Per Rusijos strateginių pajėgų pratybas paleista hipergarsinių raketų

Rusija paleido branduolines kovines galvutes galinčių balistinių ir sparnuotųjų raketų per šeštadienį prasidėjusias strateginių pajėgų pratybas, kurias asmeniškai stebėjo prezidentas Vladimiras Putinas, tvyrant didelei įtampai su Vakarais dėl Maskvos numanomų planų įsiveržti į Ukrainą.

Rusijos oro ir kosminės pajėgos „sėkmingai paleido hipergarsinių aerobalistinių raketų „Kinžal“. Šiaurės ir Juodosios jūros laivai ir povandeniniai laivai paleido sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir hipergarsinę raketą „Cirkon“ į taikinius jūroje ir sausumoje“, sakoma Kremliaus pranešime.

Be to, raketų poligone pietinėje Astrachanės srityje buvo išbandyta sparnuotoji raketa „Iskander K“.

„Visos raketos pataikė į savo taikinius, patvirtindamos savo veikimo parametrus", – sakoma kariuomenės pranešime, adding that the drills included Tu-95 bombers as well as submarines.