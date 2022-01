Pietų Korėja ir JAV svarsto galimybę atidėti bendras karines pratybas

Pietų Korėja ir JAV svarsto galimybę atidėti bendras karines pratybas iki balandžio dėl kovo mėnesį įvyksiančių Pietų Korėjos prezidento rinkimų ir sudėtingos padėties, susijusios su koronavirusu.

Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi savo šaltiniais.

„Svarstoma galimybė atidėti pratybas dėl būtinybės užtikrinti Pietų Korėjos kariškių dalyvavimą balsuojant šalies prezidento rinkimuose, taip pat dėl koronaviruso plitimo“, - cituoja agentūra vieną iš savo pašnekovų. Taip pat pažymima, kad manevrų rengimas gali apsunkinti diplomatines Seulo pastangas atnaujinti dialogą su Pchenjanu.

Pietų Korėja ir JAV paprastai rengia dideles bendras pratybas du kartus per metus – kovą ir rugpjūtį. Pasak dviejų šalių atstovų, jos yra tik gynybinio pobūdžio, per jas treniruojamasi atremti agresiją iš užsienio. Bet Pchenjanas tvirtina, kad per jas ruošiamasi įsiveržimui į Šiaurės Korėją.

Anksčiau Pietų Korėjos prezidento rinkimai vykdavo gruodį ir neturėdavo įtakos bendroms su JAV pratyboms. Bet po valstybės vadovės Park Geun-hye apkaltos balsavimo terminai pasislinko į kovo mėnesį.