijos lėktuvus ir vieną sraigtasparnį Luhansko srityje.Rusijos Gynybos ministerija šią informaciją paneigė. Nepriklausomi šaltiniai numuštų Rusijos orlaivių fakto kol kas nepatvirtina.

Ukraina atakuojama palei šiaurinę sieną, užimtas Ščastjos miestasUkrainą atakuoja artilerijos pajėgos palei šiaurinę sieną su Rusija ir Baltarusija, ketvirtadienį pranešė pasienio tarnyba ir pridūrė, kad Ukrainos pajėgos atsako į ugnį.Šis pareiškimas buvo paskelbtas, kai Ukrainos vidaus reikalų ministerijos pareigūnas pranešė, kad Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą Ščastjos miestą užėmė Rusijos remiami kovotojai.

Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų informacija skelbia apie numuštą Rusijos orlaivį. Daugiau detalių kol kas nepateikiama.Tuo metu Ukrainos Vakaruose esančiame Lvivo mieste, netoli kurio yra ir lietuvių karių, aidi oro pavojaus sirenos.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ragina įvesti „nepakeliamas sankcijas“ . „Pasaulis turi reaguoti nedelsiant. Sprendžiasi Europos ir pasaulio likimas. Sąrašas, ką reikia padaryti:1.Nepakeliamos sankcijos Rusijai DABAR, įskaitant SWIFT2.Visiškai izoliuoti Rusiją visomis priemonėmis, visomis formomis3.Ginklai, įranga Ukrainai4.Finansinė pagalba5.Humanitarinė pagalba“

Kijevo centre aidi oro pavojaus sirenosKijevo centre ketvirtadienį ryte aidėjo oro pavojaus sirenos, o Ukrainos pareigūnai pranešė, kad daugelis šalies miestų patiria Rusijos raketų ir artilerijos smūgius.Kijeve žmonės puolė slėptis požeminėse metropoliteno stotyse, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentai.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksti ketvirtadienį ryte paskelbė karinę operaciją Ukrainoje jos separatistams ginti ir provakarietiškai savo kaimynei „demilitarizuoti ir denacifikuoti“. Prasidėjus Rusijos puolimui Ukrainoje, jos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė visoje šalies teritorijoje karo padėtį.

Ukrainos pasienio tarnyba skelbia, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos padeda Rusijos armijai. „Beveik 5 val. ryto prasidėjo Ukrainos sienos puolimas prie Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos regionų, Rusijos pajėgų veiksmams talkina Baltarusija“, – teigiama žinybos pranešime.

CNN parodė tiesioginius vaizdus iš Senkivkos pasienio punkto, pro kurį veržiasi šarvuotoji technika į Ukrainos teritoriją. Senkivka yra Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje.

Rusijos pietuose esantys oro uostai, įskaitant Krasnodaro, Sočio ir Anapos, iki vasario 25-osios vidurnakčio sustabdė skrydžius, skelbia RBK, remdamasis valstybinės bendrovės „Aerodinamika“ (aptarnaujančios šiuos oro uostus) atstove Vitalija Koreniugina. Visi reisai iš Rostovo „Platov“ oro uosto taip pat atšaukti, skelbia „Interfax“.

Ukrainos pasienio tarnyba tvirtina, kad Rusijos kariuomenę remia Baltarusijos ginkluotosios pajėgos.

Guterresas: prezidente Putinai, grąžinkite savo dalinius atgal į RusijąRusijai paskelbus apie karinę operaciją Ukrainoje, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. „Prezidente V. Putinai, vardan žmogiškumo: grąžinkite savo dalinius atgal į Rusiją“, - sakė jis trečiadienio vakarą.„Šitas konfliktas turi baigtis dabar“, - pabrėžė A. Guterresas. Jis kalbėjo apie galimai didžiausią konfliktą Europoje per pastaruosius dešimtmečius ir „liūdniausią dieną“, jam būnant JT vadovo poste.Padariniai pasaulio ekonomikai esą nenuspėjami. „Man yra aišku, kad šis karas neturi prasmės. Jis pažeidžia (JT) chartijos pagrindinius principus“, - sakė A. Guterresas.

Rusijos gynybos ministerija neigia, kad šalis atakuoja Ukrainos miestus, tvirtindama, kad nusitaikyta tik į karinę infrastruktūrą, oro gynybą ir oro pajėgas su „itin tikslinga ginkluote“, skelbia RIA, cituodama ministerijos atstovus. „Civiliams jokios grėsmės nėra“, – tikina Rusijos gynybos ministerija.

Ukrainos Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad "raketos smogė karinės administracijos objektams, oro uostams, kariniams sandėliams Kijeve, Charkive ir Dnipro".

