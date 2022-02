Kalbėdamas su CNN žurnalistais jis rodė „Kalašnikov“ šautuvą, kuriuo yra ginkluotas, ir pasakojo, kad kartu su juo yra keli šimtai ginkluotų gynybos pajėgų, turinčių panašius ginklus, taip pat šiam būriui priklauso du stambesnio kalibro ginklai.

„Tačiau mes neturime jokios sunkios artilerijos, jokių tankų, nes šį procesą pradėjome vos pora dienų anksčiau“, – kalbėjo jis.

Visgi jis pabrėžė, kad paskelbus, jog formuojami gynybos būriai iš civilių, nusidriekė ilgos eilės ukrainiečių, norinčių įsirašyti į būrį.

„Tik mes neturime užtektinai ginklų. Tai vienintelis mus ribojantis veiksnys, – tikino P. Porošenko, pabrėžęs, kad į eilę dėl ginklo ir stoja paprasti žmonės, kurių dalis niekada nėra tarnavę kariuomenėje. – Tai jautrus ir puikus pavyzdys, kaip stipriai Ukrainos žmonės nekenčia Putino.“

Paklaustas, kiek ilgai, jo nuomone, tokie būriai gali atsilaikyti, P. Porošenko trumpam nutiko, o vėliau atsakė – amžinai.

„Aš manau, kad Putinas niekuomet nesugebės užgrobti Ukrainos, nesvarbu, kiek kareivių turės, kiek raketų paleis, kiek atominių ginklų turės. Mes, ukrainiečiai, esame laisvi žmonės su mūsų laukiančia didžia ateitimi Europoje“, – kalbėjo jis.

