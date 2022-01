Vokietijoje – didžiausias nuo pandemijos pradžios COVID-19 atvejų prieaugis

BNS

Foto: Reuters

Vokietijoje per praėjusią parą nustatyta per 133,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų – daugiausiai per vieną dieną nuo pandemijos pradžios, rodo epidemiologinę padėtį šalyje stebinčio Roberto Kocho instituto (RKI) duomenys.

Ankstesnis sergamumo rekordas didžiausioje Europos ekonomikoje fiksuotas trečiadienį, kai per parą buvo nustatyta 112,3 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų. Per praėjusią parą Vokietijoje nuo COVID-19 mirė 234 žmonės. Vokietija įvedė tam tikrų papildomų suvaržymų, siekdama suvaldyti viruso plitimą. Pagal sausio 7 dieną įsigaliojusias taisykles, pilnai pasiskiepiję ar koronavirusine infekcija persirgę asmenys į barus, restoranus ir kavines gali patekti tik turėdami neigiamą COVID-19 testą. Žmonėms, pasiskiepijusiems sustiprinančiąja doze, COVID-19 testas nereikalingas. Taip pat įvesti socialinių kontaktų apribojimai: leidžiami ne daugiau kaip 10 žmonių arba dviejų namų ūkių privatūs susibūrimai, jei juose dalyvauja nepasiskiepijusių žmonių. Vokietijoje rekordinis COVID-19 atvejų paros prieaugis užfiksuotas omikron tapus šalyje vyraujančia koronaviruso atmaina. Užsikrėtimai omikron atmaina sudaro daugiau kaip 70 proc. naujų atvejų. Nuo pandemijos pradžios šalyje išaiškinta per 8,3 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, maždaug 116,3 tūkst. užsikrėtusių žmonių mirė. Vokietijoje dviem vakcinos nuo COVID-19 dozėmis pasiskiepiję maždaug 73 proc. gyventojų, beveik 48 proc. yra gavę stiprinamąją vakcinos dozę.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 1 žmogus įvertino) 5.0000