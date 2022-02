Apie tai kalbama Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

„Beprecedentis teritorijos kariniams manevrams atlikti plotas laivybą abiejose jūrose daro praktiškai neįmanomą. Turimas omenyje reikšmingas ir nepagrįstas tarptautinės laivybos, pirmiausia, prekybinės, apsunkinimas, galintis sukelti sunkių ekonominių ir socialinių padarinių, visų pirma, Ukrainos uostams“, – pažymima pareiškime.

Jame taip pat nurodyta, kad tokie agresyvūs Rusijos Federacijos veiksmai, kaip hibridinio karo prieš Ukrainą dalis, yra nepriimtini.

„Jie demonstruoja atvirą tarptautinės teisės normų ir principų nepaisymą, įskaitant Jungtinių Tautų Chartiją, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas ir Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją“, – pabrėžiama pareiškime.

„Ukraina bendradarbiaus su partneriais, pirmiausia, Juodosios jūros regiono šalimis, kad tokie Rusijos veiksmai sulauktų tinkamo įvertinimo ir atsako“, – reziumuojama Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

Kaip jau skelbta anksčiau, Rusija dėl pratybų planuoja užblokuoti plačius Juodosios ir Azovo jūrų rajonus. Jokių koridorių prekybiniams laivams nenumatoma, skelbė „BlackSeaNews“ vyriausiasis redaktorius Andrejus Klimenka, pridurdamas, kad to nebuvo pastaruosius aštuonerius metus.

Rusija paskelbė įspėjimus, jog kitą savaitę atitvers Ukrainos kranto liniją būsimoms raketų pratyboms, trečiadienį pranešė vienas Ukrainos tyrimų centras, kai į Juodąją jūrą atplaukė keli Rusijos kariniai laivai, rašo „The Moscow Times“.

Tai gali būti didžiausio masto uždarymai per pastaruosius aštuonerius metus, teigia Ukrainos Strateginių Juodosios jūros studijų instituto narys A. Klimenka.

#Russia's economic blockade of #Ukraine't ports could worsen the economic and sociopolitical situation in the Ukrainian part of the Azov-Black Sea basin. (As a reminder, pro-Russian sentiments are strong in these parts of 🇺🇦)#UkraineWillResist https://t.co/N6fSptGXj5