Ukraina ragina Rusiją ir JT „sustabdyti karą“Ukrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose paragino Rusijos pirmininkaujamą Saugumo Tarybą „padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų sustabdytas karas“ jo šalyje.„Šių institucijų pareiga yra sustabdyti karą“, – pabrėžė Serhijus Kyslycia vėlai trečiadienį vietos laiku įvykusiame 15 narių Tarybos posėdyje, prasidėjusiame netrukus po Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimo apie pradedamą karinę operaciją Ukrainoje.S. Kyslycia paragino Rusijos, šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkaujančios Tarybai, ambasadorių JT Vasilijų Nebenzią „paskambinti Putinui, paskambinti [užsienio reikalų ministrui Sergejui] Lavrovui ir sustabdyti“ agresiją.

„Jokios panikos“, „mes laimėsime“ , - ukrainiečiams sako prezidentas V. Zelenskis, kurį cituoja Lemonde.fr

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, kurį cituoja „Spiegel.de“, sakė, kad sprogimai buvo girdimi daugelyje Ukrainos miestų. Rusija atakavo šalies infrastruktūrą ir pasienio postus. V. Zelenskis paskelbė karo padėtį.

Maskvos vertybinių popierių birža nutraukia operacijas.

Tuo metu, kaip praneša „Le Monde“ korespondentas Maskvoje, Rusijos gynybos ministerija tikina, kad „ginkluotosios pajėgos nevykdo jokių smūgių Ukrainos miestams“, nesvarbu, ar tai būtų raketos, oro antskrydžiai ar artilerija. „Atakos vykdomos su didelio tikslumo ginkluote, siekiant sunaikinti (Ukrainos) infrastruktūrą, oro gynybos sistemas, karinius aerodromus ir Ukrainos karinę aviaciją. Ukrainos gyventojams pavojus negresia“.

Viename svarbiausių Rytų Ukrainos miestų - Charikove mieste girdisi šūviai, danguje pastebėti balti parašiutai, spėjama, kad išsilaipino Rusijos desantininkai.

Pranešimų apie mūšius buvo ir iš kitų šalies vietų. Remiantis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu, Odesoje prasidėjo Rusijos Juodosios jūros laivyno dalinių išsilaipinimo operacija. Teigiama, kad rusų daliniai išlipo į krantą ir Mariupolyje, rašo „Spiegel.de“

Sprogimai taip pat sukrėtė šalies Rytuose esantį Donecko miestą, kuris yra visai šalia anksčiau prorusiškų separatistų kontroliuotos teritorijos. Liudininkai taip pat pranešė apie sprogimus Charkove, kuris yra netoli Rusijos sienos. Teigiama, kad ten Rusijos kariuomenė jau patraukė į Ukrainą, rašo vokiškasis „Spiegel.de“

Ketvirtadienį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai (JT ST) bus pateiktas Rusiją smerkiančios rezoliucijos projektas. Pasak JAV ambasadorės JT Lindos Thomas-Greenfield balsavimas numatomas penktadienį, rašo „Le Monde“.

Ankstyvą rytą, 5.41 val. „Le Monde“ žurnalistas Kijeve praneša apie raketų ataką Ukrainos sostinėje. Gyventojai raginami leistis į slėptuves. 6.15 val. Kijevo laiku Ukrainos vidaus reikalų ministerija irgi patvirtino, kad Kijevas patyrė raketų ataką. Pirmieji sprogimai pasigirdo 5.05 val. , praėjus kelioms minutėms po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje. Ukrainos vyriausybė skatina gyventojus leistis į slėptuves.

J. Bidenas: „pasaulis patrauks Rusiją atsakomybėn“ už Ukrainos užpuolimąJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį Vašingtono laiku pareiškė, kad „pasaulis patrauks Rusiją atsakomybėn“ už Ukrainos užpuolimą, ir perspėjo, kad šie veiksmai nulems „katastrofišką gyvybių praradimą“. Pareiškime, išplatintame netrukus po rusų prezidento Vladimiro Putino pranešimo apie karinių operacijų Ukrainoje pradžią, J. Bidenas nurodė, kad ketvirtadienį kreipsis į JAV visuomenę ir informuos apie pasekmes Rusijai.Rusijos ataką prieš Ukrainą J. Bidenas pavadino „neišprovokuota ir nepateisinama“.

Kijevas: Rusija pradėjo „plataus masto invaziją“Pasirodžius pranešimams apie sprogimus Ukrainos miestuose, ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pradėjus „plataus masto invaziją“.„Putinas ką tik pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Puolami taikūs Ukrainos miestai“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Kuleba.„Tai yra agresijos karas. Ukraina ginsis ir laimės. Pasaulis gali ir privalo sustabdyti Putiną. Dabar laikas imtis veiksmų“, – pridūrė ministras.Ukraina uždaro savo oro erdvę civiliniams reisams, ketvirtadienį pranešė Infrastruktūros ministerija, V. Putinui paryčiais paskelbus apie karinės operacijos prieš kaimyninę šalį pradžią,Pasak ministerijos, oro erdvė uždaroma „dėl didelio pavojaus saugumui“.