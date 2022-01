Kazachstano prezidentas skelbia apie KSSO pajėgų išvedimą

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas antradienį pareiškė, kad Rusijos vadovaujamų pajėgų kontingentas po dviejų dienų pradės pasitraukimą iš šios neramumų supurtytos Centrinės Azijos valstybės.

Anot valstybės vadovo, karių išvedimas truks ne ilgiau kaip dešimt dienų.

„Pagrindinė KSSO taikos palaikymo pajėgų misija sėkmingai užbaigta“, – sakė K. Ž. Tokajevas, kalbėdamas apie Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos karius.

„Po dviejų dienų prasidės KSSO jungtinio taikos palaikymo kontingento laipsniškas išvedimas. Kontingento išvedimo procesas truks ne ilgiau kaip dešimt dienų“, – sakė prezidentas, kreipdamasis į vyriausybę bei parlamentą per tiesiogiai transliuotą vaizdo konferenciją.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį.

Kelias dienas trukęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

KSSO – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K. Ž. Tokajevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane per 2 tūkst. karių.

K. Ž. Tokajevas dar sutvirtino savo pozicijas, kai parlamento žemieji rūmai – Mažilisas – antradienį ministru pirmininku vienbalsiai patvirtino jo pasiūlytą kandidatą Alihaną Smailovą.

Kazachstanas praėjusios savaitės neramumus vadina bandymu įvykdyti valstybės perversmą, prie kurio esą prisidėjo teroristai iš užsienio. Visgi ši krizė taip pat iškėlė į viešumą pačioje valdžios viršūnėje vykstančias vidaus kovas.

K. Ž. Tokajevo mentorius, pirmasis Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas nuo krizės pradžios nebuvo pasirodęs viešumoje, nors jo padėjėjas tvirtina, kad 81-erių buvęs valstybės lyderis yra sostinėje ir kalbasi su K.-J. Tokajevu.

Šeštadienį buvo sulaikytas buvęs Nacionalinio saugumo komiteto (KNB) vadovas, ilgametis N. Nazarbajevo sąjungininkas Karimas Masimovas. Daugelis mano, kad iš prezidento posto pasitraukęs N. Nazarbajevas per K. Masimovą darė įtaką vyriausybei.

JT kritikuoja Kazachstaną, kad šalies kariai, malšinę neramumus, dėvėjo taikdarių šalmus

Jungtinės Tautos pirmadienį sukritikavo Kazachstaną po to, kai šalies vyriausybės kariai, praėjusią savaitę malšinę kruvinus neramumus, buvo pastebėti dėvintys mėlynus JT taikdarių šalmus.

„Mes tiesiogiai perdavėme savo susirūpinimą Kazachstano nuolatinei atstovybei šiuo klausimu ir gavome iš jų patikinimą, kad šis klausimas išspręstas“, – žurnalistams sakė JT atstovas Stephane‘as Dujarricas.

Jis pridūrė: „Visos prie JT pajėgų prisidedančios šalys JT skiriamuosius ženklus gali naudoti tik tada, kai atlieka pavestas užduotis kaip JT taikdariai, atsižvelgiant į jų dislokavimą JT taikos palaikymo operacijoje, kaip įpareigoja JT Saugumo Taryba“.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose iš Kazachstano Almatos miesto matyti keli kariai, apsirengę maskuojama uniforma ir dėvintys mėlynus šalmus su JT skiriamaisiais ženklais.

Kazachstanas paskelbė nerangų atsakomąjį pareiškimą, kuriame teigiama, kad šalmai buvo vienintelė JT įrangos dalis, kurią dėvėjo jo kariai.

„Per žiaurias riaušes Almatoje Kazachstano gynybos ministerijos Taikos palaikymo padalinyje (Kazbat) buvo paskelbta aukšto lygio parengtis, siekiant padėti apsaugoti strateginius miesto infrastruktūros objektus nuo teroristų ir ekstremistų, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Kazachstano misija prie JT. – Išskyrus šalmus, kurie didelės grėsmės atveju buvo dėvimi kaip oficiali vietinių taikdarių apranga, nebuvo naudojama jokia „JT“ pažymėta įranga“.

Praėjusią savaitę per protestuotojų ir vyriausybės pajėgų susirėmimus Kazachstane žuvo dešimtys žmonių. Šalies valdžia įvykius apibūdino kaip pasikėsinimą įvykdyti perversmą, įkvėptą užsienio jėgų. Tūkstančiai žmonių buvo sulaikyti apklausai.