Italijoje prasideda prezidento rinkimai

Pirmadienį Italijos parlamente bus renkamas prezidentas, kuris pakeis dabartinį – Sergio Mattarellą.

Apie 1 009 abejų parlamento rūmų – Deputatų rūmų ir Senato – nariai, taip pat regionų ir autonominių provincijų atstovai pradės balsuoti 15 val. vietos laiku.

Rinkimuose dažniausiai nebūna oficialių kandidatų, tačiau dabartinis ministras pirmininkas Mario Draghis ilgą laiką buvo laikomas favoritu į aukščiausią valstybės postą.

Kadangi jis negali užimti dviejų pareigų, Romoje jau kelias savaites vyksta derybos, ką toliau daryti su jo vadovaujama vyriausybe, kurioje atstovaujamos beveik visos pagrindinės parlamentinės partijos.

Buvęs ministras pirmininkas Silvio Berlusconis šeštadienį paskelbė pasitraukiantis iš rinkimų.

Nei dešiniosios, nei kairiosios partijos iki sekmadienio nebuvo susitarę dėl bendro kandidato. Dėl to mažai tikėtina, kad sprendimas bus aiškus pirmąją balsavimo dieną, nes per pirmuosius tris balsavimus reikia surinkti dviejų trečdalių daugumą. Po to pakanka absoliučios daugumos.

Per dieną numatytas tik vienas balsavimas, todėl laimėtojo tikimasi ne anksčiau kaip ketvirtadienį.