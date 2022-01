Kanadoje tęsiantis protestui prieš reikalavimą skiepytis, pasipiktinimą sukėlė vandalizmas

Kanadoje vilkikų vairuotojų prieš reikalavimą skiepytis nuo pandeminio koronaviruso surengtas protestas sekmadienį, antrą dieną iš eilės, faktiškai paralyžiavo sostinę Otavą, o prie vairuotojų prisidėjo tūkstančiai kitų protestuotojų.

Tuo metu kiti akcijos „Laisvės vilkstinė“ dalyviams prijaučiantys sunkvežimių vairuotojai blokavo šalį su Jungtinėmis Valstijomis jungiantį greitkelį.

„Šią popietę miesto centre tebėra gausios policijos pajėgos, o protestuotojų ir sunkvežimių judėjimas ir toliau valdomas“, – sakoma Otavos policijos pareiškime.

„Šios aukštos rizikos situacijos buvo deeskaluotos ir išspręstos nieko nesulaikius“, – nurodė teisėsaugos institucijos.

Vis dėlto pareigūnai pabrėžė, jog „policijos ištekliai yra visiškai išnaudoti“ reaguojant į eismo blokavimą, prie kurio, kaip pranešama, prisidėjo šimtai sunkvežimių vairuotojų.

Protestas prasidėjo anksčiau sausį Kanados vakaruose, kur dešimtys sunkvežimių vairuotojų organizavo vilkstinę iš Vankuverio į Otavą. Akcijos dalyviai nepritaria su COVID-19 prevencija susijusiems apribojimams, ypač reikalavimui pasiskiepyti, neseniai įvestam vilkikų vairuotojams, kertantiems ilgą JAV ir Kanados sieną.

Sunkvežimiai pradėjo plūsti į Otavą penktadienį keliomis kolonomis. Prie jų prisijungė tūkstančiai kitų pandemijos valdymo politika nepatenkintų žmonių.

Solidarizuodamiesi su demonstrantais Otavoje, vilkikų vairuotojai surengė, pasak policijos, „visišką 4-ojo greitkelio blokadą“ šalia JAV sienos Kanados vakarinėje Albertos provincijoje. Šis kelias yra svarbi arterija, kuria gabenamos prekės tarp abiejų valstybių.

„Šiuo metu... sienos kirtimo punktas formaliai lieka atviras, tačiau niekas negalėtų jo pasiekti, nebent pėsčiomis“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kanados karališkosios raitosios policijos Albertoje atstovas Curtisas Petersas.

Jo duomenimis, kelią blokavo apie 100 sunkvežimių.

Otavoje vieno karo memorialo išniekinimas, taip pat priekabiavimas prie kai kurių miesto pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų savanorių sukėlė pasipiktinimą, o policija pranešė pradėjusi „kelis tyrimus“.

„Man šlykštu matyti, kaip protestuotojai šoka ant Nežinomo kareivio kapo ir niekina Nacionalinį karo memorialą“, – tviteryje parašė šalies Gynybos štabo viršininkas Wayne'as Eyre'as.

„Prie to prisidėję asmenys turėtų gėdingai nuleisti galvas“, – pridūrė jis.

Sekmadienį Otavoje buvo įrengtos barikados, skirtos neleisti transporto priemonėms patekti į teritoriją aplink karo memorialą. Anksčiau iš ten buvo nuvilktos kelios neteisėtai pastatytos transporto priemonės.

Be to, benamių teises ginanti organizacija „Shepherds of Good Hope“ pareiškė, kad prie jos darbuotojų „priekabiavo“ protestuotojai, reikalavę maisto itin šaltą savaitgalį.

Šios organizacijos atstovai nurodė, kad siekiant sumažinti įtampą kai kuriems demonstrantams kurį laiką buvo dalijamas nemokamas maistas, bet pabrėžė: „Šio savaitgalio įvykiai labai apsunkino mūsų veiklą ir taip nelengvu metu.“

Susirinkus protestuotojams, ministras pirmininkas Justinas Trudeau ir jo šeima šeštadienį buvo perkelti į nežinomą vietą Otavoje, pranešė kanadiečių žiniasklaida.

Kanados vežėjų aljansas, įtakinga šio sektoriaus asociacija, nurodė, kad didžioji dauguma šalies sunkvežimių vairuotojų yra pasiskiepiję. Ji pabrėžė, kad „griežtai nepritaria“ eismo blokavimui sostinėje.