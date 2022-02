Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš tai nurodė pradėti karinę operaciją prieš kaimyninę šalį.

Ukrainos vyriausybė rekomendavo gyventojams likti namuose, tviteryje pranešė keli žurnalistai.



Reaguodama į karinę operaciją, Ukraina uždarė visą savo oro erdvę, ketvirtadienio rytą informavo valstybinis transliuotojas.

Kijevo centre aidi oro pavojaus sirenos

Kijevo centre ketvirtadienį ryte aidėjo oro pavojaus sirenos, o Ukrainos pareigūnai pranešė, kad daugelis šalies miestų patiria Rusijos raketų ir artilerijos smūgius.

