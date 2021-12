Apklausa: beveik 80 proc. vokiečių mano, kad pandemija turės įtakos kasdieniam gyvenimui ir kitąmet

Beveik 80 proc. Vokietijos piliečių mano, kad koronaviruso pandemija turės įtakos kasdieniam gyvenimui ir 2022 metais. Tai rodo ketvirtadienį paskelbti naujienų agentūros DPA užsakymu sociologijos instituto „YouGov“ surengtos apklausos rezultatai.

Gruodžio 21-23 d. d. vykusioje apklausoje dalyvavo 2 061 žmogus. Tyrimo duomenimis, 79 proc. respondentų mano, kad koronavirusas, nors ir iš dalies, bet darys poveikį kasdieniam Vokietijos piliečių gyvenimui 2022 metais. 34 proc. apklaustųjų būgštauja, kad infekcijos plitimas padarys dar daugiau žalos šalies gyventojams. Tik 15 proc. vokiečių pareiškė, kad ateinančiais metais pavyks iš dalies arba visiškai susitvarkyti su pandemija.

Sociologai taip pat nustatė, jog tik 6 proc. tyrimo dalyvių mano, kad kitąmet nebebus prievolės dėvėti apsaugines kaukes, 56 proc. įsitikinę, kad šis reikalavimas išliks. Be to, kaip rodo apklausos rezultatai, 22 proc. Vokietijos gyventojų tikisi, kad ateinančių metų vasarą vėl bus galima vykti atostogauti į bet kurią šalį, 64 proc. mano priešingai. 37 proc. vokiečių būgštauja, kad 2022 metais dėl pandemijos patirs finansinių nuostolių, 51 proc. nemano, kad koronaviruso plitimas kaip nors atsilieps jų materialinei padėčiai.

„YouGov“ surengė analogišką apklausą ir pernai, tada respondentų atsakymai buvo optimistiškesni. Pavyzdžiui, 26 proc. VFR gyventojų tikėjo, kad didesniu ar mažesniu mastu pandemija bus įveikta 2021 metais. Du trečdaliai apklaustųjų manė, kad koronaviruso plitimas pablogins epidemiologinę situaciją ir padarys neigiamą poveikį kasdieniam gyvenimui.

Šiuo metu epidemiologinė situacija Vokietijoje tebėra įtempta. Roberto Kocho instituto duomenimis, pastarąją parą šalyje patvirtintų naujų užsikrėtimo Covid-19 atvejų skaičius padidėjo 42 770. Nuo pandemijos pradžios koronavirusas buvo diagnozuotas 7 109 182 vokiečiams. Nuo infekcijos sukeliamos ligos padarinių šalyje per pastarąsias 24 valandas mirė 383 pacientai. Bendras mirčių skaičius per visą pandemijos laikotarpį Vokietijoje pasiekė 111 602. Koronaviruso plitimo septynių dienų rodiklis (užsikrėtimo atvejų skaičius per savaitę 100 tūkst. žmonių) dabar sudaro 207,4.