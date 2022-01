Kaip rašo „Skynews“, perspėjimai dėl galimų cunamių paskelbti ir Havajuose, ir bendrai visai Šiaurės Amerikos vakarinei pakrantei. Po ugnikalnio išsiveržimo Tongos pakrantes talžo galingos bangos.

Palydovinės nuotraukos užfiksavo išsiveržimą, po kurio sekė didžiulis pelenų, garų ir dujų pliūpsnis, sukeldamas dideles bangas, kurios trenkėsi į krantą ir privertė žmonės bėgti ieškotis saugaus prieglobsčio.

Kol kas dar nėra pranešimų apie žalos mastą ar sužalotus žmones, mat nėra ryšio su maža Tongos valstybe.

Tongos meteorologijos tarnybos pranešė, kad visoje Tongoje galioja perspėjimas apie cunamį.

Havajuose Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras pranešė apie pusės metro bangas.

„Džiaugiamės, kad apie žalą nepranešta, o visose salose kilo tik nedideli potvyniai“, – sakė centras.

Netoliese esančio Fidžio valdžia taip pat paskelbė įspėjimą, liepdama žmonėms vengti kranto linijos dėl stiprių srovių ir pavojingų bangų.

Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras pranešė, kad 83 cm cunamio bangos buvo stebimos Tongos sostinėje Nukualofoje, o šiek tiek mažesnės bangos – Pago Pago, Amerikos Samoa sostinėje.

Tai naujausias iš įspūdingų Hunga Tonga Hunga Ha'apai ugnikalnio išsiveržimų serijos.

Vietinis mokslininkas prof. Faka'iloatonga Taumoefolau socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip vanduo atsitrenkia į krantą.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn