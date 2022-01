Per atogrąžų audrą Madagaskare žuvo 34, Mozambike – 3 žmonės

BNS

Per atogrąžų audrą „Ana“ pastarosiomis dienomis Madagaskare žuvo mažiausiai 34 žmonės, o Mozambike – trys, be to, buvo nutrauktas elektros tiekimas Malavyje, antradienį paskelbė šių trijų valstybių pareigūnai.

Audra, susiformavusi virš Madagaskaro salos rytinės pakrantės, atnešė smarkias liūtis, o jos sukėlė potvynių ir žemės nuošliaužų, nunešusių namų sostinėje Antananaryve. Naujausiame Madagaskaro nelaimių valdymo agentūros pranešime sakoma, kad nuo praėjusios savaitės žuvo 34 žmonės, o beveik 65 tūkst. liko be namų. Keliuose žemai esančiuose sostinės rajonuose tebegalioja aukšto laipsnio pavojus, praėjusią naktį buvo pradėta gyventojų evakuacija. Pirmadienį pasiekusi žemyninės Afrikos krantus audra atnešė liūtis į Mozambiko centrinius ir šiaurinius rajonus. Mozambiko pareigūnai antradienį pranešė, kad žuvo trys žmonės, o dar mažiausiai 66 buvo sužeisti. Nacionalinis nelaimių rizikos valdymo institutas nurodė, kad nukentėjo per 3,8 tūkst. žmonių ir kad praėjusią naktį buvo sunaikinta viena klinika ir 16 mokyklų klasių. Jungtinės Tautos prognozuoja, kad audra sukels didelių potvynių, privers daug gyventojų palikti namus ir padarys žalos infrastruktūrai. Audra gali paveikti „itin pažeidžiamus žmones, jau nukentėjusius nuo ankstesnių gamtinių nelaimių ir konflikto Mozambiko šiaurėje“, nurodė JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Vyriausybė ir JT agentūros mano, kad gali būti paveikta 500 tūkst. žmonių Mozambiko Nampulos, Zambezijos ir Sofalos provincijose. Kaimyniniame Malavyje naktį daugumoje rajonų nutrauktas elektros tiekimas, nes dėl staigių potvynių pakilus vandens lygiui elektros kompanija sustabdė generatorius. „Mūsų gamyba priklauso nuo vandens lygio, o šiuo metu lygis pernelyg aukštas, kad leistume dirbti mašinoms. Tai pernelyg rizikinga“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Electricity Generation Company“ atstovas Mosesas Gwaza. Antradienį ryte kompanija paskelbė pradedanti atkurti elektros gamybą.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0