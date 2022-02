Honkonge antrą dieną iš eilės registruota daugiau nei 6 tūkst. koronaviruso atvejų

Honkonge antrą dieną iš eilės registruota daugiau nei 6 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų bei 15 mirčių, tuo tarpu į ligonines toliau plūsta susirgusieji.

Šeštadienį miesto vyriausybė pranešė, kad statybų brigados iš žemyninės Kinijos atvyks pastatyti izoliacinių blokų su 10 tūkst. lovų, nes dėl susirgusiųjų gausos pacientai buvo priversti laukti pagalbos būriuodamiesi ir šaldami lauke prie gydymo įstaigų.

Per praėjusias 24 valandas Honkonge patvirtinti 6 063 nauji COVID-19 atvejai, o bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 46 763.

Palyginti su padėtimi ketvirtadienį, kai buvo patvirtinta 6 116 COVID-19 atvejų, rodiklis šiek tiek sumažėjo, bet vis tiek yra vienas didžiausių Honkonge.

Mėgindamas suvaldyti padėtį, Honkongas sugriežtino kelionių ir verslo kontrolę.

Penktadienį miesto administracijos vadovė Carrie Lam (Keri Lam) pranešė, kad rinkimai į jos postą atidedami šešiomis savaitėmis iki gegužės 8 dienos dėl „pavojaus visuomenės sveikatai“.

Pasak jos, pirmadienį ligoninės Honkonge buvo perpildytos.

Vyriausybė teigimu, naujieji izoliavimo ir gydymo korpusai bus pastatyti Peni įlankos ir Kai Tako rajonuose.

Atvyksiantys statytojai iš žemyninės Kinijos turi reikiamos patirties greitai pastatyti ligonines.

2020 metų pradžioje Uhane, tapusiame koronaviruso protrūkio pirminiu židiniu, per 10 dienų buvo pastatyti du COVID-19 pacientams skirti blokai su 1,5 ir 1 tūkst. lovų. Be to, 16 kitų pastatų buvo pertvarkyti į izoliuotas ligonines.

C. Lam teigimu, vyriausybė taip pat panaudos viešbučių kambarius, sporto patalpas ir naujai pastatytus viešuosius būstus pacientams gydyti.

Ligoninių valdymo administracijos vadovas Tony Ko šeštadienį radijo laidoje atsiprašė, kad pacientai buvo priversti laukti lauke. Pasak jo, dauguma jų buvo įleisti į patalpas arba perkelti į kitas įstaigas.