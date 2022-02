DLR vadovas Denisas Pušilinas paprašė V. Putino pripažinti „respublikos“ nepriklausomybę, praneša „RIA Novosti“.

Analogišką prašymą pateikė apsišaukėliškos LLR vadovas Leonidas Pasečnikas.

D. Pušilinas taip pat paprašė apsvarstyti Rusijos ir DLR bendradarbiavimo, įskaitant gynybos sritį, sutarties sudarymą.

„Siekiant užkirsti kelią masinei respublikos gyventojų, iš kurių 300 tūkst. yra Rusijos piliečiai, žūčiai, prašau jūsų pripažinti „Luhansko liaudies respublikos“ suverenitetą ir nepriklausomybę“, – kreipimesi sako jis.

V. Putinas pirmadienį nurodė sušaukęs Valstybės saugumo tarybą išnagrinėti Rytų Ukrainos separatistų prašymo pripažinti jų nepriklausomybę.

Prorusiški separatistai, kontroliuojantys dalį Ukrainos rytinių Donecko ir Luhansko sričių, anksčiau pirmadienį paragino V. Putiną pripažinti jų įkurtų, bet niekieno nepripažįstamų „liaudies respublikų“ suverenitetą.

„Mūsų šiandieninio pasitarimo tikslas – išklausyti kolegų ir nustatyti mūsų tolesnius žingsnius šia kryptimi, turint galvoje Donecko liaudies respublikos ir Luhansko liaudies respublikos vadovų kreipimąsi į Rusiją su prašymu pripažinti jų suverenitetą, taip pat Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos nutarimą ta pačia tema, raginant valstybės vadovą tai padaryti ir pripažinti Donecko liaudies respublikos ir Luhansko liaudies respublikos nepriklausomybę ir suverenitetą“, – Valstybės saugumo tarybos posėdžio pradžioje pareiškė V. Putinas.

Šaukiasi Rusijos pagalbos

Apsišaukėliškai „Donecko liaudies respublikai“ (DLR) reikalinga Rusijos pagalba, „YouTube“ kanalo „Solovjov Live“ eteryje pareiškė liaudies milicijos atstovas Eduardas Basurinas.

„Pirmiausia – moralinė pagalba. Finansinės irgi neatsisakyčiau. Karinė – taip pat būtina. Įvairiomis kryptimis“, – sakė DLR atstovas, skelbia rbc.ru.

Visgi E. Basurino teigimu, dabar esą svarbiausias būtent moralinis palaikymas: „Čia gyvenantys žmonės turi žinoti, kad jiems už nugaros mūsų niekas neišduos, kad mes esame draugai. Kai žmonės tai pamatys, pasidarys lengviau kvėpuoti.“

