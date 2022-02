Somalyje susisprogdinus mirtininkui žuvo 10 žmonių

Mažiausiai 10 žmonių, įskaitant vietos valdžios pareigūnus, žuvo šeštadienį per numanomą mirtininko sprogdintojo ataką viename restorane Somalio centrinėje dalyje esančiame Beledveinės mieste, pranešė policija ir įvykio liudininkai.

Tarp žuvusiųjų buvo du rajono komisaro pavaduotojai, be to, per incidentą sužeista 16 civilių, naujienų agentūrai AFP telefonu sakė vietos policijos pareigūnas Mohamudas Hassanas.

„Tai yra daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis, kokį tik galiu prisiminti šiame mieste“, – pridūrė jis.

Somalyje, ypač jo sostinėje Mogadiše, pastarosiomis savaitėmis įvykdyta daugybė išpuolių, šalį apėmus politinei krizei, kurią sukėlė ilgalaikiai nesutarimai dėl atidėtų rinkimų.

Už 340 kilometrų į šiaurę nuo sostinės įsikūrusioje Beledveinėje buvo sugriežtintas saugumas rengiantis rinkimams į parlamento žemuosius rūmus.

Liudininkai pasakojo, kad didžiulis sprogimas įvyko atviroje restorano „Hassan Dhiif“ zonoje, kur žmonės buvo susirinkę papietauti medžių paunksmėje.

Liudininkas Mahadas Osmanas sakė matęs kelis žuvusiuosius, o sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę.

„Sprogimas įvyko kai kuriems šių žmonių laukiant užsakytų patiekalų, mėgaujantis gaiviu oru“, – teigė jis.

„Mačiau... sprogimo vietoje batų, lazdų ir skrybėlių, taip pat buvo kraujo ir žmonių kūnų dalių,“ – pridūrė M. Osmanas.