SOHR: per IS ataką kalėjime Sirijoje žuvo 18 kurdų saugumo pajėgų narių

Per kovas, kilusias džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kovotojams atakavus kurdų administruojamą kalėjimą Sirijos šiaurės rytuose, žuvo mažiausiai 18 kurdų saugumo pajėgų narių, penktadienį pranešė Sirijos karą stebinti organizacija.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi ir šaltinių tinklą Sirijoje turinti „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad susirėmimai dar tęsiasi ir kad per juos taip pat nukauta mažiausiai 16 IS kovotojų.

Kovos kilo IS vėlai ketvirtadienį atakavus Gvairano kalėjimą, kur laikoma tūkstančiai įtariamų džihadistų.

„Žuvusių kurdų vidaus saugumo pajėgų narių ir kalėjimo sargybinių yra 18“, – nurodė SOHR. Organizacija šį išpuolį vadina didžiausia tokio pobūdžio ataka nuo 2019 metų, kai buvo paskelbta pergalė prieš IS „kalifatą“ didelėse Irako ir Sirijos dalyse.

SOHR duomenimis, žuvusieji nėra oficialiai susiję su Sirijos demokratinėmis pajėgomis (SDF) – pusiau autonominės kurdų administracijos de facto armija.

Gvairano kalėjime al Chasakos mieste laikoma maždaug 3,5 tūkst. įtariamų IS narių, įskaitant kai kuriuos grupuotės lyderius, nurodo SOHR.

Penktadienio kovos vyksta IS kaliniams bandant pabėgti iš kalėjimo, teigia SOHR ir kurdų pajėgos.

SDF penktadienį paskelbė susiduriančios „su antru masiniu IS kovotojų bandymu pabėgti iš kalėjimo“. Pirmasis toks bandymas vyko praėjusį vakarą.

„Mūsų pajėgos apsupo didelę pabėgti bandžiusių kovotojų grupę“, – nurodė SDF.

Kurdų saugumo pajėgos savo nuostolių nepripažino.

Vėliau paskelbtame pareiškime SDF sakė „areštavusi 89 samdinius, bandžiusius pabėgti iš kalėjimo“. Jie buvo sučiupti netoli kalėjimo pastato.

„Susirėmimai prie kalėjimo tęsiasi“, – priduriama pareiškime.