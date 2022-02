Turkija pirmą kartą nuo pandemijos pradžios viršijo 100 000 naujų infekcijos atvejų ribą

Turkija pirmą kartą nuo pandemijos pradžios viršijo 100 000 per parą registruotų naujų koronaviruso atvejų ribą. Sveikatos ministerija antradienio vakarą Ankaroje pranešė, kad per 24 valandas, be to, mirė 198 COVID-19 pacientai.

Turkija turi apie 84 mln. gyventojų. Šiuo metu viešojo gyvenimo ribojimų čia beveik nėra. Sveikatos ministerijos duomenimis, bent du kartus paskiepyta apie 84 proc. vyresnių nei 18 metų amžiaus žmonių. Šalis vakcinacijai naudoja kinišką preparatą „Sinovac“, „Biontech“/“Pfizer“ vakciną bei savo kurtą „Turkovac“. Turkų medikų asociacija TTB kritikuoja, kad paskelbta per mažai duomenų apie vietinę vakciną. Turkijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, šiuo metu vyrauja omikron atmaina.

