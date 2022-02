Tas vyras buvo vienas iš 12 vilkikų vairuotojų, kurie dingo po gaisro, pranešė pakrančių apsaugos pareigūnai.

Vyriškis buvo pastebėtas ant laivagalio, kol laivas buvo tempiamas į uostą.

„Pasakykit man, kad aš gyvas“, – gelbėtojams sakė 21 metų vairuotojas, kuris nurodė esąs iš Baltarusijos, rašo naujienų svetainė „Proto Thema“.

Rusvais šortais ir juodais marškinėliais dėvintis vyras lipo kopėčiomis žemyn į gelbėjimo valtį, rodo vaizdai iš naujienų svetainės „iefimerida“.

Pasak Atėnų naujienų agentūros, jis atrodė geros fizinės būklės.

Gaisras su Italijos vėliava plaukiojančiame kelte „Euroferry Olympia“ kilo vėlai ketvirtadienį. Laive, plaukusiame iš Graikijos Igumenicos miesto į Brindizį Italijoje, buvo beveik 300 žmonių.

Gelbėtojams penktadienį pavyko išgelbėti 280 keleivių, jie evakuoti į Kerkyrą, tačiau 12 vilkikų vairuotojų buvo laikomi dingusiais.

Sekmadienį išgelbėtas vyras yra vienas tų vairuotojų, nurodė pakrančių apsaugos tarnyba.

Iš pradžių pareigūnai skelbė, kad dingo septyni žmonės iš Bulgarijos, trys iš Graikijos, vienas iš Turkijos ir vienas iš Lietuvos.

Tačiau sekmadienį jie patikslino, kad įsivėlė klaida ir kad dingęs lietuvis iš tikrųjų yra išgelbėtas vyras, kilęs iš Baltarusijos.

Baltarusis vairavo vilkiką su lietuviškais numeriais.

