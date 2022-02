V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad separatistų respublikos „prašo Rusijos prezidento pagalbos atremiant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų agresiją“. Šį pranešimą išplatino Rusijos naujienų agentūros.

Ukrainos rytinis Donbaso regionas yra tarp Rusijos ir Kijevo provakarietiškos vyriausybės tvyrančios didžiulės įtampos židinys. Tuo metu Jungtinės Valstijos ir kitos Vakarų šalys perspėja, kad Maskva ieško dingsčių įsiveržti į kaimyninę valstybę.

Ukraina neigė esanti agresorė konflikte su prorusiškomis pajėgomis, kontroliuojančiomis dalį Donecko ir Luhansko sričių teritorijų, besiribojančių su Rusija.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pripažino šių „liaudies respublikų“ nepriklausomybę ir planuoja oficialiai pasiųsti į jas pajėgų per, anot jo, „taikos palaikymo misiją“.

Donecko „liaudies respublikos“ (DLR) lyderis Denisas Pušilinas ir Luhansko „liaudies respublikos“ (LLR) vadovas Leonidas Pasečnikas savo laiškuose V. Putinui pabrėžė, kad „šiuo metu dėl paaštrėjusios padėties ir Kijevo grasinimų respublikų gyventojai priversti palikti savo namus, tęsiasi jų evakuacija į Rusiją“.

„Besitęsiančios Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės agresijos sąlygomis respublikose naikinama civilė ir pramonės infrastruktūra, mokyklos, ligoninės, vaikų darželiai ir, kas baisiausia – žūva taikūs gyventojai, tarp jų vaikai. Kijevo režimo veiksmai liudija apie nenorą sustabdyti karą Donbase“, – separatistų lyderių kreipimąsi citavo D. Peskovas.

„Atsižvelgdami į tai abiejų respublikų vadovai dėl susiklosčiusios padėties, taip pat siekiant užkirsti kelia aukoms tarp taikių gyventojų ir humanitarinei katastrofai, remdamiesi sutarčių dėl draugystės, bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir respublikų 3-iuoju ir 4-uoju straipsniais, prašo Rusijos prezidento suteikti pagalbą atremiant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir grupuočių agresiją“, – pridūrė Kremliaus atstovas.

Peskov says the separatist leaders have asked Putin to "help repel the aggression of the Ukrainian armed forces in order to avoid civilian casualties and a humanitarian catastrophe in the Donbas". Russian news agencies have just posted their letters. pic.twitter.com/kXB5zQnLNP